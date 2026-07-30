Necrològiques del 31 de juliol de 2026
Consulta els obituaris d'aquest divendres
ANGLÈS
Joan Claparols Pujolràs
Ha mort als 69 anys. Residia a Anglès.
AVINYONET DE PUIGVENTÓS
Antonio Saborido Alcázar
Ha mort als 85 anys. Era casat amb Josefa Ruiz Alcázar i tenia quatre fills. Residia a Avinyonet de Puigventós.
La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 d’1 del migdia, a la parròquia Sant Esteve d’Avinyonet de Puigventós.
GIRONA
Ana Prieto Rodríguez
Ha mort als 61 anys. Era casada amb Jorge Díaz Pérez. Residia a Girona.
La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Paulino Alonso Salgado
Ha mort als 84 anys. Era vidu de Carmen Bosch Tarres. Residia a Girona.
La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
LLADÓ
Joan Puigmal Capallera
Ha mort als 74 anys. Era casat amb Maria Rosario Pujol Pujol i tenia tres fills. Residia a Lladó.
La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 11 del matí, a l’oratori Àltima de Figueres.
LLORET DE MAR
Jordi Ribera Cardona
Ha mort als 84 anys. Era casat amb Núria Murla Casadevall i tenia un fill. Residia a Lloret de Mar.
La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Romà de Lloret de Mar.
MATA-PORQUERES
Manel Ramirez Padilla
Ha mort als 65 anys. Era casat amb Maria del Carme Quer Bagudanch. Residia a Mata-Porqueres.
La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Cristòfol de les Planes d’Hostoles.
PALAMÓS
Lolita Perez Angosto
Ha mort als 88 anys. Era soltera. Residia a Palamós.
La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria del Mar de Palamós.
PALS
Carmen Tauste Chavernas
Ha mort als 80 anys. Era soltera. Residia a Pals.
La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Palafrugell.
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