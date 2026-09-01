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Necrològiques del 2 de setembre de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dimecres

Necrològiques

Necrològiques / .

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Redacció

Redacció

Carme Santaló Oliveras

Carme Santaló Oliveras / .

ARBÚCIES

Maria Bancells Borrell

Ha mort als 88 anys. Era vídua d’Antonio Serradesanferm Font. Residia a Arbúcies.

La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia Sant Quirze i Santa Julita d’Arbúcies.

CALDES DE MALAVELLA

Laurent Olivier Quelville

Ha mort als 64 anys. Residia a Caldes de Malavella.

CASSÀ DE LA SELVA

Dolors Gubau Pons

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Miquel Vilella. Residia a Cassà de la Selva.

La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, a l’oratori del tanatori Àltima de Cassà de la Selva.

GIRONA

Narcís Figueras Soles

Ha mort als 93 anys. Era casat amb Dolors Martinell Prats. Residia a Girona.

La cerimònia serà avui dimarts, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

Isabel Boga Aragón

Ha mort als 97 anys. Era vídua de Maria Bernués Giménez. Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

Maria Lluïsa Pòrtulas Oliva

Ha mort als 73 anys. Residia a Girona.

La cerimònia serà avui, a 2/4 de 4 de la tarda, a l’Oratori del Tanatori Àltima de Girona.

Carme Santaló Oliveras

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Jaume Fiol Fontdecaba. Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 11 del matí, a la parròquia Sant Josep de Girona.

L’ESCALA

Serafín Costa Amoedo

Ha mort als 69 anys. Era casat amb María Concepción Garrido Alfaya. Residia a l’Escala.

La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.

LA JONQUERA

Luis García Ruiz

Ha mort als 73 anys. Era casat amb Mª Teresa Díaz Nuñez i tenia quatre fills. Residia a la Jonquera.

La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia Santa Maria de la Jonquera.

Mª Dolors Querol Fuster «Lola»

Ha mort als 86 anys. Era vídua d’Antoni Najes Fuster i tenia dos fills. Residia a la Jonquera.

LLAGOSTERA

Josefina Bernal Zaragoza

Ha mort als 86 anys. Era vídua de Vicenç Roig Gregori. Residia a Llagostera.

La cerimònia se celebrarà dijous, a 2/4 d’11 del matí, al Tanatori de Llagostera.

LLANÇÀ

Manuela Mogedas Márquez

Ha mort als 80 anys. Era soltera i tenia una filla. Residia a Llançà.

La cerimònia se celebrarà demà dijous, a la 1 del migdia, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens de Llançà.

OLOT

Jose Luis Lara García

Ha mort als 44 anys. Era casat amb Eva Sancho Urbano i tenia tres fills. Residia a Olot.

La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la Capella del Cementiri Municipal d’Olot.

Yolanda Sas Amorós

Ha mort als 62 anys i tenia una filla. Residia a Rubí.

La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 11 del matí, a la Capella del Cementiri Municipal d’Olot.

PALAFRUGELL

Antonio Bautista Escribano

Ha mort als 84 anys. Era solter. Residia a Palafrugell.

La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.

ROSES

Eduvigis García Carnacea

Ha mort als 82 anys. Era casada amb Braulio Sánchez Cáceres. Residia a Roses.

La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Roses.

Josep Abad Pérez

Ha mort als 88 anys. Era casat amb Joana Pérez Saurí. Residia a Roses.

La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria Assumpta de Roses.

SANTA COLOMA DE FARNERS

Ginesa Olmos Meroño

Ha mort als 93 anys. Era soltera. Residia a Santa Coloma de Farners.

La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 6 de la tarda, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.

SANT ESTEVE DE LLÉMENA

Josep M. Torrent Riqué

Ha mort als 83 anys. Era casat amb M. Dolors Pinsach Torrent i tenia dos fills. Residia a Sant Esteve de Llémena.

La cerimònia se celebrarà dijous, a les 10 del matí, a la Capella del Cementiri Municipal d’Olot.

VILAFANT

Juan Martínez Martínez

Ha mort als 87 anys. Era casat amb Ana Morante Navarro i tenia dos fills. Residia a Vilafant.

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La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 6 de la tarda, a la sala de cerimònies de Funerària Empordanesa-Àltima de Figueres.

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