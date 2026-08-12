Necrològiques del 13 d'agost de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dijous
BATET DE LA SERRA
Salvador Font Pararols
Era casat amb Mariona Baus Alsina. Residia a Batet de la Serra - Olot. La cerimònia serà avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a l’església Santa Maria de Batet de la Serra.
GIRONA
Rosa Maria Costa Casellas
Ha mort als 68 anys. Era soltera. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 3 de la tarda, a la parròquia Sant Josep de Girona.
Pilar Ayala Larruy
Ha mort als 86 anys. Era vídua de Joan Bonillo Ortiz. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Eugènia de Vila-romà de Sant Joan de Palamós.
L’ESCALA
Isidoro Castillejo Gil
«Casti»
Ha mort als 69 anys. Era casat amb Carme Ballesta Batalla. Residia a l’Escala. La cerimònia serà avui dijous, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
LLAGOSTERA
Inés Gómez Jiménez
Ha mort als 69 anys. Era vídua de José Angel Ramil Padin. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 11 del matí, al Tanatori de Girona.
PALAMÓS
Pilar Ayala Larruy
Ha mort als 86 anys. Era vídua de Joan Bonillo Ortiz. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, a la Parròquia de Santa Eugènia de Vila-romà de Sant Joan de Palamós.
PALAFRUGELL
Ángela Allen Cáceres
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Sebastián Hoyos Martín. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Palafrugell.
ROSES
Francisco Alavés Muñoz
Ha mort als 74 anys. Era casat amb Maria Teresa Puga Martín. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 12 del migdia, a la Parròquia de Santa Maria Assumpta de Roses.
VIDRERES
Carmen Aluart Montaña
Ha mort als 88 anys. Era vídua de Francisco Oliver Llobet i tenia dos fills. Residia a Vidreres. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Vidreres.
VILABLAREIX
Narcís Ramió Feliu
Ha mort als 83 anys. Era vidu de Rosa Viñets Ponsatí. Residia a Vilablareix. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Menna de Vilablareix.
VILAFANT
Jaume Colomer Lladó
Ha mort als 88 anys. Era casat amb Enriqueta i tenia un fill. Residia a Vilafant. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 11 del matí, a la parròquia Sala de Cerimònies de Funerària Vicens.
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