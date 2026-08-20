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Necrològiques del 21 d'agost de 2026

Consulta els obituaris d'aquest divendres

Necrològiques

Necrològiques / DdG

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Redacció

Redacció

Girona
Pere Teixidor Collell.

Pere Teixidor Collell. / DdG

Josep Collell Campamà.

Josep Collell Campamà. / DdG

Enric Serra Soler.

Enric Serra Soler. / DdG

Rosa Torres Pagès.

Rosa Torres Pagès. / DdG

Amer

Salvador Garolera Fontaner

Ha mort als 99 anys. Era vidu de Rosa Orri Iglesias. Residia a Amer. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de Amer.

Banyoles

Pere Teixidor Collell

Ha mort als 70 anys. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà divendres, a 2/4 de 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Banyoles.

Calonge

Carmen Pérez Bonilla

Ha mort als 64 anys. Era casada amb Jose Ramon Gómez Sánchez i tenia dos fills. Residia a Calonge. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 5 de la tarda, a l’oratori del tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

Castell d’Aro

Manuel Tarifa Ortiz

Ha mort als 89 anys. Era casat amb Marta Calvet Rosselló i tenia quatre fills. Residia a Castell d’Aro. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 10 del matí, a l’església parroquial de Castell d’Aro.

Joan Miquel Sabater

Ha mort als 86 anys. Era casat amb Dolors Pérez Palomares i tenia dos fills. Residia a Castell d’Aro. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 12 del migdia, a l’oratori del tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

Castellfollit de la Roca

Josep Maria Vilalta Soler · «En Mia»

Ha mort als 60 anys. Era solter i no tenia fills. Residia a Castellfollit de la Roca. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 11 del matí, a la Capella del Cementiri Municipal d’Olot.

Girona

Rosa Torres Pagès

Ha mort als 91 anys. Era soltera. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà divendres, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori de Girona.

Josep Maria Ricart Ricart

Ha mort als 93 anys. Era casat amb Pilar Esparch Adroher. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dilluns, a 1/4 de 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

L’Escala

Rosa Hernández Diert

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Joan Ferrés Llop. Residia a L’Escala. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 3 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere de L’Escala.

Palamós

Maria Pujol Vilardell

Ha mort als 102 anys. Era vídua de Josep Ros Janer. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà divendres, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia Sant Mateu de Vall-llobrega.

Pals

Rosa Ruart Ruart

Ha mort als 85 anys. Era vídua de Josep Planas Parals. Residia a Pals. La cerimònia se celebrarà divendres, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Palafrugell.

Palau de Santa Eulàlia

Rosa Pagés Poch

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Pedro Camps Casellas. Residia a Palau de Santa Eulàlia. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 11 del matí, a la parròquia de Palau de Santa Eulàlia.

Roses

Alberto Marti Tomàs

Ha mort als 75 anys. Era casat amb Argelina Manzano Sendín. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Roses.

Salt

Carmen Aguila Moreno

Ha mort als 82 anys. Era vídua de Juan Torres Jiménez. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.

Enric Serra Soler

Ha mort als 93 anys. Era casat amb Pepita Bach Palou. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà dissabte, a 2/4 de 12 del matí, a la parròquia de Sant Cugat de Salt.

Sant Hilari Sacalm

Faroles Garcia Hidalgo

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Ha mort als 87 anys. Era casat amb Beneranda Exposito Cano. Residia a Sant Hilari Sacalm. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Hilari Sacalm.

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