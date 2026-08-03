Necrològiques del 4 d'agost de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dimarts
BLANES
Maria Glòria Canaleta Pla
Ha mort als 84 anys. Era casada amb Jesús Elias Camps. Residia a Blanes.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.
Antonio Gascón Urgel
Ha mort als 85 anys. Era casat amb Teresa Díaz González. Residia a Blanes.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 6 de la tarda, al Tanatori de Blanes.
EMPURIABRAVA
Concepció Verdum Fita
Ha mort als 99 anys. Era vídua de Hans Keller Bijlsma i tenia una filla. Residia a Empuriabrava.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, al Crematori del tanatori Àltima de Figueres.
GIRONA
Benita Cabanas Bach
Ha mort als 88 anys. Era soltera. Residia a Girona.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
OLOT
Núria Sacrest Sanz
Ha mort als 97 anys. Era soltera i no tenia fills. Residia a Barcelona.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 d’11 del matí, a la capella del Cementiri Municipal d’Olot.
PALAMÓS
Concha Navarro Royo
Ha mort als 94 anys. Era vídua de José Riaza Sánchez. Residia a Palamós.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 5 de la tarda, al Cementiri de Palamós.
PLATJA D’ARO
Dolores Cáceres Serrano
Ha mort als 67 anys. Era casada amb José Escobar Hermosilla i tenia un fill. Residia a Platja d’Aro.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sta. Maria de Platja d’Aro.
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Montse Escuté Morell
Ha mort als 85 anys. Era vídua de Jean Castaldi i tenia dues filles. Residia a Sant Feliu de Guíxols.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, a l’Oratori del Tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.
SANTA COLOMA DE FARNERS
Dolors Maynegre Viñolas
Ha mort als 76 anys. Era casada amb Pere Cullell Pujol. Residia a Santa Coloma de Farners.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.
SANT PRIVAT D’EN BAS
Joan Coromina Soler
Ha mort als 91 anys. Era solter i no tenia fills. Residia a Sant Privat d’en Bas.
La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a 2/4 de 12 del matí, a l’església parroquial de Sant Privat d’en Bas.
TORROELLA DE MONTGRÍ
Iluminada Abia Molina
Ha mort als 76 anys. Era vídua de Joan Ayllón Morte. Residia a Torroella de Montgrí.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Torroella de Montgrí.
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