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Necrològiques del 26 d'agost de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dimecres

Necrològiques

Necrològiques / DdG

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Redacció

Redacció

Girona
Josep Guàrdia Rodà

Josep Guàrdia Rodà / .

Banyoles

Dolors Juanola Torrent

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Josep Oliveras Corominas. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, al Tanatori de Banyoles.

Pere Mercader Soler

Ha mort als 67 anys. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 6 de la tarda, al Tanatori de Banyoles.

Borgonyà

Teresa Figueras Masgrau

Ha mort als 92 anys. Era vídua d’Emili Dalmau Masgrau. Residia a Borgonyà. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Joan de Borgonyà.

Cervià de Ter

Joaquim Ventura Joher

Ha mort als 91 anys. Era vidu de Josefa Juana Manté. Residia a Cervià de Ter. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 6 de la tarda, al cementiri de Cervià de Ter.

Empuriabrava

Roberto Guijarro Barrionuevo

Ha mort als 51 anys. Residia a Empuriabrava.

Figueres

Francesc Moliné Déu

Ha mort als 90 anys. Era casat amb Anna i tenia dos fills. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la Sala de Cerimònies de Funerària Vicens.

L’Armentera

Anna Maria Plana Ferran

Ha mort als 63 anys. Era casada amb Joaquim Benito Vert i tenia una filla. Residia a l’Armentera. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia de l’Armentera.

Maçanet de la Selva

Manuela Ramos Campaña

Ha mort als 85 anys. Era vídua de Rafael Sillero López. Residia a Maçanet de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia de Sant Llorenç de Maçanet de la Selva.

Roses

Delia Labrador Liétor

Ha mort als 86 anys. Era casada amb Ángel García Montemayor. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 11 del matí, al Tanatori de Roses.

Santa Cristina d’Aro

Paulina Coruña Núñez

Ha mort als 84 anys. Era vídua de Juan Cámara Martínez i tenia una filla. Residia a Santa Cristina d’Aro. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la tarda, a l’oratori del tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

Tamariu

Lluís Esteva Sala

Ha mort als 84 anys. Era casat amb Maria Rosa Turró Riera. Residia a Tamariu. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 3 de la tarda, al Tanatori de Palafrugell.

Vidreres

Tomasa Galán García

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Ha mort als 90 anys. Era vídua de Jaume Mercader Costa i tenia dos fills. Residia a Vidreres. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Vidreres.

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