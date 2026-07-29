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Necrològiques del 30 de juliol de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dijous

Necrològiques

Necrològiques / DdG

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Redacció

Redacció

Girona

Banyoles

Ampar Barba Tarafa

Ha mort als 72 anys. Era casada amb Enric Serarols Butxosa. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria dels Turers de Banyoles.

Castell d’Aro

Miquel Vicente Paradeda

Ha mort als 93 anys. Era solter. Residia a Castell d’Aro. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 4 de la tarda, a l’oratori del tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

Figueres

Josep Rodriguez Cañado

Ha mort als 69 anys. Era casat amb M. Dolors i tenia un fill. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 4 de la tarda, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens.

Mariona Gómez Martinench

Ha mort als 70 anys. Era casada amb Quim Bransuela i tenia un fill. Residia a Figueres.

Llagostera

Gertru Bassas Guillamet

Ha mort als 82 anys. Era casada amb Ramon Domínguez Subirana. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Llagostera.

Mata - Porqueres

Manel Ramirez Padilla

Ha mort als 65 anys. Era vidu de Maria del Carme Quer Bagudanch. Residia a Mata-Porqueres. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Cristòfol de les Planes d’Hostoles.

Navata

Josep Reixach Costejà

Ha mort als 87 anys. Era casat amb Maria i tenia una filla. Residia a Navata. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 5 de la tarda, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens.

Olot

Pietat Coll Roca

Ha mort als 92 anys. Era vídua de Pere Grabolosa Anglada i no tenia fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 10 del matí, a la Capella del Cementiri Municipal d’Olot.

Palamós

Antonio Villalobos Menacho

Ha mort als 65 anys. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.

Lolita Perez Angosto

Ha mort als 88 anys. Era soltera. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria del Mar de Palamós.

Roses

Luisa Heredia Rey

Ha mort als 65 anys. Era casada amb Manuel Montoliu Bosch. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà dijous, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Roses.

Sant Gregori

Joaquima Sala Costa · «Quimeta»

Ha mort als 86 anys. Era vídua de Pere Pont Coma. Residia a Sant Gregori. La cerimònia se celebrarà dijous, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Sant Martí de Llémena.

Santa Coloma de Farners

Josep Solà Expósito

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Ha mort als 97 anys. Era casat amb Carme Busquets Puigderrajols i tenia quatre fills. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 6 de la tarda, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.

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