Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
festes majors Gironaagenda GironaeclipsisterratrèmolscatalàGirona FC
instagramlinkedin

Opinió

Redacció

Redacció

Girona
Afegeix-nos a Google

Necrològiques del 15 d'agost de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dissabte

Necrològiques

Necrològiques / .

Conce Hermoso Camacho

Conce Hermoso Camacho / DdG

Albert Tarradas Jordà

Albert Tarradas Jordà / DdG

BANYOLES

Conce Hermoso Camacho

Ha mort als 97 anys. Era vídua amb Manuel Carpio Carazo. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Banyoles.

BLANES

Salvador Juarez Cifuentes

Ha mort als 45 anys. Era solter. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Blanes.

CALONGE

Maria Josefa Perez Franco

Ha mort als 79 anys. Era casada amb Gabriel Roa Jimenez i tenia dos fills. Residia a Calonge. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 5 de la tarda, a la capella del Cementiri de Calonge.

GIRONA

Antonio Moreno Pérez

Ha mort als 86 anys. Era casat amb Neus Tarrés Muné. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

Albert Tarradas Jordà

Ha mort als 89 anys. Era casat amb Rafaela Sánchez Conesa. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

MAÇANET DE LA SELVA

Joan Munsó Prats

Ha mort als 90 anys. Era casat amb Josefina Soms Artigas. Residia a Maçanet de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Llorenç de Maçanet de la Selva.

MONT-RAS

Carmen Dotes Rosillo

Ha mort als 96 anys. Era vídua de Josep Robles Fernández. Residia a Mont-ras. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Esteve de Mont-ras.

PALAFRUGELL

Ana Sánchez Rodríguez

Ha mort als 94 anys. Era vídua amb Francisco Sierra Hernández. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 11 del matí, tanatori Mémora de Palafrugell.

PALAMÓS

Fredo Puig Rovira

Ha mort als 92 anys. Era casat amb Pilar Pascal Gou. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria del Mar de Palamós.

Agustí Conesa Molina

Ha mort als 78 anys. Era casat amb Marina Burgos Guarque. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Palafrugell.

SANT GREGORI

Enric Ripoll Vila

Ha mort als 76 anys. Era casat amb Amparo Bautista Admetlla. Residia a Sant Gregori. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 1/4 d’1 del migdia, al Tanatori Mémora de Girona.

SANT VICENÇ DE CAMÓS

Consol Bagué Padrosa

Ha mort als 68 anys. Era casada amb Joan Camps Teixidor. Residia a Sant Vicenç de Camós. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Banyoles.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents