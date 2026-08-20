Necrològiques del 21 d'agost de 2026
Consulta els obituaris d'aquest divendres
Amer
Salvador Garolera Fontaner
Ha mort als 99 anys. Era vidu de Rosa Orri Iglesias. Residia a Amer. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de Amer.
Banyoles
Pere Teixidor Collell
Ha mort als 70 anys. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà divendres, a 2/4 de 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Banyoles.
Calonge
Carmen Pérez Bonilla
Ha mort als 64 anys. Era casada amb Jose Ramon Gómez Sánchez i tenia dos fills. Residia a Calonge. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 5 de la tarda, a l’oratori del tanatori de Sant Feliu de Guíxols.
Castell d’Aro
Manuel Tarifa Ortiz
Ha mort als 89 anys. Era casat amb Marta Calvet Rosselló i tenia quatre fills. Residia a Castell d’Aro. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 10 del matí, a l’església parroquial de Castell d’Aro.
Joan Miquel Sabater
Ha mort als 86 anys. Era casat amb Dolors Pérez Palomares i tenia dos fills. Residia a Castell d’Aro. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 12 del migdia, a l’oratori del tanatori de Sant Feliu de Guíxols.
Castellfollit de la Roca
Josep Maria Vilalta Soler · «En Mia»
Ha mort als 60 anys. Era solter i no tenia fills. Residia a Castellfollit de la Roca. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 11 del matí, a la Capella del Cementiri Municipal d’Olot.
Girona
Rosa Torres Pagès
Ha mort als 91 anys. Era soltera. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà divendres, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori de Girona.
Josep Maria Ricart Ricart
Ha mort als 93 anys. Era casat amb Pilar Esparch Adroher. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dilluns, a 1/4 de 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
L’Escala
Rosa Hernández Diert
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Joan Ferrés Llop. Residia a L’Escala. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 3 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere de L’Escala.
Palamós
Maria Pujol Vilardell
Ha mort als 102 anys. Era vídua de Josep Ros Janer. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà divendres, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia Sant Mateu de Vall-llobrega.
Pals
Rosa Ruart Ruart
Ha mort als 85 anys. Era vídua de Josep Planas Parals. Residia a Pals. La cerimònia se celebrarà divendres, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Palafrugell.
Palau de Santa Eulàlia
Rosa Pagés Poch
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Pedro Camps Casellas. Residia a Palau de Santa Eulàlia. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 11 del matí, a la parròquia de Palau de Santa Eulàlia.
Roses
Alberto Marti Tomàs
Ha mort als 75 anys. Era casat amb Argelina Manzano Sendín. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Roses.
Salt
Carmen Aguila Moreno
Ha mort als 82 anys. Era vídua de Juan Torres Jiménez. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.
Enric Serra Soler
Ha mort als 93 anys. Era casat amb Pepita Bach Palou. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà dissabte, a 2/4 de 12 del matí, a la parròquia de Sant Cugat de Salt.
Sant Hilari Sacalm
Faroles Garcia Hidalgo
Ha mort als 87 anys. Era casat amb Beneranda Exposito Cano. Residia a Sant Hilari Sacalm. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Hilari Sacalm.
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