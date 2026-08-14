Opinió
Necrològiques del 15 d'agost de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dissabte
BANYOLES
Conce Hermoso Camacho
Ha mort als 97 anys. Era vídua amb Manuel Carpio Carazo. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Banyoles.
BLANES
Salvador Juarez Cifuentes
Ha mort als 45 anys. Era solter. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Blanes.
CALONGE
Maria Josefa Perez Franco
Ha mort als 79 anys. Era casada amb Gabriel Roa Jimenez i tenia dos fills. Residia a Calonge. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 5 de la tarda, a la capella del Cementiri de Calonge.
GIRONA
Antonio Moreno Pérez
Ha mort als 86 anys. Era casat amb Neus Tarrés Muné. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
Albert Tarradas Jordà
Ha mort als 89 anys. Era casat amb Rafaela Sánchez Conesa. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
MAÇANET DE LA SELVA
Joan Munsó Prats
Ha mort als 90 anys. Era casat amb Josefina Soms Artigas. Residia a Maçanet de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Llorenç de Maçanet de la Selva.
MONT-RAS
Carmen Dotes Rosillo
Ha mort als 96 anys. Era vídua de Josep Robles Fernández. Residia a Mont-ras. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Esteve de Mont-ras.
PALAFRUGELL
Ana Sánchez Rodríguez
Ha mort als 94 anys. Era vídua amb Francisco Sierra Hernández. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 11 del matí, tanatori Mémora de Palafrugell.
PALAMÓS
Fredo Puig Rovira
Ha mort als 92 anys. Era casat amb Pilar Pascal Gou. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria del Mar de Palamós.
Agustí Conesa Molina
Ha mort als 78 anys. Era casat amb Marina Burgos Guarque. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Palafrugell.
SANT GREGORI
Enric Ripoll Vila
Ha mort als 76 anys. Era casat amb Amparo Bautista Admetlla. Residia a Sant Gregori. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 1/4 d’1 del migdia, al Tanatori Mémora de Girona.
SANT VICENÇ DE CAMÓS
Consol Bagué Padrosa
Ha mort als 68 anys. Era casada amb Joan Camps Teixidor. Residia a Sant Vicenç de Camós. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Banyoles.
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