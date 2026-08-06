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Necrològiques del 7 d'agosts de 2026

Consulta els obituaris d'aquest divendres

Necrològiques

Necrològiques / .

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Redacció

Redacció

Adel Molina Cullell

Adel Molina Cullell / .

Conxita Sala Bosch

Conxita Sala Bosch / .

Encarna Gascons Vila

Encarna Gascons Vila / .

Joan Gonzalez Paguina

Joan Gonzalez Paguina / .

BORDILS

Agustina Bosch Roca

Ha mort als 82 anys. Era vídua de Joan Buch Puig. Residia a Bordils.

La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Esteve de Bordils.

CASSÀ DE LA SELVA

Josep Moré Fortià

Ha mort als 94 anys. Era casat amb Maria. Residia a Cassà de la Selva.

La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Cassà de la Selva.

FIGUERES

Enriqueta Tura Triadó

Ha mort als 96 anys. Era casada amb Miguel Ballesta Quirch i tenia un fill. Residia a Figueres.

La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 5 de la tarda, a la Sala de Cerimònies de Funerària Vicens.

FORNELLS DE LA SELVA

Juan Domínguez García

Ha mort als 72 anys. Era casat amb Teresa Pera Perez. Residia a Fornells de la Selva.

La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

GIRONA

Roser Rodríguez Rodríguez

Ha mort als 58 anys. Era parella de Sergio García Comas. Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

Adel Molina Cullell

Ha mort als 88 anys. Era soltera. Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 9 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

Conxita Sala Bosch

Ha mort als 60 anys. Era vídua de Francisco Robledo Romero. Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Encarna Gascons Vila

Ha mort als 88 anys. Era vídua d’Enric Llorens Llos. Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

L’ESTARTIT

Carmen Ferrer Cama

Ha mort als 91 anys. Era casada amb Narcís Coll Frigola. Residia a l’Estartit.

La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 6 de la tarda, a la parròquia de Santa Anna de l’Estartit.

LES PLANES D’HOSTOLES

Victorià Soler Vilarrasa

Ha mort als 77 anys. Era casat amb Maria Neus Gascons Plà i tenia dos fills. Residia a Les Planes d’Hostoles.

La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a l’església de Sant Cristòfol de Les Planes d’Hostoles.

LLORET DE MAR

Carmen Patilla Caballero

Ha mort als 95 anys. Era vídua de Manuel Matutano Manito i tenia dos fills. Residia a Lloret de Mar.

La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Romà de Lloret de Mar.

OLOT

Jordi Ferrés Puig

Ha mort als 86 anys. Era vidu de Rosa Bosch Torrent i tenia dos fills. Residia a Olot.

La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, a la capella del Cementiri Municipal d’Olot.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

Manuel Molero Salas

Ha mort als 91 anys. Era casat amb Carmen Montalvo Flores i tenia tres fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols.

La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a l’oratori de Sant Feliu de Guíxols.

SANT GREGORI

Conxita Casadevall Figueras

Ha mort als 89 anys. Era casada amb Josep Senen Arnau. Residia a Sant Gregori.

La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 7 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

TORROELLA DE MONTGRÍ

Joan Lofre Sagues

Ha mort als 86 anys. Era solter. Residia a Torroella de Montgrí.

La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Genís de Torroella de Montgrí.

VIDRERES

Antonio Soler Valls

Ha mort als 72 anys. Era casat amb María Jesús Pinel Pinel i tenia dos fills. Residia a Vidreres.

La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 12 del matí, a la sala de cerimònies del Tanatori Mémora de Salt.

VILAMACOLUM

Teresa Costals Canellas

Ha mort als 85 anys. Era casada amb Joan Viñolas Testard i tenia tres fills. Residia a Vilamacolum.

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La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Vilamacolum.

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