Necrològiques de l'1 d'agost de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dissabte
Banyoles
Núria Borrell Costa
Ha mort als 72 anys. Era casada amb Josep Ferrer Estarriola. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Banyoles.
Breda
Josep Matamala Castañé
Ha mort als 86 anys. Era vidu de Maria Antònia Nierga Viñas. Residia a Breda. La cerimònia se celebrarà dissabte, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Breda.
Cassà de la Selva
Jaume Pujol Valls
Ha mort als 90 anys. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Cassà de la Selva.
Figueres
Concepció Pérez Amiel
Ha mort als 61 anys i tenia dues filles. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 6 de la tarda, a la sala de cerimònies de Funerària Empordanesa-Àltima de Figueres.
Girona
Paulino Alonso Salgado
Ha mort als 84 anys. Era vidu de Carmen Bosch Tarres. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
Lladó
Joan Puigmal Capallera
Ha mort als 74 anys. Era casat amb Maria Rosario Pujol Pujol i tenia tres fills. Residia a Lladó. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 11 del matí, a l’oratori Àltima de Figueres.
Llançà
Albert Vilà Minguelez
Ha mort als 49 anys. Era solter. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 5 de la tarda, a la sala de cerimònies de Funerària Empordanesa-Àltima de Figueres.
Lloret de Mar
Jordi Ribera Cardona
Ha mort als 84 anys. Era casat amb Núria Murla Casadevall i tenia un fill. Residia a Lloret de Mar. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Romà de Lloret de Mar.
Mont-ras
Mateu Marquès Farrarons
Ha mort als 81 anys. Era casat amb Maria Àngela Llambrich Canalda. Residia a Mont-ras. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Palamós.
Olot
Àngela Cros Costa
Ha mort als 84 anys. Era vídua de Josep Font i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà en la intimitat de la família.
Rosa Masó Nogué
Ha mort als 86 anys. Era vídua de Joaquim Quintana Cufí i tenia un fill. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dissabte, a 2/4 d’11 del matí, a la Capella del Cementiri Municipal d’Olot.
Sant Feliu de Guíxols
Ascensión Ramos Cano
Ha mort als 71 anys. Era vídua i tenia dues filles. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 5 de la tarda, a l’oratori del tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.
Santa Coloma de Farners
Josep Riart Vilà
Ha mort als 74 anys. Era casat amb Maria Planchart Pujolràs i tenia un fill. Residia a Santa Coloma de Farners. La incineració, sense cerimònia, tindrà lloc dissabte, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Torroella de Montgrí
Joaquim Bodro Giralt
Ha mort als 65 anys. Era casat amb Pepita González Marfil. Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Torroella de Montgrí.
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