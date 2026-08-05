Necrològiques del 6 d'agosts de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dijous
ARBÚCIES
Dolors Casas Pujol
Ha mort als 73 anys. Era vídua de Joan Bohils Masó. Residia a Arbúcies.
La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Quirze i Santa Julita d’Arbúcies.
BORDILS
Agustina Bosch Roca
Ha mort als 82 anys. Era vídua de Joan Buch Puig. Residia a Bordils.
La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Esteve de Bordils.
CASSÀ DE LA SELVA
Josep Moré Fortià
Ha mort als 94 anys. Era casat amb Maria. Residia a Cassà de la Selva.
La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Cassà de la Selva.
FIGUERES
Teresa Romero Pretel
Ha mort als 91 anys. Era vídua de Pedro Medina Muñoz i tenia tres fills. Residia a Figueres.
La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens.
FORNELLS DE LA SELVA
Joaquim Pons Masferrer
Ha mort als 82 anys. Era casat amb Rosa Delaigua Tomàs. Residia a Fornells de la Selva.
La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Cugat de Fornells de la Selva.
Joan Llinàs Bosch
Ha mort als 84 anys. Era casat amb Carme Masó Puy. Residia a Fornells de la Selva.
La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 7 de la tarda, al Tanatori de Girona.
GIRONA
Toni Roca Arilla
Ha mort als 76 anys. Era casat amb María del Carmen Saurina Galí. Residia a Girona.
La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.
L’ESCALA
Amparo Caldas Ruiz
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Jesús Ramos Argote. Residia a l’Escala.
La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 d’1 del migdia, a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.
Anna Batallé Ferrés
Ha mort als 96 anys. Era vídua de Ramon Andreu Burset. Residia a Barcelona.
La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.
OLOT
Jose Tapia Díaz
Ha mort als 79 anys. Era casat amb Felisa Campos Romero i tenia tres fills. Residia a Olot.
La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la Sala Polivalent del Cementiri Municipal d’Olot.
PONTÓS
Miquel Riu Massanellas
Ha mort als 89 anys. Era casat amb Enriqueta Tubert Figueras i tenia dos fills.
La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 7 de la tarda, a la parròquia de Sant Martí de Pontós.
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Maria Llagostera Calvet
Ha mort als 84 anys. Era vídua d’Emeri Soler Puig i tenia tres fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols.
La cerimònia serà avui dijous, a les 5 de la tarda, a l’Oratori del tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.
SANT GREGORI
Conxita Casadevall Figueras
Ha mort als 89 anys. Era casada amb Josep Senen Arnau. Residia a Sant Gregori.
La cerimònia se celebrarà demà divendres, a 2/4 de 7 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
SARRIÀ DE TER
Narcís Cufí Sala
Ha mort als 82 anys. Era casat amb Roser Adroher Oliveras. Residia a Sarrià de Ter.
La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 11 del matí, al Tanatori de Girona.
VIDRERES
Antonio Soler Valls
Ha mort als 72 anys. Era casat amb María Jesús Pinel Pinel i tenia dos fills. Residia a Vidreres.
La cerimònia se celebrarà demà divendres, a 2/4 de 12 del matí, a la sala de cerimònies del Tanatori Mémora de Salt.
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