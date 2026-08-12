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Necrològiques del 13 d'agost de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dijous

Necrològiques

Necrològiques / .

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Redacció

Redacció

Girona
Narcís Ramió Feliu

Narcís Ramió Feliu / DdG

BATET DE LA SERRA

Salvador Font Pararols

Era casat amb Mariona Baus Alsina. Residia a Batet de la Serra - Olot. La cerimònia serà avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a l’església Santa Maria de Batet de la Serra.

GIRONA

Rosa Maria Costa Casellas

Ha mort als 68 anys. Era soltera. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 3 de la tarda, a la parròquia Sant Josep de Girona.

Pilar Ayala Larruy

Ha mort als 86 anys. Era vídua de Joan Bonillo Ortiz. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Eugènia de Vila-romà de Sant Joan de Palamós.

L’ESCALA

Isidoro Castillejo Gil

«Casti»

Ha mort als 69 anys. Era casat amb Carme Ballesta Batalla. Residia a l’Escala. La cerimònia serà avui dijous, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

LLAGOSTERA

Inés Gómez Jiménez

Ha mort als 69 anys. Era vídua de José Angel Ramil Padin. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 11 del matí, al Tanatori de Girona.

PALAMÓS

Pilar Ayala Larruy

Ha mort als 86 anys. Era vídua de Joan Bonillo Ortiz. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, a la Parròquia de Santa Eugènia de Vila-romà de Sant Joan de Palamós.

PALAFRUGELL

Ángela Allen Cáceres

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Sebastián Hoyos Martín. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Palafrugell.

ROSES

Francisco Alavés Muñoz

Ha mort als 74 anys. Era casat amb Maria Teresa Puga Martín. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 12 del migdia, a la Parròquia de Santa Maria Assumpta de Roses.

VIDRERES

Carmen Aluart Montaña

Ha mort als 88 anys. Era vídua de Francisco Oliver Llobet i tenia dos fills. Residia a Vidreres. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Vidreres.

VILABLAREIX

Narcís Ramió Feliu

Ha mort als 83 anys. Era vidu de Rosa Viñets Ponsatí. Residia a Vilablareix. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Menna de Vilablareix.

VILAFANT

Jaume Colomer Lladó

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Ha mort als 88 anys. Era casat amb Enriqueta i tenia un fill. Residia a Vilafant. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 11 del matí, a la parròquia Sala de Cerimònies de Funerària Vicens.

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