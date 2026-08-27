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Necrològiques del 28 d'agost de 2026

Consulta els obituaris d'aquest divendres

Necrològiques

Necrològiques / .

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Redacció

Redacció

Girona
Cecília Martínez Ojeda

Cecília Martínez Ojeda / DdG

BANYOLES

Magdalena Ferrer Ramió

Ha mort als 96 anys. Era vídua d’Àngel Pinatella Garriga. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Banyoles.

CALELLA DE PALAFRUGELL

Ramon Roqué Turró

Ha mort als 95 anys. Era vidu de Conxita Bahí Sais i residia a Calella de Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.

GIRONA

María López Martínez

Ha mort als 91 anys. Era vídua de José Tejada Guijarro i residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

LES PRESES

Tiberiu Pascovici

Ha mort als 36 anys. Tenia un fill. Residia a Les Preses. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 11 del matí, a la Sala Polivalent del Cementiri Municipal d’Olot.

SANT HILARI SACALM

Vado Fontane Plenacosta

Ha mort als 98 anys. Era casat amb Montserrat i residia a Sant Hilari Sacalm. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la Parròquia de Sant Hilari Sacalm.

SARRIÀ DE TER

Cecilia Martínez Ojeda

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Ha mort als 97 anys. Era vídua de Dionisio Escobar González i residia a Sarrià de Ter. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

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