Necrològiques del 30 d'agost de 2026
Consulta els obituaris d'aquest diumenge
ANGLÈS
Maria Feixes Espuña
Ha mort als 89 anys. Era vídua de Ramon Caballé Panosa. Residia a Anglès. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Miquel d’Anglès.
BANYOLES
Maria Costabella Capell
Ha mort als 88 anys. Era casada amb Lluís Nadal Carles. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Maria dels Turers de Banyoles.
Fernanda Rodríguez Siles
Ha mort als 90 anys. Era vídua de Manuel Montero Santiago. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Banyoles.
BLANES
Antoni Gallego Ginés
Ha mort als 72 anys. Era casat amb Maria Mercè Ricart Fàbregas. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 6 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.
FIGUERES
Rosa Hernández Cortés
Ha mort als 84 anys. Tenia un fill. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 1/4 de 2 del migdia, a la sala de cerimònies de la Funerària Vicens de Figueres.
GIRONA
Mn Joan Pujol Prat
Ha mort als 77 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Miquel d’Anglès.
Ángeles Martínez Martínez
Ha mort als 78 anys. Tenia dos fills. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 1/4 de 2 del migdia, a l’oratori del tanatori Àltima Gironès de Girona.
Maria Turón Turón
Ha mort als 102 anys. Era vídua de Bertino García Lanseros. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a 1/4 de 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Maria Hors Sala
Ha mort als 97 anys. Era vídua d’Àngel Pons Cervià. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
GUALTA
Rosa Serra Brunet
Ha mort als 82 anys. Era casada amb Jaume Frigola Torró. Residia a Gualta. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Gualta.
LA CELLERA DE TER
Jaume Jordà Bosch
Ha mort als 63 anys. Era casat amb Maria Rosa Rigau Pont. Residia a la Cellera de Ter. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Sales de la Cellera de Ter.
PALAMÓS
Cele Macías Sevillano
Ha mort als 91 anys. Era vídua d’Antonio Díez Márquez. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria del Mar de Palamós.
SALT
Narcís Mompio Puig
Ha mort als 80 anys. Era solter. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà demà passat dimarts, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
Ferran Marquez Morgade
Ha mort als 91 anys. Era casat amb Consol Arbusa Massegur. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dimenge, a la 1 del migdia, al tanatori Mémora de Salt.
SANT FELIU DE BUIXALLEU-GRIONS
Maria Pilar Roser Massaguer
Ha mort als 91 anys. Era vídua de Marcelino Oller Dorca i tenia tres fills. Residia a Sant Feliu de Buixalleu. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia de Grions.
SANTA COLOMA DE FARNERS
Enriqueta Llinàs Pujadas
Ha mort als 84 anys. Era vídua de Joan Boix Iglesias i tenia dos fills. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dumenge, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.
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