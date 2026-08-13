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Necrològiques del 14 d'agost de 2026

Consulta els obituaris d'aquest divendres

Necrològiques

Necrològiques / .

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Redacció

Redacció

Girona
Antonio Moreno Pérez

Antonio Moreno Pérez / DdG

Pedro José Martínez Gómez

Pedro José Martínez Gómez / DdG

CASSÀ DE LA SELVA

Emilio Benjumea Ariza

Ha mort als 69 anys. Era casat amb Maria Angels Serrat Bonmatí. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Cassà de la Selva.

GIRONA

Joaquim Turbau Masgrau

Ha mort als 84 anys. Era casat amb Luciana Recio Merino. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Antonio Moreno Pérez

Ha mort als 86 anys. Era casat amb Neus Tarrés Muné. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

MONT-RAS

Carmen Dotes Rosillo

Ha mort als 96 anys. Era vídua de Josep Robles Fernández. Residia a Mont-ras. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Esteve de Mont-ras.

OLOT

Pere Gardella Carola

Ha mort als 96 anys. Era casat amb Cecília Colom Badosa i tenia una filla. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la Capella del Cementiri Municipal d’Olot.

PALAFRUGELL

Ángela Allen Cáceres

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Sebastián Hoyos Martín. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Palafrugell.

ROSES

Emilio Esteve Giner

Ha mort als 94 anys. Era solter. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Roses.

SALT

Pedro José Martínez Gómez

«Pepe»

Ha mort als 86 anys. Era casat amb María Villar Monera. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

Lluïsa Calzada Vicente

Ha mort als 85 anys. Era vídua de Josep Buxó Marull i tenia dues filles. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia serà avui, a les 12 del migdia, a l’oratori del tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

VIDRERES

Carmen Aluart Montaña

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Ha mort als 88 anys. Era vídua de Francisco Oliver Llobet i tenia dos fills. Residia a Vidreres. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Vidreres.

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