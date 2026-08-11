Necrològiques del 12 d'agost de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dimecres
BANYOLES
Milagros Casado de Mingo
Ha mort als 82 anys. Era casada amb Ignacio Garcia Artiguez. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia Santa Maria dels Turers de Banyoles.
BESCANÓ
Antonio Pulido Harto
Ha mort als 76 anys. Era casat amb Maria Clara Gironès Reig. Residia a Bescanó. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.
CALDES DE MALAVELLA
Aurea Ortiz del Corral
Ha mort als 94 anys. Era vídua d’Agustí Catalan Domingo. Residia a Caldes de Malavella.
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Juliane Maria Geissler
Ha mort als 74 anys. Residia a Castelló d’Empúries. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la de funerària Vicens de Figueres.
Miquel Golobardes Serra
Ha mort als 93 anys. Era casat amb Maria Pujol Brugués i tenia una filla. Residia a Castelló d’Empúries. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de Castelló d’Empúries.
FIGUERES
Emiliano Cabezas Cabrera
Ha mort als 68 anys. Era casat amb Rosa María Gironella Cabaño i tenia un fill. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 10 del matí, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens de Figueres.
L’ESCALA
Isidoro Castillejo Gil
«Casti»
Ha mort als 69 anys. Era casat amb Carme Ballesta Batalla. Residia a l’Escala. La cerimònia serà demà dijous, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Enric Torres Torres
Ha mort als 94 anys. Era vidu de Maria Donat Solés. Residia a l’Escala.
Roser Botella Paltré
Ha mort als 87 anys. Era vídua de Leopoldo Calvete Capdevila. Residia a l’Escala.
LA BISBAL D’EMPORDÀ
Pere Mas Bruguera
Ha mort als 86 anys. Era casat amb Maria Agustins Quinto. Residia a la Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.
Màrius Viella Sabater
Ha mort als 90 anys. Era vidu d’Encarna Agredano Cuenca. Residia a la Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 6 de la tarda, al Cementiri de la Bisbal d’Empordà.
LLAGOSTERA
Inés Gómez Jiménez
Ha mort als 69 anys. Era vídua de José Angel Ramil Padin. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 11 del matí, al Tanatori de Girona.
PALAMÓS
Joan Moradell Martínez
Ha mort als 84 anys. Era casat amb Mª Teresa Mauri Roura i tenia dos fills. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia Santa Maria del Mar de Palamós.
Pilar Ayala Larruy
Ha mort als 86 anys. Era vídua de Joan Bonillo Ortiz. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 10 del matí, a la Parròquia de Santa Eugènia de Vila-romà de Sant Joan de Palamós.
QUART
Rosa Rovira Fabrellas
Ha mort als 88 anys. Era vídua de Ramon Castelló Barceló. Residia a Quart.
ROSES
Francisco Alavés Muñoz
Ha mort als 74 anys. Era casat amb Maria Teresa Puga Martín. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 12 del migdia, a la Parròquia de Santa Maria Assumpta de Roses.
SANTA COLOMA DE FARNERS
Júlia Oliver Cullell
Ha mort als 92 anys. Era vídua de Vicens Valls Subiranes i tenia sis fills. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.
VILARNADAL-MASARAC
Dolors Sentena Terradas
«Lolita»
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Josep Joli Blanch i tenia dos fills. Residia a Vilarnadal-Masarac. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 d’11 del matí, a la Sala de cerimònies Funerària Vicens.
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