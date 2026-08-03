Necrològiques del 3 d'agost de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dilluns
AMER
Amable Chinchilla Martínez
Ha mort als 82 anys. Era solter. Residia a Amer.
CASSÀ DE LA SELVA
Josep Massó Sabrià
Ha mort als 82 anys. Era casat amb Montserrat Vegué Isern i tenia tres fills. Residia a Cassà de la Selva. No se celebrarà cerimònia. La vetlla tindrà lloc avui dilluns, de les 4 a les 7 de la tarda, al Tanatori Àltima de Girona.
EMPURIABRAVA
Concepció Verdum Fita
Ha mort als 99 anys. Era vídua de Hans Keller Bijlsma i tenia una filla. Residia a Empuriabrava. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, al Crematori del tanatori Àltima de Figueres.
FIGUERES
José María Salazar , «Cha»
Ha mort als 79 anys. Era casat amb Teresa Jiménez i tenia quatre fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 5 de la tarda, a la Sala de Cerimònies de Funerària Vicens.
FOIXÀ
Rosa Gasull Rubirosa
Ha mort als 85 anys. Era vídua de Lluís Nadal Pontonet. Residia a Foixà. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 5 de la tarda, a la Parròquia de Sant Joan de Foixà.
GIRONA
Benita Cabanas Bach
Ha mort als 88 anys. Era soltera. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
OLOT
Marta Huertas Esquena
Ha mort als 45 anys. Era casada amb Gerard Caballero Espuña i tenia dues filles. Residia a Campllong. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 11 del matí, a la Capella del Cementiri Municipal d’Olot.
PALAFRUGELL
Josep Maria Torrelles Figuerola
Ha mort als 90 anys. Era vidu d’Hildegard Fetscher Eickhoff. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.
Lola Comas Corredor
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Silvestre Bosch Ponsí. Residia a Palafrugell.
ROSES
Paco Pérez Verdú
Ha mort als 90 anys. Era casat amb Carmen Tarrero González. Residia a Roses.
SANT FELU DE GUÍXOLS
Montse Escuté Morell
Ha mort als 85 anys. Era vídua de Jean Castaldi i tenia dues filles. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, a l’Oratori del Tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.
TORROELLA DE MONTGRÍ
Iluminada Abia Molina
Ha mort als 76 anys. Era vídua de Joan Ayllón Morte. Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Torroella de Montgrí.
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