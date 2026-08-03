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Necrològiques del 4 d'agost de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dimarts

Necrològiques

Necrològiques / .

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Redacció

Redacció

BLANES

Maria Glòria Canaleta Pla

Ha mort als 84 anys. Era casada amb Jesús Elias Camps. Residia a Blanes.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.

Antonio Gascón Urgel

Ha mort als 85 anys. Era casat amb Teresa Díaz González. Residia a Blanes.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 6 de la tarda, al Tanatori de Blanes.

EMPURIABRAVA

Concepció Verdum Fita

Ha mort als 99 anys. Era vídua de Hans Keller Bijlsma i tenia una filla. Residia a Empuriabrava.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, al Crematori del tanatori Àltima de Figueres.

GIRONA

Benita Cabanas Bach

Ha mort als 88 anys. Era soltera. Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

OLOT

Núria Sacrest Sanz

Ha mort als 97 anys. Era soltera i no tenia fills. Residia a Barcelona.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 d’11 del matí, a la capella del Cementiri Municipal d’Olot.

PALAMÓS

Concha Navarro Royo

Ha mort als 94 anys. Era vídua de José Riaza Sánchez. Residia a Palamós.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 5 de la tarda, al Cementiri de Palamós.

PLATJA D’ARO

Dolores Cáceres Serrano

Ha mort als 67 anys. Era casada amb José Escobar Hermosilla i tenia un fill. Residia a Platja d’Aro.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sta. Maria de Platja d’Aro.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

Montse Escuté Morell

Ha mort als 85 anys. Era vídua de Jean Castaldi i tenia dues filles. Residia a Sant Feliu de Guíxols.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, a l’Oratori del Tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.

SANTA COLOMA DE FARNERS

Dolors Maynegre Viñolas

Ha mort als 76 anys. Era casada amb Pere Cullell Pujol. Residia a Santa Coloma de Farners.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.

SANT PRIVAT D’EN BAS

Joan Coromina Soler

Ha mort als 91 anys. Era solter i no tenia fills. Residia a Sant Privat d’en Bas.

La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a 2/4 de 12 del matí, a l’església parroquial de Sant Privat d’en Bas.

TORROELLA DE MONTGRÍ

Iluminada Abia Molina

Ha mort als 76 anys. Era vídua de Joan Ayllón Morte. Residia a Torroella de Montgrí.

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La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Torroella de Montgrí.

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