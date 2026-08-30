Necrològiques del 31 d'agost de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dilluns
Anglès
Maria Feixes Espuña
Ha mort als 89 anys. Era vídua de Ramon Caballé Panosa. Residia a Anglès.
La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Miquel d'Anglès.
Banyoles
Fernanda Rodríguez Siles
Ha mort als 90 anys. Era vídua de Manuel Montero Santiago. Residia a Banyoles.
La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Banyoles.
Blanes
Antoni Gallego Ginés
Ha mort als 72 anys. Era casat amb Maria Mercè Ricart Fàbregas. Residia a Blanes.
La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 6 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.
Girona
Mn Joan Pujol Prat
Ha mort als 77 anys. Residia a Girona.
La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Miquel d'Anglès.
Maria Turón Turón
Ha mort als 102 anys. Era vídua de Bertino García Lanseros. Residia a Girona.
La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 1/4 de 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Maria Hors Sala
Ha mort als 97 anys. Era vída d'Àngel Pons Cervià. Residia a Girona.
La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Remei Parramon Úrsula
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Joan Pairó Camps. Residia a Girona.
La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Josep de Girona.
Narcís Figueras Soles
Ha mort als 93 anys. Era casat amb Dolors Martinell Prats. Residia a Girona.
La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
Gualta
Rosa Serra Brunet
Ha mort als 82 anys. Era casada amb Jaume Frigola Torró. Residia a Gualta.
La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Gualta.
Palafrugell
Carme Simón Baso
Ha mort als 68 anys. Era casada amb Jordi Parera Queralt. Residia a Palafrugell.
La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.
Ernest Bassó Estrabau
Ha mort als 95 anys. Era casat amb Elena Artigas Amat. Residia a Palafrugell.
La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Palafrugell.
Palamós
Cele Macías Sevillano
Ha mort als 91 anys. Era vídua d'Antonio Díez Márquez. Residia a Palamós.
La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria del Mar de Palamós.
Salt
Narcís Mompio Puig
Ha mort als 80 anys. Era solter. Residia a Salt.
La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
Sant Feliu de Buixalleu-Grions
Maria Pilar Roser Massaguer
Ha mort als 91 anys. Era vídua de Marcelino Oller Dorca i tenia tres fills. Residia a Sant Feliu de Buixalleu.
La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia de Grions.
Sils
Josefa Muñoz Pérez
Ha mort als 95 anys. Era vídua de Paco Fernández Chica i tenia una filla. Residia a Sils
La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Sils.
Torroella de Montgrí
Maria Carmen Sorolla Matilla
Ha mort als 90 anys. Era vídua d'Osvaldo Borcassa. Residia a Torroella de Montgrí.
La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Genís de Torroella de Montgrí.
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