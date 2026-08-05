Necrològiques del 5 d'agosts de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dimecres
Arbúcies
Consol Parcet Utzet
Ha mort als 89 anys. Era vídua de Paco Merino Alcalde, «el Guixaire». Residia a Arbúcies. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Quirze i Santa Julita d’Arbúcies.
Bellcaire d’Empordà
Jaume Aupí Vila
Ha mort als 84 anys. Era vidu de Josefa Castelló Corbera. Residia a Bellcaire d’Empordà. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 11 del matí, al Tanatori de Girona.
Besalú
Manuel Pérez López
Ha mort als 65 anys. Era casat amb Florentina Fernández Sánchez. Residia a Besalú. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Besalú.
Bordils
Jordi Martí Dalmau
Ha mort als 91 anys. Era casat amb Carme Salvà Sabater. Residia a Bordils. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia de Sant Esteve de Bordils.
Fornells de la Selva
Joaquim Pons Masferrer
Ha mort als 82 anys. Era casat amb Rosa Delaigua Tomàs. Residia a Fornells de la Selva. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Cugat de Fornells de la Selva.
Joan Llinàs Bosch
Ha mort als 84 anys. Era casat amb Carme Masó Puy. Residia a Fornells de la Selva. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a 2/4 de 7 de la tarda, al Tanatori de Girona.
L’Escala
Amparo Caldas Ruiz
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Jesús Ramos Argote. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a 2/4 d’1 del migdia, a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.
Francisca Rubin Bayona
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Lluís Vivé Eroles. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 3 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.
Mata, Porqueres
Pilar Armengol Coderch
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Josep Costabella Capell. Residia a Mata, Porqueres. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Andreu de Mata.
Olot
Jaume Margüenda Pujol
Ha mort als 94 anys. Era vidu de Josefina García Rubio i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la sala polivalent del cementiri municipal d’Olot.
Manuela Morales Paz
Ha mort als 98 anys. Era vídua de Sebastià Alcoba Díaz i tenia tres fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 1/4 se 10 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
Sant Julià de Ramis
Ofèli Citoler Peralta
Ha mort als 74 anys. Era casada i tenia tres fills. Residia a Sant Julià de Ramis. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 11 del matí, a l’oratori del Tanatori Àltima-Gironès.
Sant Privat d’en Bas
Joan Coromina Soler
Ha mort als 91 anys. Era solter. Residia a Sant Privat d’en Bas. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 12 del migdia, a l’església parroquial de Sant Privat d’en Bas.
Sarrià de Ter
Narcís Cufí Sala
Ha mort als 82 anys. Era casat amb Roser Adroher Oliveras. Residia a Sarrià de Ter. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 11 del matí, al Tanatori de Girona.
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