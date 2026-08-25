Necrològiques del 26 d'agost de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dimecres
Banyoles
Dolors Juanola Torrent
Ha mort als 90 anys. Era vídua de Josep Oliveras Corominas. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, al Tanatori de Banyoles.
Pere Mercader Soler
Ha mort als 67 anys. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 6 de la tarda, al Tanatori de Banyoles.
Borgonyà
Teresa Figueras Masgrau
Ha mort als 92 anys. Era vídua d’Emili Dalmau Masgrau. Residia a Borgonyà. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Joan de Borgonyà.
Cervià de Ter
Joaquim Ventura Joher
Ha mort als 91 anys. Era vidu de Josefa Juana Manté. Residia a Cervià de Ter. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 6 de la tarda, al cementiri de Cervià de Ter.
Empuriabrava
Roberto Guijarro Barrionuevo
Ha mort als 51 anys. Residia a Empuriabrava.
Figueres
Francesc Moliné Déu
Ha mort als 90 anys. Era casat amb Anna i tenia dos fills. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la Sala de Cerimònies de Funerària Vicens.
L’Armentera
Anna Maria Plana Ferran
Ha mort als 63 anys. Era casada amb Joaquim Benito Vert i tenia una filla. Residia a l’Armentera. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia de l’Armentera.
Maçanet de la Selva
Manuela Ramos Campaña
Ha mort als 85 anys. Era vídua de Rafael Sillero López. Residia a Maçanet de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia de Sant Llorenç de Maçanet de la Selva.
Roses
Delia Labrador Liétor
Ha mort als 86 anys. Era casada amb Ángel García Montemayor. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 11 del matí, al Tanatori de Roses.
Santa Cristina d’Aro
Paulina Coruña Núñez
Ha mort als 84 anys. Era vídua de Juan Cámara Martínez i tenia una filla. Residia a Santa Cristina d’Aro. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la tarda, a l’oratori del tanatori de Sant Feliu de Guíxols.
Tamariu
Lluís Esteva Sala
Ha mort als 84 anys. Era casat amb Maria Rosa Turró Riera. Residia a Tamariu. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 3 de la tarda, al Tanatori de Palafrugell.
Vidreres
Tomasa Galán García
Ha mort als 90 anys. Era vídua de Jaume Mercader Costa i tenia dos fills. Residia a Vidreres. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Vidreres.
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