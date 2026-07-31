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Necrològiques de l'1 d'agost de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dissabte

Necrològiques

Necrològiques / DdG

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Redacció

Redacció

Girona
Joan Ensesa Roura.

Joan Ensesa Roura. / DdG

Banyoles

Núria Borrell Costa

Ha mort als 72 anys. Era casada amb Josep Ferrer Estarriola. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Banyoles.

Breda

Josep Matamala Castañé

Ha mort als 86 anys. Era vidu de Maria Antònia Nierga Viñas. Residia a Breda. La cerimònia se celebrarà dissabte, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Breda.

Cassà de la Selva

Jaume Pujol Valls

Ha mort als 90 anys. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Cassà de la Selva.

Figueres

Concepció Pérez Amiel

Ha mort als 61 anys i tenia dues filles. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 6 de la tarda, a la sala de cerimònies de Funerària Empordanesa-Àltima de Figueres.

Girona

Paulino Alonso Salgado

Ha mort als 84 anys. Era vidu de Carmen Bosch Tarres. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

Lladó

Joan Puigmal Capallera

Ha mort als 74 anys. Era casat amb Maria Rosario Pujol Pujol i tenia tres fills. Residia a Lladó. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 11 del matí, a l’oratori Àltima de Figueres.

Llançà

Albert Vilà Minguelez

Ha mort als 49 anys. Era solter. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 5 de la tarda, a la sala de cerimònies de Funerària Empordanesa-Àltima de Figueres.

Lloret de Mar

Jordi Ribera Cardona

Ha mort als 84 anys. Era casat amb Núria Murla Casadevall i tenia un fill. Residia a Lloret de Mar. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Romà de Lloret de Mar.

Mont-ras

Mateu Marquès Farrarons

Ha mort als 81 anys. Era casat amb Maria Àngela Llambrich Canalda. Residia a Mont-ras. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Palamós.

Olot

Àngela Cros Costa

Ha mort als 84 anys. Era vídua de Josep Font i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà en la intimitat de la família.

Rosa Masó Nogué

Ha mort als 86 anys. Era vídua de Joaquim Quintana Cufí i tenia un fill. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dissabte, a 2/4 d’11 del matí, a la Capella del Cementiri Municipal d’Olot.

Sant Feliu de Guíxols

Ascensión Ramos Cano

Ha mort als 71 anys. Era vídua i tenia dues filles. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 5 de la tarda, a l’oratori del tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.

Santa Coloma de Farners

Josep Riart Vilà

Ha mort als 74 anys. Era casat amb Maria Planchart Pujolràs i tenia un fill. Residia a Santa Coloma de Farners. La incineració, sense cerimònia, tindrà lloc dissabte, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Torroella de Montgrí

Joaquim Bodro Giralt

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Ha mort als 65 anys. Era casat amb Pepita González Marfil. Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Torroella de Montgrí.

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