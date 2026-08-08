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Necrològiques del 9 d’agost de 2026

Consulta els obituaris d'aquest diumenge

Necrològiques

Necrològiques / DdG

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Redacció

Redacció

Amer

Antonia Manero Belles

Ha mort als 99 anys. Era vídua de José Luis González Hildago Rey. Residia a Amer. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

Arbúcies

Pilar Obiols Iglesias

Ha mort als 98 anys. Era vídua de Lluís Cuminal Garriga. Residia a Arbúcies. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Quirze i Santa Julita d’Arbúcies.

Cassà de la Selva

José Padilla Niebla

Ha mort als 100 anys. Era vidu d’Encarnación Trujillo Romero. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Cassà de la Selva.

Figueres

Catalina Vila Femenías

Ha mort als 64 anys. Era casada amb Josep Manzano Vila i tenia dos fills. Residia a Figueres La cerimònia serà avui diumenge, a les 11 del matí, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens de Figueres.

Salvi Heras Alsina

Ha mort als 62 anys. Era casat amb Pepi Gutiérrez Nosea i tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 6 de la tarda, a la sala de cerimònies de la Funerària Vicens de Figueres.

Girona

Ramon Pifarré Pifarré

Ha mort als 91 anys. Era vidu de Maria Josepa Olivé Roig. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Jaume d’Arbeca.

La Bisbal d'Empordà

Jaume Bagué Mas

Ha mort als 96 anys. Era casat amb Carmen Pujol Miquel. Residia a la Bisbal.

L’Escala

Trini Morilla Mateos

Ha mort als 74 anys. Era casada amb Josep Serra Bruguera. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 9 del matí, a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.

Olot

Francesca Gombau Casadevall

Ha mort als 86 anys. Tenia una filla. Residia a Olot.

La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 12 del migdia, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

Palafrugell

Pere Funalleras Rosique

Ha mort als 74 anys. Era casat amb Rosario Illana Montijano. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Palafrugell.

Portbou

Jordi Mallol Calsina

Ha mort als 73 anys. Era vidu de Maria Rosa Fiter i tenia una filla. Residia a Portbou.

La cerimònia se celebrarà en la intimitat familiar.

Sant Esteve d'en Bas

Joan Comas Miràngels

Ha mort als 79 anys. Era solter. Residia a Sant Esteve d’en Bas. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a 2/4 de 5 de la tarda, a l’església parroquial de Sant Esteve d’en Bas.

Sant Feliu de Guíxols

Carmen Román Pérez

Ha mort als 67 anys. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 11 del matí, a l’oratori del tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.

Amelia Álvarez Diez

Ha mort als 85 anys. Era casada amb Jaume Paz Ramon i tenia dues filles. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 5 de la tarda, a l’oratori del tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.

Sant Llorenç de la Muga

Júlia Pich Mayoral

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Pere Guillaumes Font i tenia dos fills. Residia a Sant Llorenç de la Muga. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, a Sant Llorenç de la Muga.

Sarrià de Ter

Francisco Torres Puertas

Ha mort als 77 anys. Era casat amb Concepció Cornellà Pinsach. Residia a Sarrià de Ter. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 1/4 d’1 del migdia, a la parròquia de la Misericòrdia de Sarrià de Ter.

Vidreres

Pere Coll Masmiquel

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Ha mort als 86 anys. Era vidu de Núria Dalmau i Rabassa. Residia a Sils. L’enterrament se celebrarà avui diumenge a 2/4 d’11 del matí, al cementiri de Vidreres.

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