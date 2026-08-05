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Necrològiques del 5 d'agosts de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dimecres

Necrològiques

Necrològiques / DdG

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Redacció

Redacció

Girona

Arbúcies

Consol Parcet Utzet

Ha mort als 89 anys. Era vídua de Paco Merino Alcalde, «el Guixaire». Residia a Arbúcies. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Quirze i Santa Julita d’Arbúcies.

Bellcaire d’Empordà

Jaume Aupí Vila

Ha mort als 84 anys. Era vidu de Josefa Castelló Corbera. Residia a Bellcaire d’Empordà. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 11 del matí, al Tanatori de Girona.

Besalú

Manuel Pérez López

Ha mort als 65 anys. Era casat amb Florentina Fernández Sánchez. Residia a Besalú. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Besalú.

Bordils

Jordi Martí Dalmau

Ha mort als 91 anys. Era casat amb Carme Salvà Sabater. Residia a Bordils. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia de Sant Esteve de Bordils.

Fornells de la Selva

Joaquim Pons Masferrer

Ha mort als 82 anys. Era casat amb Rosa Delaigua Tomàs. Residia a Fornells de la Selva. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Cugat de Fornells de la Selva.

Joan Llinàs Bosch

Ha mort als 84 anys. Era casat amb Carme Masó Puy. Residia a Fornells de la Selva. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a 2/4 de 7 de la tarda, al Tanatori de Girona.

L’Escala

Amparo Caldas Ruiz

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Jesús Ramos Argote. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a 2/4 d’1 del migdia, a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.

Francisca Rubin Bayona

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Lluís Vivé Eroles. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 3 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.

Mata, Porqueres

Pilar Armengol Coderch

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Josep Costabella Capell. Residia a Mata, Porqueres. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Andreu de Mata.

Olot

Jaume Margüenda Pujol

Ha mort als 94 anys. Era vidu de Josefina García Rubio i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la sala polivalent del cementiri municipal d’Olot.

Manuela Morales Paz

Ha mort als 98 anys. Era vídua de Sebastià Alcoba Díaz i tenia tres fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 1/4 se 10 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

Sant Julià de Ramis

Ofèli Citoler Peralta

Ha mort als 74 anys. Era casada i tenia tres fills. Residia a Sant Julià de Ramis. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 11 del matí, a l’oratori del Tanatori Àltima-Gironès.

Sant Privat d’en Bas

Joan Coromina Soler

Ha mort als 91 anys. Era solter. Residia a Sant Privat d’en Bas. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 12 del migdia, a l’església parroquial de Sant Privat d’en Bas.

Sarrià de Ter

Narcís Cufí Sala

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Ha mort als 82 anys. Era casat amb Roser Adroher Oliveras. Residia a Sarrià de Ter. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 11 del matí, al Tanatori de Girona.

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