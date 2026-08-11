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Necrològiques del 12 d'agost de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dimecres

Necrològiques

Necrològiques / DdG

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Redacció

Redacció

Girona
Isidoro Castillejo Gil

Isidoro Castillejo Gil / DdG

Joan Moradell Martínez

Joan Moradell Martínez / DdG

Antonio Pulido Harto

Antonio Pulido Harto / DdG

José Manuel Pérez Arroyo

José Manuel Pérez Arroyo / DdG

BANYOLES

Milagros Casado de Mingo

Ha mort als 82 anys. Era casada amb Ignacio Garcia Artiguez. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia Santa Maria dels Turers de Banyoles.

BESCANÓ

Antonio Pulido Harto

Ha mort als 76 anys. Era casat amb Maria Clara Gironès Reig. Residia a Bescanó. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.

CALDES DE MALAVELLA

Aurea Ortiz del Corral

Ha mort als 94 anys. Era vídua d’Agustí Catalan Domingo. Residia a Caldes de Malavella.

CASTELLÓ D’EMPÚRIES

Juliane Maria Geissler

Ha mort als 74 anys. Residia a Castelló d’Empúries. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la de funerària Vicens de Figueres.

Miquel Golobardes Serra

Ha mort als 93 anys. Era casat amb Maria Pujol Brugués i tenia una filla. Residia a Castelló d’Empúries. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de Castelló d’Empúries.

FIGUERES

Emiliano Cabezas Cabrera

Ha mort als 68 anys. Era casat amb Rosa María Gironella Cabaño i tenia un fill. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 10 del matí, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens de Figueres.

L’ESCALA

Isidoro Castillejo Gil

«Casti»

Ha mort als 69 anys. Era casat amb Carme Ballesta Batalla. Residia a l’Escala. La cerimònia serà demà dijous, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Enric Torres Torres

Ha mort als 94 anys. Era vidu de Maria Donat Solés. Residia a l’Escala.

Roser Botella Paltré

Ha mort als 87 anys. Era vídua de Leopoldo Calvete Capdevila. Residia a l’Escala.

LA BISBAL D’EMPORDÀ

Pere Mas Bruguera

Ha mort als 86 anys. Era casat amb Maria Agustins Quinto. Residia a la Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.

Màrius Viella Sabater

Ha mort als 90 anys. Era vidu d’Encarna Agredano Cuenca. Residia a la Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 6 de la tarda, al Cementiri de la Bisbal d’Empordà.

LLAGOSTERA

Inés Gómez Jiménez

Ha mort als 69 anys. Era vídua de José Angel Ramil Padin. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 11 del matí, al Tanatori de Girona.

PALAMÓS

Joan Moradell Martínez

Ha mort als 84 anys. Era casat amb Mª Teresa Mauri Roura i tenia dos fills. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia Santa Maria del Mar de Palamós.

Pilar Ayala Larruy

Ha mort als 86 anys. Era vídua de Joan Bonillo Ortiz. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 10 del matí, a la Parròquia de Santa Eugènia de Vila-romà de Sant Joan de Palamós.

QUART

Rosa Rovira Fabrellas

Ha mort als 88 anys. Era vídua de Ramon Castelló Barceló. Residia a Quart.

ROSES

Francisco Alavés Muñoz

Ha mort als 74 anys. Era casat amb Maria Teresa Puga Martín. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 12 del migdia, a la Parròquia de Santa Maria Assumpta de Roses.

SANTA COLOMA DE FARNERS

Júlia Oliver Cullell

Ha mort als 92 anys. Era vídua de Vicens Valls Subiranes i tenia sis fills. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.

VILARNADAL-MASARAC

Dolors Sentena Terradas

«Lolita»

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Ha mort als 93 anys. Era vídua de Josep Joli Blanch i tenia dos fills. Residia a Vilarnadal-Masarac. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 d’11 del matí, a la Sala de cerimònies Funerària Vicens.

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