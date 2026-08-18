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Necrològiques del 19 d'agost de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dimecres

Necrològiques

Necrològiques / DdG

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Redacció

Redacció

Girona
Eduard Palma Nieto.

Eduard Palma Nieto. / DdG

Caldes de Malavella

Pilar Vives Soler

Ha mort als 86 anys. Era vídua d’Enric Viader Barnés. Residia a Caldes de Malavella. La cerimònia se celebrarà dimecres, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia de Sant Esteve de Caldes de Malavella.

Girona

Sergi Tort Pérez

Ha mort als 48 anys. Era solter. Residia a Girona.

Josep Maria Planas Masgrau

Ha mort als 72 anys. Era vidu de Maria Elena Pérez Gutiérrez. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

La Canya

Rosa Agustí Vila

Ha mort als 89 anys. Era vídua de Josep Pujolar Puig i tenia dos fills. Residia a la Canya. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 10 del matí, a l’església parroquial de Sant Josep Obrer de la Canya.

Palamós

Tomàs Blanca Salamó

Ha mort als 83 anys. Era casat amb Maria Dalmau Figueras. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 6 de la tarda, al Tanatori Mémora de Palafrugell.

Salt

Eduardo Palma Nieto

Ha mort als 78 anys. Era solter. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà dijous, a 2/4 de 7 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Sarrià de Ter

Carmen Cervià Trullàs

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Ha mort als 90 anys. Era vídua de Ventura Roura Carreras. Residia a Sarrià de Ter. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Pau de Sarrià de Dalt.

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