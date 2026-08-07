Necrològiques del 8 d'agost de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dissabte
Amer
Josep Carbonés Viñolas
Ha mort als 90 anys. Era vidu de Pepita Fontàs Roca. Residia a Amer. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 5 de la tarda, a la Parròquia de Santa Maria d’Amer.
Cassà de la Selva
José Padilla Niebla
Ha mort als 100 anys. Era vidu d’Encarnación Trujillo Romero. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Cassà de la Selva.
Girona
Roser Rodríguez Rodríguez
Ha mort als 58 anys. Era parella de Sergio García Comas. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.
Adel Molina Cullell
Ha mort als 88 anys. Era soltera. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 9 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
Encarna Gascons Vila
Ha mort als 88 anys. Era vídua d’Enric Llorens Llos. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
Ramon Pifarre Pifarre
Ha mort als 91 anys. Era vidu de Maria Josepa Olivé Roig. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Jaume d’Arbeca.
Olot
Jordi Ferrés Puig
Ha mort als 86 anys. Era vidu de Rosa Bosch Torrent i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 10 del matí, a la capella del Cementiri Municipal d’Olot.
Pilar Palau Llagostera
Ha mort als 85 anys. Era vídua de Valentí Planella Sau i no tenia fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, a la Capella del Cementiri Municipal d’Olot.
Sant Feliu de Guíxols
Carmen Román Pérez
Ha mort als 67 anys. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia serà aquest dissabte, a les 11 del matí, a l’oratori del tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.
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