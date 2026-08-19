Necrològiques del 20 d'agost de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dijous
Blanes
Domingo Martínez Martínez
Ha mort als 69 anys. Era casat amb Marharyta Boiko. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 d’1 del migdia, a la parròquia de Santa Teresa de Blanes.
Castell d’Aro
Manuel Tarifa Ortiz
Ha mort als 89 anys. Era casat amb Marta Calvet Rosselló i tenia quatre fills. Residia a Castell d’Aro. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 10 del matí, a l’església parroquial de Castell d’Aro.
Girona
Josep Maria Planas Masgrau
Ha mort als 72 anys. Era vidu de Maria Elena Pérez Gutiérrez. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.
Dr. Josep Sabrià Rius
Ha mort als 76 anys. Era casat amb Conxi Bach Vallmajor. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
Sergi Tort Pérez
Ha mort als 48 anys. Era solter. Residia a Girona.
Roses
Alberto Martí Tomàs
Ha mort als 75 anys. Era casat amb Argelina Manzano Sendín. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Roses.
Salt
Eduardo Palma Nieto
Ha mort als 78 anys. Era solter. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 7 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Sant Hilari Sacalm
Faroles Garcia Hidalgo
Ha mort als 87 anys. Era casat amb Beneranda Expósito Cano. Residia a Sant Hilari Sacalm. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Hilari Sacalm.
Sant Martí Vell
Laura Pou Massó
Ha mort als 82 anys. Era vídua de Narcís Sanés Lliuró. Residia a Sant Martí Vell. La cerimònia serà avui dijous, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Martí Vell.
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