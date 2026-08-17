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Necrològiques del 18 d'agost de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dimarts

Necrològiques

Necrològiques / DdG

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Redacció

Redacció

Girona

Cassà de la Selva

Quim Casellas Pujol

Ha mort als 98 anys. Era vidu de Paquita González García. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Cassà de la Selva.

Domeny-Girona

Maria Carmen Casas Taberner

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Blas Martorano Calderaro. Residia a Domeny-Girona. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Domeny, a Girona

Ginestar-Sant Martí de Llémena

Dolors Sala Oliveras

Ha mort als 90 anys. Era vídua d’Àngel Cullell Gifre i tenia quatre fills. Residia a Ginestar. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 4 de la tarda, a l’església parroquial de Sant Martí de Llémena.

Palafrugell

Joan Campeny Vilella

Ha mort als 92 anys. Era casat amb Maria Teresa Mitjanas Fabregas. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 11 del matí, al Tanatori de Palafrugell.

Palamós

Agustí Conesa Molina

Ha mort als 78 anys. Era casat amb Marina Burgos Guarque. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Palafrugell.

Sarrià de Ter

Carmen Cervià Trullàs

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Ha mort als 90 anys. Era vídua de Ventura Roura Carreras. Residia a Sarrià de Ter. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Pau de Sarrià de Dalt.

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