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Necrològiques del 2 d'agost de 2026

Consulta els obituaris d'aquest diumenge

Necrològiques

Necrològiques / DdG

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Redacció

Redacció

Marta Huertas.

Marta Huertas. / .

Marta Huertas

Marta Huertas / .

Amer

Amable Chinchilla Martínez

Ha mort als 82 anys. Era solter. Residia a Amer.

Castelló d’Empúries

Carmen Peinado Manzano

Ha mort als 65 anys. Era casada amb Luisa Pizarro Sánchez. Residia a Castelló d’Empúries. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 d’11 del matí, al tanatori Mémora de Roses.

Llançà

Albert Vilà Minguelez

Ha mort als 49 anys. Era solter. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 5 de la tarda, a la sala de cerimònies de Funerària Empordanesa-Àltima de Figueres.

Mont-ras

Mateu Marquès Farrarons

Ha mort als 81 anys. Era casat amb Maria Àngela Llambrich Canalda. Residia a Mont-ras. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Palamós.

Palafrugell

Lola Comas Corredor

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Silvestre Bosch Ponsí. Residia a Palafrugell.

Josep Maria Torrelles Figuerola

Ha mort als 90 anys. Era vidu d’Hildegard Fetscher Eickhoff. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.

Rabos del Terri

Gracieta Nadal Puig

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Josep Vila Puig. Residia a Rabós del Terri, Cornellà del Terri. La cerimònia serà avui diumenge, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Cornellà del Terri.

Roses

Paco Pérez Verdú

Ha mort als 90 anys. Era casat amb Carmen Tarrero González. Residia a Roses.

Santa Llogaia d’Àlguema

Pere Bahí i Pagès

Ha mort als 85 anys. Era casat amb Maria Serra Salleras i tenia tres fills. Residia a Santa Llogaia d’Àlguema. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Llogaia d’Àlguema.

Torroella de Montgrí

Iluminada Abia Molina

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Ha mort als 76 anys. Era vídua de Joan Ayllón Morte. Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Torroella de Montgrí.

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