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Necrològiques del 10 d'agost de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dilluns

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Redacció

Redacció

Joana Ma García de Gracia

Joana Ma García de Gracia / .

AMER

Antonia Manero Belles

Ha mort als 99 anys. Era vídua de José Luis González Hildago Rey. Residia a Amer. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

BANYOLES

Xicu Planells Pujolàs

Ha mort als 95 anys. Era casat amb Carme Saurina Grabuleda. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Banyoles.

BEGUR

Teresa Pérez Martínez

Ha mort als 78 anys. Residia a Begur. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.

BLANES

Montserrat Camps Verdaguer

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Raimon Loran Lleó. Residia a Barcelona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 5 de la tarda, a la parròquia Sta. Maria de Blanes.

Anna Torruella Tocabens

Ha mort als 80 anys. Era vídua d’Aureli Aceña de Juan. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.

Guadalupe Rey Estallo

Ha mort als 101 anys. Era vídua d’Antonio Castrillo Moneva. Residia a Blanes.

GIRONA

Maria Garriga Viñals

Ha mort als 95 anys. Era vídua de Tomàs Busquet Fernández. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

Joana Maria García de Gracia

Ha mort als 67 anys. Era vídua de Joan Masó Albertí. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Salt.

LA BISBAL d’EMPORDÀ

Jaume Bagué Mas

Ha mort als 96 anys. Era casat amb Carmen Pujol Miquel. Residia a la Bisbal.

Luci Hornillos Cilleruelo

Ha mort als 74 anys. Era vídua de Josep Palet Geli. Residia a la Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de la Bisbal.

L’ESCALA

Trini Morilla Mateos

Ha mort als 74 anys. Era casada amb Josep Serra Bruguera. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 9 del matí, a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.

MEDINYÀ

Juanita Pujol Costal

Ha mort als 84 anys. Era vídua de Pere Roura Ferres. Residia a Medinyà. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 9 del matí, a la parròquia de Sant Sadurní de Medinyà.

OLOT

Francesca Gombau Casadevall

Ha mort als 86 anys. Tenia una filla. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

PALAFRUGELL

Pere Funalleras Rosique

Ha mort als 74 anys. Era casat amb Rosario Illana Montijano. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Palafrugell.

PORTBOU

Jordi Mallol Calsina

Ha mort als 73 anys. Era vidu de Maria Rosa Fiter i tenia una filla. Residia a Portbou. La cerimònia se celebrarà en la intimitat familiar.

SANT ESTEVE D’EN BAS

Joan Comas Miràngels

Ha mort als 79 anys. Era solter. Residia a Sant Esteve d’en Bas. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 5 de la tarda, a l’església parroquial de Sant Esteve d’en Bas.

SANTA COLOMA DE FARNERS

Hermínia Martorell Busquets

Ha mort als 97 anys. Era vídua de Cayetano Gonzalez González i tenia dos fills. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.

SELVA DE MAR

María Luisa Marchesí Garcia-Sanmartín

Ha mort als 83 anys. Tenia tres fills. Residia a Selva de Mar. La cerimònia se celebrarà en la intimitat familiar.

VILOBÍ D’ONYAR

María Ucles Vallejos

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Ha mort als 95 anys. Era vídua d’Àngel Padilla Barba i tenia una filla. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 6 de la tarda, a la parròquia de Vilobí d’Onyar.

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