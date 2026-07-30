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Necrològiques del 31 de juliol de 2026

Consulta els obituaris d'aquest divendres

Necrològiques

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Redacció

Redacció

Paulino Alonso Salgado

Paulino Alonso Salgado / .

ANGLÈS

Joan Claparols Pujolràs

Ha mort als 69 anys. Residia a Anglès.

AVINYONET DE PUIGVENTÓS

Antonio Saborido Alcázar

Ha mort als 85 anys. Era casat amb Josefa Ruiz Alcázar i tenia quatre fills. Residia a Avinyonet de Puigventós.

La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 d’1 del migdia, a la parròquia Sant Esteve d’Avinyonet de Puigventós.

GIRONA

Ana Prieto Rodríguez

Ha mort als 61 anys. Era casada amb Jorge Díaz Pérez. Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Paulino Alonso Salgado

Ha mort als 84 anys. Era vidu de Carmen Bosch Tarres. Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

LLADÓ

Joan Puigmal Capallera

Ha mort als 74 anys. Era casat amb Maria Rosario Pujol Pujol i tenia tres fills. Residia a Lladó.

La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 11 del matí, a l’oratori Àltima de Figueres.

LLORET DE MAR

Jordi Ribera Cardona

Ha mort als 84 anys. Era casat amb Núria Murla Casadevall i tenia un fill. Residia a Lloret de Mar.

La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Romà de Lloret de Mar.

MATA-PORQUERES

Manel Ramirez Padilla

Ha mort als 65 anys. Era casat amb Maria del Carme Quer Bagudanch. Residia a Mata-Porqueres.

La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Cristòfol de les Planes d’Hostoles.

PALAMÓS

Lolita Perez Angosto

Ha mort als 88 anys. Era soltera. Residia a Palamós.

La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria del Mar de Palamós.

PALS

Carmen Tauste Chavernas

Ha mort als 80 anys. Era soltera. Residia a Pals.

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La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Palafrugell.

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