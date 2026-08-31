Necrològiques de l'1 de setembre de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dimarts
CALDES DE MALAVELLA
Laurent Olivier Quelville
Ha mort als 64 anys. Residia a Caldes de Malavella.
GIRONA
Narcís Figueras Soles
Ha mort als 93 anys. Era casat amb Dolors Martinell Prats. Residia a Girona.
La cerimònia serà avui dimarts, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
Isabel Boga Aragón
Ha mort als 97 anys. Era vídua de Maria Bernués Giménez. Residia a Girona.
La cerimònia serà demà dimecres, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
LA JONQUERA
Mª Dolors Querol Fuster «Lola»
Ha mort als 86 anys. Era vídua d’Antoni Najes Fuster i tenia dos fills. Residia a La Jonquera.
OLOT
Jose Luis Lara García
Ha mort als 44 anys. Era casat amb Eva Sancho Urbano i tenia tres fills. Residia a Olot.
La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 4 de la tarda, a la Capella del Cementiri Municipal d’Olot.
PALAFRUGELL
Carme Simón Baso
Ha mort als 68 anys. Era casada amb Jordi Parera Queralt. Residia a Palafrugell.
La cerimònia serà avui, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.
Ernest Bassó Estrabau
Ha mort als 95 anys. Era casat amb Elena Artigas Amat. Residia a Palafrugell.
La cerimònia serà avui dimarts, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Palafrugell.
PALS
Joan Cots Nadal
Ha mort als 84 anys. Era vidu d’Engracia Ruiz Fernández. Residia a Pals.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.
SALT
Narcís Mompio Puig
Ha mort als 80 anys. Era solter. Residia a Salt.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
Maria Bayé Costa
Ha mort als 90 anys. Era vídua de Manel Padrés Sala. Residia a Salt.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 7 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.
Magda Vila Figareda
Ha mort als 61 anys.
La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sant Cugat.
SILS
Josefa Muñoz Pérez
Ha mort als 95 anys. Era vídua de Paco Fernández Chica i tenia una filla. Residia a Sils.
La cerimònia serà avui dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Sils.
SANTA LLOGAIA D’ÀLGUEMA
Eugenia López Olmos
Ha mort als 100 anys. Era vídua de Juan Navas Fernández. Residia a Sta. Llogaia d’Àlguema.
La cerimònia se celebrarà avui, a les 10 del matí, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens.
TORROELLA DE MONTGRÍ
Maria Carmen Sorolla Matilla
Ha mort als 90 anys. Era vídua d’Osvaldo Borcassa. Residia a Torroella de Montgrí.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Genís de Torroella de Montgrí.
VILABLAREIX
Xavier Montero Bars
Ha mort als 63 anys. Era casat i tenia un fill. Residia a Vilablareix.
La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 5 de la tarda, a l’oratori del Tanatori Àltima de Girona.
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