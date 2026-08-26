Necrològiques del 27 d'agost de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dijous
Banyoles
Magdalena Ferrer Ramió
Ha mort als 96 anys. Era vídua d’Àngel Pinatella Garriga. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Banyoles.
Breda
Maria Dolors Campeny Auladell
Ha mort als 86 anys. Era vídua de Joan Iglesias Gene. Residia a Breda. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, al Tanatori de Breda.
Empuriabrava
Roberto Guijarro Barrionuevo
Ha mort als 51 anys. Residia a Empuriabrava.
Figueres
Juan Antonio Gázquez Pérez
Ha mort als 66 anys. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 7 de la tarda, a l’Oratori Àltima Figueres.
Girona
Maria Bontu
Ha mort als 67 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Les Preses
Tiberiu Pascovici
Ha mort als 36 anys. Tenia un fill. Residia a les Preses. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 11 del matí, a la Sala Polivalent del Cementiri Municipal d’Olot.
Salt
Joan Barceló Llinàs
Ha mort als 86 anys. Era vidu de Dolors Cullell Puig. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.
Rosario Flete Balsera
Ha mort als 85 anys. Era vídua d’Agustín Díaz Algaba. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.
Sant Feliu de Guíxols
Dolores Garrido Hernández
Ha mort als 90 anys. Tenia tres fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a l’oratori del tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.
Pepita Masgrau Campeny
Ha mort als 103 anys. Era vídua de Francisco Reixach Pi i tenia una filla. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 6 de la tarda, a l’església del Monestir de Sant Feliu de Guíxols.
Ullà
Maria Teresa Comas Pujol
Ha mort als 63 anys. Era casada amb Josep Estrany Pujol. Residia a Ullà. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Torroella de Montgrí.
Vidreres
Juan Martínez García
Ha mort als 86 anys. Era casat amb Isabel Pérez Robles i tenia quatre fills. Residia a Vidreres. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 6 de la tarda, a la parròquia de Vidreres.
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