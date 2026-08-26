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Necrològiques del 27 d'agost de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dijous

Necrològiques

Necrològiques / DdG

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Redacció

Redacció

Girona

Banyoles

Magdalena Ferrer Ramió

Ha mort als 96 anys. Era vídua d’Àngel Pinatella Garriga. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Banyoles.

Breda

Maria Dolors Campeny Auladell

Ha mort als 86 anys. Era vídua de Joan Iglesias Gene. Residia a Breda. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, al Tanatori de Breda.

Empuriabrava

Roberto Guijarro Barrionuevo

Ha mort als 51 anys. Residia a Empuriabrava.

Figueres

Juan Antonio Gázquez Pérez

Ha mort als 66 anys. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 7 de la tarda, a l’Oratori Àltima Figueres.

Girona

Maria Bontu

Ha mort als 67 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Les Preses

Tiberiu Pascovici

Ha mort als 36 anys. Tenia un fill. Residia a les Preses. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 11 del matí, a la Sala Polivalent del Cementiri Municipal d’Olot.

Salt

Joan Barceló Llinàs

Ha mort als 86 anys. Era vidu de Dolors Cullell Puig. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.

Rosario Flete Balsera

Ha mort als 85 anys. Era vídua d’Agustín Díaz Algaba. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.

Sant Feliu de Guíxols

Dolores Garrido Hernández

Ha mort als 90 anys. Tenia tres fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a l’oratori del tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.

Pepita Masgrau Campeny

Ha mort als 103 anys. Era vídua de Francisco Reixach Pi i tenia una filla. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 6 de la tarda, a l’església del Monestir de Sant Feliu de Guíxols.

Ullà

Maria Teresa Comas Pujol

Ha mort als 63 anys. Era casada amb Josep Estrany Pujol. Residia a Ullà. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Torroella de Montgrí.

Vidreres

Juan Martínez García

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Ha mort als 86 anys. Era casat amb Isabel Pérez Robles i tenia quatre fills. Residia a Vidreres. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 6 de la tarda, a la parròquia de Vidreres.

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