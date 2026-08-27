Necrològiques del 28 d'agost de 2026
Consulta els obituaris d'aquest divendres
BANYOLES
Magdalena Ferrer Ramió
Ha mort als 96 anys. Era vídua d’Àngel Pinatella Garriga. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Banyoles.
CALELLA DE PALAFRUGELL
Ramon Roqué Turró
Ha mort als 95 anys. Era vidu de Conxita Bahí Sais i residia a Calella de Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.
GIRONA
María López Martínez
Ha mort als 91 anys. Era vídua de José Tejada Guijarro i residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
LES PRESES
Tiberiu Pascovici
Ha mort als 36 anys. Tenia un fill. Residia a Les Preses. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 11 del matí, a la Sala Polivalent del Cementiri Municipal d’Olot.
SANT HILARI SACALM
Vado Fontane Plenacosta
Ha mort als 98 anys. Era casat amb Montserrat i residia a Sant Hilari Sacalm. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la Parròquia de Sant Hilari Sacalm.
SARRIÀ DE TER
Cecilia Martínez Ojeda
Ha mort als 97 anys. Era vídua de Dionisio Escobar González i residia a Sarrià de Ter. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
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