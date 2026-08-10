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Necrològiques de l'11 d'agost de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dimarts

Necrològiques

Necrològiques / .

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Redacció

Redacció

Girona

BANYOLES

Xicu Planells Pujolàs

Ha mort als 95 anys. Era casat amb Carme Saurina Grabuleda. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Banyoles.

Milagros Casado de Mingo

Ha mort als 82 anys. Era casada amb Ignacio Garcia Artiguez. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia Santa Maria dels Turers de Banyoles.

Carme Prat Llinàs

Ha mort als 92 anys. Era vídua de Josep Juanola Pibernat. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere de Banyoles.

Pere Zaragoza Clemente

Ha mort als 95 anys. Era vidu de Maria Dolors Navarro Pareja. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Banyoles.

BLANES

Guadalupe Rey Estallo

Ha mort als 101 anys. Era vídua d’Antonio Castrillo Moneva. Residia a Blanes.

CALDES DE MALAVELLA

Aurea Ortiz del Corral

Ha mort als 94 anys. Era vídua d’Agustí Catalan Domingo. Residia a Caldes de Malavella.

CALONGE

Francisco Moreno Manchon

Ha mort als 66 anys. Era casat amb Juana Blnaco Gallardo i tenia un fill. Residia a Calonge. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Martí de Calonge.

GIRONA

Maria Garriga Viñals

Ha mort als 95 anys. Era vídua de Tomàs Busquet Fernández. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

Joana Maria García de Gracia

Ha mort als 67 anys. Era vídua de Joan Masó Albertí. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Salt.

L’ESCALA

Roser Botella Paltré

Ha mort als 87 anys. Era vídua de Leopoldo Calvete Capdevila. Residia a l’Escala.

Enric Torres Torres

Ha mort als 94 anys. Era vidu de Maria Donat Solés. Residia a l’Escala.

MEDINYÀ

Juanita Pujol Costal

Ha mort als 84 anys. Era vídua de Pere Roura Ferres. Residia a Medinyà. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 9 del matí, a la parròquia de Sant Sadurní de Medinyà.

SANTA COLOMA DE FARNERS

Júlia Oliver Cullell

Ha mort als 92 anys. Era vídua de Vicens Valls Subiranes i tenia sis fills. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.

VILARNADAL-MASARAC

Dolors Sentena Terradas

«Lolita»

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Ha mort als 93 anys. Era vídua de Josep Joli Blanch i tenia dos fills. Residia a Vilarnadal-Masarac. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a 2/4 d’11 del matí, a la Sala de cerimònies Funerària Vicens.

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