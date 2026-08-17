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Necrològiques del 17 d'agost de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dilluns

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Redacció

Redacció

Maria Carmen Casas

Maria Carmen Casas / .

Josep Llensa

Josep Llensa / .

AMER

Francesc Sánchez Carrasco

Ha mort als 82 anys. Era casat amb Maria del Carme Àngel Solà. Residia a Amer.

BANYOLES

Maria Pujol Farrés

Ha mort als 85 anys. Era vídua de Pere Esteba Pujolràs. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, al Tanatori de Banyoles.

DOMENY-GIRONA

Maria Carmen Casas Taberner

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Blas Martorano Calderaro. Residia a Domeny-Girona. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Domeny, a Girona

MONT-RAS

Carmen Dotes Rosillo

Ha mort als 96 anys. Era vídua de Josep Robles Fernández. Residia a Mont-ras. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Esteve de Mont-ras.

OLOT

Maria Dolors Domènech Cargol

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Raül Martínez Delforn i tenia un fill. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la Capella del Cementiri Municipal d’Olot.

PALAFRUGELL

Joan Campeny Vilella

Ha mort als 92 anys. Era casat amb Maria Teresa Mitjanas Fabregas. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 11 del matí, al Tanatori de Palafrugell.

PALAMÓS

Fredo Puig Rovira

Ha mort als 92 anys. Era casat amb Pilar Pascal Gou. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria del Mar de Palamós.

Agustí Conesa Molina

Ha mort als 78 anys. Era casat amb Marina Burgos Guarque. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Palafrugell.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

Belén Giménez - Coral Jiménez

Ha mort als 73 anys. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a l’oratori del Tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

Juana Candelas Torres

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Jose Luis Martin Pineño i tenia quatre fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a l’oratori del Tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

SANT FELIU DE PALLEROLS

Carme Garriga Barbé

Ha mort als 96 anys. Era vídua de Josep Paredes Gay i tenia dos fills. Residia a Sant Feliu de Pallerols. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 12 del matí, a la Capella del Cementiri Municipal de Sant Feliu de Pallerols.

SANTA CRISTINA D’ARO

Josep Llensa Rocosa

Ha mort als 80 anys. Era vidu de Maria Taberner Recasens i tenia dos fills. Residia a Santa Cristina d’Aro. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 5 de la tarda, a l’oratori del Tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

VILABLAREIX

Elvira Roselló Garriga

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Ha mort als 90 anys. Era vídua de Joan Jordà Aymerich. Residia a Vilablareix. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Menna de Vilablareix.

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