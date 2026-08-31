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Necrològiques de l'1 de setembre de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dimarts

Necrològiques

Necrològiques / .

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Redacció

Redacció

Maria Bayé Costa

Maria Bayé Costa / .

CALDES DE MALAVELLA

Laurent Olivier Quelville

Ha mort als 64 anys. Residia a Caldes de Malavella.

GIRONA

Narcís Figueras Soles

Ha mort als 93 anys. Era casat amb Dolors Martinell Prats. Residia a Girona.

La cerimònia serà avui dimarts, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

Isabel Boga Aragón

Ha mort als 97 anys. Era vídua de Maria Bernués Giménez. Residia a Girona.

La cerimònia serà demà dimecres, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

LA JONQUERA

Mª Dolors Querol Fuster «Lola»

Ha mort als 86 anys. Era vídua d’Antoni Najes Fuster i tenia dos fills. Residia a La Jonquera.

OLOT

Jose Luis Lara García

Ha mort als 44 anys. Era casat amb Eva Sancho Urbano i tenia tres fills. Residia a Olot.

La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 4 de la tarda, a la Capella del Cementiri Municipal d’Olot.

PALAFRUGELL

Carme Simón Baso

Ha mort als 68 anys. Era casada amb Jordi Parera Queralt. Residia a Palafrugell.

La cerimònia serà avui, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.

Ernest Bassó Estrabau

Ha mort als 95 anys. Era casat amb Elena Artigas Amat. Residia a Palafrugell.

La cerimònia serà avui dimarts, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Palafrugell.

PALS

Joan Cots Nadal

Ha mort als 84 anys. Era vidu d’Engracia Ruiz Fernández. Residia a Pals.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.

SALT

Narcís Mompio Puig

Ha mort als 80 anys. Era solter. Residia a Salt.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

Maria Bayé Costa

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Manel Padrés Sala. Residia a Salt.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 7 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.

Magda Vila Figareda

Ha mort als 61 anys.

La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sant Cugat.

SILS

Josefa Muñoz Pérez

Ha mort als 95 anys. Era vídua de Paco Fernández Chica i tenia una filla. Residia a Sils.

La cerimònia serà avui dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Sils.

SANTA LLOGAIA D’ÀLGUEMA

Eugenia López Olmos

Ha mort als 100 anys. Era vídua de Juan Navas Fernández. Residia a Sta. Llogaia d’Àlguema.

La cerimònia se celebrarà avui, a les 10 del matí, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens.

TORROELLA DE MONTGRÍ

Maria Carmen Sorolla Matilla

Ha mort als 90 anys. Era vídua d’Osvaldo Borcassa. Residia a Torroella de Montgrí.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Genís de Torroella de Montgrí.

VILABLAREIX

Xavier Montero Bars

Ha mort als 63 anys. Era casat i tenia un fill. Residia a Vilablareix.

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La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 5 de la tarda, a l’oratori del Tanatori Àltima de Girona.

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