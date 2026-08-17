Necrològiques del 17 d'agost de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dilluns
AMER
Francesc Sánchez Carrasco
Ha mort als 82 anys. Era casat amb Maria del Carme Àngel Solà. Residia a Amer.
BANYOLES
Maria Pujol Farrés
Ha mort als 85 anys. Era vídua de Pere Esteba Pujolràs. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, al Tanatori de Banyoles.
DOMENY-GIRONA
Maria Carmen Casas Taberner
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Blas Martorano Calderaro. Residia a Domeny-Girona. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Domeny, a Girona
MONT-RAS
Carmen Dotes Rosillo
Ha mort als 96 anys. Era vídua de Josep Robles Fernández. Residia a Mont-ras. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Esteve de Mont-ras.
OLOT
Maria Dolors Domènech Cargol
Ha mort als 91 anys. Era vídua de Raül Martínez Delforn i tenia un fill. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la Capella del Cementiri Municipal d’Olot.
PALAFRUGELL
Joan Campeny Vilella
Ha mort als 92 anys. Era casat amb Maria Teresa Mitjanas Fabregas. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 11 del matí, al Tanatori de Palafrugell.
PALAMÓS
Fredo Puig Rovira
Ha mort als 92 anys. Era casat amb Pilar Pascal Gou. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria del Mar de Palamós.
Agustí Conesa Molina
Ha mort als 78 anys. Era casat amb Marina Burgos Guarque. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Palafrugell.
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Belén Giménez - Coral Jiménez
Ha mort als 73 anys. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a l’oratori del Tanatori de Sant Feliu de Guíxols.
Juana Candelas Torres
Ha mort als 90 anys. Era vídua de Jose Luis Martin Pineño i tenia quatre fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a l’oratori del Tanatori de Sant Feliu de Guíxols.
SANT FELIU DE PALLEROLS
Carme Garriga Barbé
Ha mort als 96 anys. Era vídua de Josep Paredes Gay i tenia dos fills. Residia a Sant Feliu de Pallerols. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 12 del matí, a la Capella del Cementiri Municipal de Sant Feliu de Pallerols.
SANTA CRISTINA D’ARO
Josep Llensa Rocosa
Ha mort als 80 anys. Era vidu de Maria Taberner Recasens i tenia dos fills. Residia a Santa Cristina d’Aro. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 5 de la tarda, a l’oratori del Tanatori de Sant Feliu de Guíxols.
VILABLAREIX
Elvira Roselló Garriga
Ha mort als 90 anys. Era vídua de Joan Jordà Aymerich. Residia a Vilablareix. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Menna de Vilablareix.
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