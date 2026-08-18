Necrològiques del 19 d'agost de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dimecres
Caldes de Malavella
Pilar Vives Soler
Ha mort als 86 anys. Era vídua d’Enric Viader Barnés. Residia a Caldes de Malavella. La cerimònia se celebrarà dimecres, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia de Sant Esteve de Caldes de Malavella.
Girona
Sergi Tort Pérez
Ha mort als 48 anys. Era solter. Residia a Girona.
Josep Maria Planas Masgrau
Ha mort als 72 anys. Era vidu de Maria Elena Pérez Gutiérrez. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.
La Canya
Rosa Agustí Vila
Ha mort als 89 anys. Era vídua de Josep Pujolar Puig i tenia dos fills. Residia a la Canya. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 10 del matí, a l’església parroquial de Sant Josep Obrer de la Canya.
Palamós
Tomàs Blanca Salamó
Ha mort als 83 anys. Era casat amb Maria Dalmau Figueras. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 6 de la tarda, al Tanatori Mémora de Palafrugell.
Salt
Eduardo Palma Nieto
Ha mort als 78 anys. Era solter. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà dijous, a 2/4 de 7 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Sarrià de Ter
Carmen Cervià Trullàs
Ha mort als 90 anys. Era vídua de Ventura Roura Carreras. Residia a Sarrià de Ter. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Pau de Sarrià de Dalt.
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