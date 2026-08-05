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Necrològiques del 6 d'agosts de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dijous

Necrològiques

Necrològiques / .

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Redacció

Redacció

ARBÚCIES

Dolors Casas Pujol

Ha mort als 73 anys. Era vídua de Joan Bohils Masó. Residia a Arbúcies.

La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Quirze i Santa Julita d’Arbúcies.

BORDILS

Agustina Bosch Roca

Ha mort als 82 anys. Era vídua de Joan Buch Puig. Residia a Bordils.

La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Esteve de Bordils.

CASSÀ DE LA SELVA

Josep Moré Fortià

Ha mort als 94 anys. Era casat amb Maria. Residia a Cassà de la Selva.

La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Cassà de la Selva.

FIGUERES

Teresa Romero Pretel

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Pedro Medina Muñoz i tenia tres fills. Residia a Figueres.

La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens.

FORNELLS DE LA SELVA

Joaquim Pons Masferrer

Ha mort als 82 anys. Era casat amb Rosa Delaigua Tomàs. Residia a Fornells de la Selva.

La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Cugat de Fornells de la Selva.

Joan Llinàs Bosch

Ha mort als 84 anys. Era casat amb Carme Masó Puy. Residia a Fornells de la Selva.

La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 7 de la tarda, al Tanatori de Girona.

GIRONA

Toni Roca Arilla

Ha mort als 76 anys. Era casat amb María del Carmen Saurina Galí. Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

L’ESCALA

Amparo Caldas Ruiz

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Jesús Ramos Argote. Residia a l’Escala.

La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 d’1 del migdia, a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.

Anna Batallé Ferrés

Ha mort als 96 anys. Era vídua de Ramon Andreu Burset. Residia a Barcelona.

La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.

OLOT

Jose Tapia Díaz

Ha mort als 79 anys. Era casat amb Felisa Campos Romero i tenia tres fills. Residia a Olot.

La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la Sala Polivalent del Cementiri Municipal d’Olot.

PONTÓS

Miquel Riu Massanellas

Ha mort als 89 anys. Era casat amb Enriqueta Tubert Figueras i tenia dos fills.

La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 7 de la tarda, a la parròquia de Sant Martí de Pontós.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

Maria Llagostera Calvet

Ha mort als 84 anys. Era vídua d’Emeri Soler Puig i tenia tres fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols.

La cerimònia serà avui dijous, a les 5 de la tarda, a l’Oratori del tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.

SANT GREGORI

Conxita Casadevall Figueras

Ha mort als 89 anys. Era casada amb Josep Senen Arnau. Residia a Sant Gregori.

La cerimònia se celebrarà demà divendres, a 2/4 de 7 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

SARRIÀ DE TER

Narcís Cufí Sala

Ha mort als 82 anys. Era casat amb Roser Adroher Oliveras. Residia a Sarrià de Ter.

La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 11 del matí, al Tanatori de Girona.

VIDRERES

Antonio Soler Valls

Ha mort als 72 anys. Era casat amb María Jesús Pinel Pinel i tenia dos fills. Residia a Vidreres.

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La cerimònia se celebrarà demà divendres, a 2/4 de 12 del matí, a la sala de cerimònies del Tanatori Mémora de Salt.

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