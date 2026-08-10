Necrològiques del 10 d'agost de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dilluns
AMER
Antonia Manero Belles
Ha mort als 99 anys. Era vídua de José Luis González Hildago Rey. Residia a Amer. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
BANYOLES
Xicu Planells Pujolàs
Ha mort als 95 anys. Era casat amb Carme Saurina Grabuleda. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Banyoles.
BEGUR
Teresa Pérez Martínez
Ha mort als 78 anys. Residia a Begur. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.
BLANES
Montserrat Camps Verdaguer
Ha mort als 91 anys. Era vídua de Raimon Loran Lleó. Residia a Barcelona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 5 de la tarda, a la parròquia Sta. Maria de Blanes.
Anna Torruella Tocabens
Ha mort als 80 anys. Era vídua d’Aureli Aceña de Juan. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.
Guadalupe Rey Estallo
Ha mort als 101 anys. Era vídua d’Antonio Castrillo Moneva. Residia a Blanes.
GIRONA
Maria Garriga Viñals
Ha mort als 95 anys. Era vídua de Tomàs Busquet Fernández. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.
Joana Maria García de Gracia
Ha mort als 67 anys. Era vídua de Joan Masó Albertí. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Salt.
LA BISBAL d’EMPORDÀ
Jaume Bagué Mas
Ha mort als 96 anys. Era casat amb Carmen Pujol Miquel. Residia a la Bisbal.
Luci Hornillos Cilleruelo
Ha mort als 74 anys. Era vídua de Josep Palet Geli. Residia a la Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de la Bisbal.
L’ESCALA
Trini Morilla Mateos
Ha mort als 74 anys. Era casada amb Josep Serra Bruguera. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 9 del matí, a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.
MEDINYÀ
Juanita Pujol Costal
Ha mort als 84 anys. Era vídua de Pere Roura Ferres. Residia a Medinyà. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 9 del matí, a la parròquia de Sant Sadurní de Medinyà.
OLOT
Francesca Gombau Casadevall
Ha mort als 86 anys. Tenia una filla. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
PALAFRUGELL
Pere Funalleras Rosique
Ha mort als 74 anys. Era casat amb Rosario Illana Montijano. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Palafrugell.
PORTBOU
Jordi Mallol Calsina
Ha mort als 73 anys. Era vidu de Maria Rosa Fiter i tenia una filla. Residia a Portbou. La cerimònia se celebrarà en la intimitat familiar.
SANT ESTEVE D’EN BAS
Joan Comas Miràngels
Ha mort als 79 anys. Era solter. Residia a Sant Esteve d’en Bas. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 5 de la tarda, a l’església parroquial de Sant Esteve d’en Bas.
SANTA COLOMA DE FARNERS
Hermínia Martorell Busquets
Ha mort als 97 anys. Era vídua de Cayetano Gonzalez González i tenia dos fills. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.
SELVA DE MAR
María Luisa Marchesí Garcia-Sanmartín
Ha mort als 83 anys. Tenia tres fills. Residia a Selva de Mar. La cerimònia se celebrarà en la intimitat familiar.
VILOBÍ D’ONYAR
María Ucles Vallejos
Ha mort als 95 anys. Era vídua d’Àngel Padilla Barba i tenia una filla. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 6 de la tarda, a la parròquia de Vilobí d’Onyar.
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