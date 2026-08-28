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Necrològiques del 29 d'agost de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dissabte

Necrològiques

Necrològiques / .

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Redacció

Redacció

Girona
Joan Pujol i Prat

Joan Pujol i Prat / DdG

CAMALLERA

Enric Bagué Roig

Ha mort als 87 anys. Era casat amb Conxita Tuñá Darnius. Residia a Camallera. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

GIRONA

Joan Pujol Prat

Ha mort als 77 anys. Era solter. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Miquel d’Anglès.

LA VAJOL

Joaquim Rubio Pujol

Ha mort als 91 anys. Era vidu de Montserrat Sarabia Molera i tenia dos fills. Residia a la Vajol. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, a la sala de cerimònies de la funerària Vicens de Figueres.

OLOT

Delfina Pagès Fàbrega

Ha mort als 90 anys. Era vídua d’Emiliano López Ballesteros i tenia tres fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

ROSES

Maria Antonia Martin Castillero

Ha mort als 78 anys. Era casada amb José Raset Maspoch. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a la 1 del migdia, al tanatori Mémora de Roses.

SANTA COLOMA DE FARNERS

Maria Àngela Sureda Bruset

Ha mort als 78 anys. Era casada amb Joan Corominas Cullell i tenia una filla. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.

SARRIÀ DE TER

Cecilia Martínez Ojeda

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Ha mort als 97 anys. Era vídua de Dionisio Escobar González i residia a Sarrià de Ter. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

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