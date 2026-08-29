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Necrològiques del 30 d'agost de 2026

Consulta els obituaris d'aquest diumenge

Necrològiques

Necrològiques / .

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Redacció

Redacció

Girona
Enriqueta Llinàs Pujadas.

Enriqueta Llinàs Pujadas. / ddg

Maria Costabella Capell.

Maria Costabella Capell. / ddg

ANGLÈS

Maria Feixes Espuña

Ha mort als 89 anys. Era vídua de Ramon Caballé Panosa. Residia a Anglès. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Miquel d’Anglès.

BANYOLES

Maria Costabella Capell

Ha mort als 88 anys. Era casada amb Lluís Nadal Carles. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Maria dels Turers de Banyoles.

Fernanda Rodríguez Siles

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Manuel Montero Santiago. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Banyoles.

BLANES

Antoni Gallego Ginés

Ha mort als 72 anys. Era casat amb Maria Mercè Ricart Fàbregas. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 6 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.

FIGUERES

Rosa Hernández Cortés

Ha mort als 84 anys. Tenia un fill. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 1/4 de 2 del migdia, a la sala de cerimònies de la Funerària Vicens de Figueres.

GIRONA

Mn Joan Pujol Prat

Ha mort als 77 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Miquel d’Anglès.

Ángeles Martínez Martínez

Ha mort als 78 anys. Tenia dos fills. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 1/4 de 2 del migdia, a l’oratori del tanatori Àltima Gironès de Girona.

Maria Turón Turón

Ha mort als 102 anys. Era vídua de Bertino García Lanseros. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a 1/4 de 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Maria Hors Sala

Ha mort als 97 anys. Era vídua d’Àngel Pons Cervià. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

GUALTA

Rosa Serra Brunet

Ha mort als 82 anys. Era casada amb Jaume Frigola Torró. Residia a Gualta. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Gualta.

LA CELLERA DE TER

Jaume Jordà Bosch

Ha mort als 63 anys. Era casat amb Maria Rosa Rigau Pont. Residia a la Cellera de Ter. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Sales de la Cellera de Ter.

PALAMÓS

Cele Macías Sevillano

Ha mort als 91 anys. Era vídua d’Antonio Díez Márquez. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria del Mar de Palamós.

SALT

Narcís Mompio Puig

Ha mort als 80 anys. Era solter. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà demà passat dimarts, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

Ferran Marquez Morgade

Ha mort als 91 anys. Era casat amb Consol Arbusa Massegur. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dimenge, a la 1 del migdia, al tanatori Mémora de Salt.

SANT FELIU DE BUIXALLEU-GRIONS

Maria Pilar Roser Massaguer

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Marcelino Oller Dorca i tenia tres fills. Residia a Sant Feliu de Buixalleu. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia de Grions.

SANTA COLOMA DE FARNERS

Enriqueta Llinàs Pujadas

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Ha mort als 84 anys. Era vídua de Joan Boix Iglesias i tenia dos fills. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dumenge, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.

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