Necrològiques del 7 d'agosts de 2026
Consulta els obituaris d'aquest divendres
BORDILS
Agustina Bosch Roca
Ha mort als 82 anys. Era vídua de Joan Buch Puig. Residia a Bordils.
La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Esteve de Bordils.
CASSÀ DE LA SELVA
Josep Moré Fortià
Ha mort als 94 anys. Era casat amb Maria. Residia a Cassà de la Selva.
La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Cassà de la Selva.
FIGUERES
Enriqueta Tura Triadó
Ha mort als 96 anys. Era casada amb Miguel Ballesta Quirch i tenia un fill. Residia a Figueres.
La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 5 de la tarda, a la Sala de Cerimònies de Funerària Vicens.
FORNELLS DE LA SELVA
Juan Domínguez García
Ha mort als 72 anys. Era casat amb Teresa Pera Perez. Residia a Fornells de la Selva.
La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.
GIRONA
Roser Rodríguez Rodríguez
Ha mort als 58 anys. Era parella de Sergio García Comas. Residia a Girona.
La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.
Adel Molina Cullell
Ha mort als 88 anys. Era soltera. Residia a Girona.
La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 9 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
Conxita Sala Bosch
Ha mort als 60 anys. Era vídua de Francisco Robledo Romero. Residia a Girona.
La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Encarna Gascons Vila
Ha mort als 88 anys. Era vídua d’Enric Llorens Llos. Residia a Girona.
La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
L’ESTARTIT
Carmen Ferrer Cama
Ha mort als 91 anys. Era casada amb Narcís Coll Frigola. Residia a l’Estartit.
La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 6 de la tarda, a la parròquia de Santa Anna de l’Estartit.
LES PLANES D’HOSTOLES
Victorià Soler Vilarrasa
Ha mort als 77 anys. Era casat amb Maria Neus Gascons Plà i tenia dos fills. Residia a Les Planes d’Hostoles.
La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a l’església de Sant Cristòfol de Les Planes d’Hostoles.
LLORET DE MAR
Carmen Patilla Caballero
Ha mort als 95 anys. Era vídua de Manuel Matutano Manito i tenia dos fills. Residia a Lloret de Mar.
La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Romà de Lloret de Mar.
OLOT
Jordi Ferrés Puig
Ha mort als 86 anys. Era vidu de Rosa Bosch Torrent i tenia dos fills. Residia a Olot.
La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, a la capella del Cementiri Municipal d’Olot.
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Manuel Molero Salas
Ha mort als 91 anys. Era casat amb Carmen Montalvo Flores i tenia tres fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols.
La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a l’oratori de Sant Feliu de Guíxols.
SANT GREGORI
Conxita Casadevall Figueras
Ha mort als 89 anys. Era casada amb Josep Senen Arnau. Residia a Sant Gregori.
La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 7 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
TORROELLA DE MONTGRÍ
Joan Lofre Sagues
Ha mort als 86 anys. Era solter. Residia a Torroella de Montgrí.
La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Genís de Torroella de Montgrí.
VIDRERES
Antonio Soler Valls
Ha mort als 72 anys. Era casat amb María Jesús Pinel Pinel i tenia dos fills. Residia a Vidreres.
La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 12 del matí, a la sala de cerimònies del Tanatori Mémora de Salt.
VILAMACOLUM
Teresa Costals Canellas
Ha mort als 85 anys. Era casada amb Joan Viñolas Testard i tenia tres fills. Residia a Vilamacolum.
La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Vilamacolum.
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