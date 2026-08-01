Necrològiques del 2 d'agost de 2026
Consulta els obituaris d'aquest diumenge
Amer
Amable Chinchilla Martínez
Ha mort als 82 anys. Era solter. Residia a Amer.
Castelló d’Empúries
Carmen Peinado Manzano
Ha mort als 65 anys. Era casada amb Luisa Pizarro Sánchez. Residia a Castelló d’Empúries. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 d’11 del matí, al tanatori Mémora de Roses.
Llançà
Albert Vilà Minguelez
Ha mort als 49 anys. Era solter. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 5 de la tarda, a la sala de cerimònies de Funerària Empordanesa-Àltima de Figueres.
Mont-ras
Mateu Marquès Farrarons
Ha mort als 81 anys. Era casat amb Maria Àngela Llambrich Canalda. Residia a Mont-ras. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Palamós.
Palafrugell
Lola Comas Corredor
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Silvestre Bosch Ponsí. Residia a Palafrugell.
Josep Maria Torrelles Figuerola
Ha mort als 90 anys. Era vidu d’Hildegard Fetscher Eickhoff. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.
Rabos del Terri
Gracieta Nadal Puig
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Josep Vila Puig. Residia a Rabós del Terri, Cornellà del Terri. La cerimònia serà avui diumenge, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Cornellà del Terri.
Roses
Paco Pérez Verdú
Ha mort als 90 anys. Era casat amb Carmen Tarrero González. Residia a Roses.
Santa Llogaia d’Àlguema
Pere Bahí i Pagès
Ha mort als 85 anys. Era casat amb Maria Serra Salleras i tenia tres fills. Residia a Santa Llogaia d’Àlguema. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Llogaia d’Àlguema.
Torroella de Montgrí
Iluminada Abia Molina
Ha mort als 76 anys. Era vídua de Joan Ayllón Morte. Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Torroella de Montgrí.
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