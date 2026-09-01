Necrològiques del 2 de setembre de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dimecres
ARBÚCIES
Maria Bancells Borrell
Ha mort als 88 anys. Era vídua d’Antonio Serradesanferm Font. Residia a Arbúcies.
La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia Sant Quirze i Santa Julita d’Arbúcies.
CALDES DE MALAVELLA
Laurent Olivier Quelville
Ha mort als 64 anys. Residia a Caldes de Malavella.
CASSÀ DE LA SELVA
Dolors Gubau Pons
Ha mort als 91 anys. Era vídua de Miquel Vilella. Residia a Cassà de la Selva.
La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, a l’oratori del tanatori Àltima de Cassà de la Selva.
GIRONA
Narcís Figueras Soles
Ha mort als 93 anys. Era casat amb Dolors Martinell Prats. Residia a Girona.
La cerimònia serà avui dimarts, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
Isabel Boga Aragón
Ha mort als 97 anys. Era vídua de Maria Bernués Giménez. Residia a Girona.
La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
Maria Lluïsa Pòrtulas Oliva
Ha mort als 73 anys. Residia a Girona.
La cerimònia serà avui, a 2/4 de 4 de la tarda, a l’Oratori del Tanatori Àltima de Girona.
Carme Santaló Oliveras
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Jaume Fiol Fontdecaba. Residia a Girona.
La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 11 del matí, a la parròquia Sant Josep de Girona.
L’ESCALA
Serafín Costa Amoedo
Ha mort als 69 anys. Era casat amb María Concepción Garrido Alfaya. Residia a l’Escala.
La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.
LA JONQUERA
Luis García Ruiz
Ha mort als 73 anys. Era casat amb Mª Teresa Díaz Nuñez i tenia quatre fills. Residia a la Jonquera.
La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia Santa Maria de la Jonquera.
Mª Dolors Querol Fuster «Lola»
Ha mort als 86 anys. Era vídua d’Antoni Najes Fuster i tenia dos fills. Residia a la Jonquera.
LLAGOSTERA
Josefina Bernal Zaragoza
Ha mort als 86 anys. Era vídua de Vicenç Roig Gregori. Residia a Llagostera.
La cerimònia se celebrarà dijous, a 2/4 d’11 del matí, al Tanatori de Llagostera.
LLANÇÀ
Manuela Mogedas Márquez
Ha mort als 80 anys. Era soltera i tenia una filla. Residia a Llançà.
La cerimònia se celebrarà demà dijous, a la 1 del migdia, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens de Llançà.
OLOT
Jose Luis Lara García
Ha mort als 44 anys. Era casat amb Eva Sancho Urbano i tenia tres fills. Residia a Olot.
La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la Capella del Cementiri Municipal d’Olot.
Yolanda Sas Amorós
Ha mort als 62 anys i tenia una filla. Residia a Rubí.
La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 11 del matí, a la Capella del Cementiri Municipal d’Olot.
PALAFRUGELL
Antonio Bautista Escribano
Ha mort als 84 anys. Era solter. Residia a Palafrugell.
La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.
ROSES
Eduvigis García Carnacea
Ha mort als 82 anys. Era casada amb Braulio Sánchez Cáceres. Residia a Roses.
La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Roses.
Josep Abad Pérez
Ha mort als 88 anys. Era casat amb Joana Pérez Saurí. Residia a Roses.
La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria Assumpta de Roses.
SANTA COLOMA DE FARNERS
Ginesa Olmos Meroño
Ha mort als 93 anys. Era soltera. Residia a Santa Coloma de Farners.
La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 6 de la tarda, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.
SANT ESTEVE DE LLÉMENA
Josep M. Torrent Riqué
Ha mort als 83 anys. Era casat amb M. Dolors Pinsach Torrent i tenia dos fills. Residia a Sant Esteve de Llémena.
La cerimònia se celebrarà dijous, a les 10 del matí, a la Capella del Cementiri Municipal d’Olot.
VILAFANT
Juan Martínez Martínez
Ha mort als 87 anys. Era casat amb Ana Morante Navarro i tenia dos fills. Residia a Vilafant.
La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 6 de la tarda, a la sala de cerimònies de Funerària Empordanesa-Àltima de Figueres.
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