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Necrològiques del 31 d'agost de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dilluns

Necrològiques

Necrològiques / DdG

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Redacció

Redacció

Girona
Remei Parramon i Úrsula

Remei Parramon i Úrsula / DdG

Anglès

Maria Feixes Espuña

Ha mort als 89 anys. Era vídua de Ramon Caballé Panosa. Residia a Anglès.

La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Miquel d'Anglès.

Banyoles

Fernanda Rodríguez Siles

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Manuel Montero Santiago. Residia a Banyoles.

La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Banyoles.

Blanes

Antoni Gallego Ginés

Ha mort als 72 anys. Era casat amb Maria Mercè Ricart Fàbregas. Residia a Blanes.

La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 6 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.

Girona

Mn Joan Pujol Prat

Ha mort als 77 anys. Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Miquel d'Anglès.

Maria Turón Turón

Ha mort als 102 anys. Era vídua de Bertino García Lanseros. Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 1/4 de 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Maria Hors Sala

Ha mort als 97 anys. Era vída d'Àngel Pons Cervià. Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Remei Parramon Úrsula

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Joan Pairó Camps. Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Josep de Girona.

Narcís Figueras Soles

Ha mort als 93 anys. Era casat amb Dolors Martinell Prats. Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

Gualta

Rosa Serra Brunet

Ha mort als 82 anys. Era casada amb Jaume Frigola Torró. Residia a Gualta.

La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Gualta.

Palafrugell

Carme Simón Baso

Ha mort als 68 anys. Era casada amb Jordi Parera Queralt. Residia a Palafrugell.

La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.

Ernest Bassó Estrabau

Ha mort als 95 anys. Era casat amb Elena Artigas Amat. Residia a Palafrugell.

La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Palafrugell.

Palamós

Cele Macías Sevillano

Ha mort als 91 anys. Era vídua d'Antonio Díez Márquez. Residia a Palamós.

La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria del Mar de Palamós.

Salt

Narcís Mompio Puig

Ha mort als 80 anys. Era solter. Residia a Salt.

La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

Sant Feliu de Buixalleu-Grions

Maria Pilar Roser Massaguer

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Marcelino Oller Dorca i tenia tres fills. Residia a Sant Feliu de Buixalleu.

La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia de Grions.

Sils

Josefa Muñoz Pérez

Ha mort als 95 anys. Era vídua de Paco Fernández Chica i tenia una filla. Residia a Sils

La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Sils.

Torroella de Montgrí

Maria Carmen Sorolla Matilla

Ha mort als 90 anys. Era vídua d'Osvaldo Borcassa. Residia a Torroella de Montgrí.

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La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Genís de Torroella de Montgrí.

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