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Necrològiques del 3 d'agost de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dilluns

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Redacció

Redacció

AMER

Amable Chinchilla Martínez

Ha mort als 82 anys. Era solter. Residia a Amer.

CASSÀ DE LA SELVA

Josep Massó Sabrià

Ha mort als 82 anys. Era casat amb Montserrat Vegué Isern i tenia tres fills. Residia a Cassà de la Selva. No se celebrarà cerimònia. La vetlla tindrà lloc avui dilluns, de les 4 a les 7 de la tarda, al Tanatori Àltima de Girona.

EMPURIABRAVA

Concepció Verdum Fita

Ha mort als 99 anys. Era vídua de Hans Keller Bijlsma i tenia una filla. Residia a Empuriabrava. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, al Crematori del tanatori Àltima de Figueres.

FIGUERES

José María Salazar , «Cha»

Ha mort als 79 anys. Era casat amb Teresa Jiménez i tenia quatre fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 5 de la tarda, a la Sala de Cerimònies de Funerària Vicens.

FOIXÀ

Rosa Gasull Rubirosa

Ha mort als 85 anys. Era vídua de Lluís Nadal Pontonet. Residia a Foixà. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 5 de la tarda, a la Parròquia de Sant Joan de Foixà.

GIRONA

Benita Cabanas Bach

Ha mort als 88 anys. Era soltera. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

OLOT

Marta Huertas Esquena

Ha mort als 45 anys. Era casada amb Gerard Caballero Espuña i tenia dues filles. Residia a Campllong. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 11 del matí, a la Capella del Cementiri Municipal d’Olot.

PALAFRUGELL

Josep Maria Torrelles Figuerola

Ha mort als 90 anys. Era vidu d’Hildegard Fetscher Eickhoff. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.

Lola Comas Corredor

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Silvestre Bosch Ponsí. Residia a Palafrugell.

ROSES

Paco Pérez Verdú

Ha mort als 90 anys. Era casat amb Carmen Tarrero González. Residia a Roses.

SANT FELU DE GUÍXOLS

Montse Escuté Morell

Ha mort als 85 anys. Era vídua de Jean Castaldi i tenia dues filles. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, a l’Oratori del Tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.

TORROELLA DE MONTGRÍ

Iluminada Abia Molina

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Ha mort als 76 anys. Era vídua de Joan Ayllón Morte. Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Torroella de Montgrí.

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