Necrològiques de l'11 d'agost de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dimarts
BANYOLES
Xicu Planells Pujolàs
Ha mort als 95 anys. Era casat amb Carme Saurina Grabuleda. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Banyoles.
Milagros Casado de Mingo
Ha mort als 82 anys. Era casada amb Ignacio Garcia Artiguez. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia Santa Maria dels Turers de Banyoles.
Carme Prat Llinàs
Ha mort als 92 anys. Era vídua de Josep Juanola Pibernat. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere de Banyoles.
Pere Zaragoza Clemente
Ha mort als 95 anys. Era vidu de Maria Dolors Navarro Pareja. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Banyoles.
BLANES
Guadalupe Rey Estallo
Ha mort als 101 anys. Era vídua d’Antonio Castrillo Moneva. Residia a Blanes.
CALDES DE MALAVELLA
Aurea Ortiz del Corral
Ha mort als 94 anys. Era vídua d’Agustí Catalan Domingo. Residia a Caldes de Malavella.
CALONGE
Francisco Moreno Manchon
Ha mort als 66 anys. Era casat amb Juana Blnaco Gallardo i tenia un fill. Residia a Calonge. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Martí de Calonge.
GIRONA
Maria Garriga Viñals
Ha mort als 95 anys. Era vídua de Tomàs Busquet Fernández. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.
Joana Maria García de Gracia
Ha mort als 67 anys. Era vídua de Joan Masó Albertí. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Salt.
L’ESCALA
Roser Botella Paltré
Ha mort als 87 anys. Era vídua de Leopoldo Calvete Capdevila. Residia a l’Escala.
Enric Torres Torres
Ha mort als 94 anys. Era vidu de Maria Donat Solés. Residia a l’Escala.
MEDINYÀ
Juanita Pujol Costal
Ha mort als 84 anys. Era vídua de Pere Roura Ferres. Residia a Medinyà. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 9 del matí, a la parròquia de Sant Sadurní de Medinyà.
SANTA COLOMA DE FARNERS
Júlia Oliver Cullell
Ha mort als 92 anys. Era vídua de Vicens Valls Subiranes i tenia sis fills. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.
VILARNADAL-MASARAC
Dolors Sentena Terradas
«Lolita»
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Josep Joli Blanch i tenia dos fills. Residia a Vilarnadal-Masarac. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a 2/4 d’11 del matí, a la Sala de cerimònies Funerària Vicens.
- Es compliquen els fitxatges de Brian Fariñas i Dani Martínez pel Girona
- Torroella de Montgrí inicia la commemoració dels 50 anys de la gran manifestació en defensa del riu Ter
- Les imatges dels 40 anys d'El Celler de Can Roca
- Catalunya activa l’'alerta màxima' per l’eclipsi
- «¿He de deixar que la meva filla de 14 anys surti sola amb les seves amigues a la festa major, on l’alcohol corre lliurement?»
- L’espectacular poble de conte a menys de dues hores de Girona
- El Celler de Can Roca compleix 'els primers' quaranta anys
- La cuina lliure i sense pretensions del Riots de Banyoles