Necrològiques del 30 de juliol de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dijous
Banyoles
Ampar Barba Tarafa
Ha mort als 72 anys. Era casada amb Enric Serarols Butxosa. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria dels Turers de Banyoles.
Castell d’Aro
Miquel Vicente Paradeda
Ha mort als 93 anys. Era solter. Residia a Castell d’Aro. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 4 de la tarda, a l’oratori del tanatori de Sant Feliu de Guíxols.
Figueres
Josep Rodriguez Cañado
Ha mort als 69 anys. Era casat amb M. Dolors i tenia un fill. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 4 de la tarda, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens.
Mariona Gómez Martinench
Ha mort als 70 anys. Era casada amb Quim Bransuela i tenia un fill. Residia a Figueres.
Llagostera
Gertru Bassas Guillamet
Ha mort als 82 anys. Era casada amb Ramon Domínguez Subirana. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Llagostera.
Mata - Porqueres
Manel Ramirez Padilla
Ha mort als 65 anys. Era vidu de Maria del Carme Quer Bagudanch. Residia a Mata-Porqueres. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Cristòfol de les Planes d’Hostoles.
Navata
Josep Reixach Costejà
Ha mort als 87 anys. Era casat amb Maria i tenia una filla. Residia a Navata. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 5 de la tarda, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens.
Olot
Pietat Coll Roca
Ha mort als 92 anys. Era vídua de Pere Grabolosa Anglada i no tenia fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 10 del matí, a la Capella del Cementiri Municipal d’Olot.
Palamós
Antonio Villalobos Menacho
Ha mort als 65 anys. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.
Lolita Perez Angosto
Ha mort als 88 anys. Era soltera. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria del Mar de Palamós.
Roses
Luisa Heredia Rey
Ha mort als 65 anys. Era casada amb Manuel Montoliu Bosch. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà dijous, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Roses.
Sant Gregori
Joaquima Sala Costa · «Quimeta»
Ha mort als 86 anys. Era vídua de Pere Pont Coma. Residia a Sant Gregori. La cerimònia se celebrarà dijous, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Sant Martí de Llémena.
Santa Coloma de Farners
Josep Solà Expósito
Ha mort als 97 anys. Era casat amb Carme Busquets Puigderrajols i tenia quatre fills. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 6 de la tarda, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.
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