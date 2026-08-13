Necrològiques del 14 d'agost de 2026
Consulta els obituaris d'aquest divendres
CASSÀ DE LA SELVA
Emilio Benjumea Ariza
Ha mort als 69 anys. Era casat amb Maria Angels Serrat Bonmatí. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Cassà de la Selva.
GIRONA
Joaquim Turbau Masgrau
Ha mort als 84 anys. Era casat amb Luciana Recio Merino. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Antonio Moreno Pérez
Ha mort als 86 anys. Era casat amb Neus Tarrés Muné. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
MONT-RAS
Carmen Dotes Rosillo
Ha mort als 96 anys. Era vídua de Josep Robles Fernández. Residia a Mont-ras. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Esteve de Mont-ras.
OLOT
Pere Gardella Carola
Ha mort als 96 anys. Era casat amb Cecília Colom Badosa i tenia una filla. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la Capella del Cementiri Municipal d’Olot.
PALAFRUGELL
Ángela Allen Cáceres
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Sebastián Hoyos Martín. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Palafrugell.
ROSES
Emilio Esteve Giner
Ha mort als 94 anys. Era solter. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Roses.
SALT
Pedro José Martínez Gómez
«Pepe»
Ha mort als 86 anys. Era casat amb María Villar Monera. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Lluïsa Calzada Vicente
Ha mort als 85 anys. Era vídua de Josep Buxó Marull i tenia dues filles. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia serà avui, a les 12 del migdia, a l’oratori del tanatori de Sant Feliu de Guíxols.
VIDRERES
Carmen Aluart Montaña
Ha mort als 88 anys. Era vídua de Francisco Oliver Llobet i tenia dos fills. Residia a Vidreres. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Vidreres.
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