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Necrològiques del 3 de setembre de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dijous

Necrològiques

Necrològiques / DdG

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Redacció

Redacció

Girona
Esteve Canal

Esteve Canal / .

Girona

Carme Santaló Oliveras

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Jaume Fiol Fontdecaba. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Josep de Girona.

Montserrat Port Bordas

Era vídua de Pio Fernández Cavada. Residia a Girona.

Yolanda Italia Alvarado Alcívar

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Manuel Efraín Barcia Parrales. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Josep Maria Bruguer Ferrer

Ha mort als 80 anys. Era casat amb Maria Àngels Gómez Simon. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Josep de Girona.

Marta de Palol Tresené

Ha mort als 88 anys. Era casada amb Joan Rotllan Corominas. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

L'Escala

Serafín Costa Amoedo

Ha mort als 69 anys. Era casat amb María Concepción Garrido Alfaya. Residia a l'Escala. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere de l'Escala.

La Bisbal d'Empordà

Maria Pla Pascual

Ha mort als 100 anys. Era vídua de Joan Vancells Aracil. Residia a la Bisbal d'Empordà. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.

La Vall d'en Bas

Pere Mercader Graboleda

Ha mort als 92 anys. Era casat amb Leonor Trias Planella i tenia dues filles. Residia a Sant Privat d'en Bas. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a l'església de Sant Bartomeu del Mallol.

Llagostera

Josefina Bernal Zaragoza

Ha mort als 86 anys. Era vídua de Vicenç Roig Gregori. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 d'11 del matí, al Tanatori de Llagostera.

Llançà

Manuela Mogedas Márquez

Ha mort als 80 anys. Era soltera i tenia una filla. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a la 1 del migdia, a la Sala de Cerimònies de Funerària Vicens de Llançà.

Olot

Àngela Vilaseca Villaro

Ha mort als 67 anys. Residia a Olot.

Joan Costa Padrosa

Ha mort als 96 anys. Era vidu de Ramona Plana Vila i tenia un fill. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 12 del migdia, a la Capella del Cementiri Municipal d'Olot.

Montserrat Oliveras Calzado

Ha mort als 86 anys. Era soltera i no tenia fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a 2/4 de 10 del matí, a la Residència de Santa Maria del Tura.

Roses

Josep Abad Pérez

Ha mort als 88 anys. Era casat amb Joana Pérez Saurí. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria Assumpta de Roses.

Sant Esteve de Llémena

Josep M. Torrent Riqué

Ha mort als 83 anys. Era casat amb M. Dolors Pinsach Torrent i tenia dos fills. Residia a Sant Esteve de Llémena. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, a la Capella del Cementiri Municipal d'Olot.

Sant Gregori

Esteve Canal Güell

Ha mort als 86 anys. Era casat amb Josefa Casals Moros. Residia a Sant Gregori. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Sant Joan les Fonts

Xavier Mallen Grau

Ha mort als 58 anys. Era solter i tenia una filla. Residia a Sant Joan les Fonts. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a l'església parroquial de Sant Joan les Fonts.

Santa Pau

Joan Roura Rius

Ha mort als 88 anys. Era casat amb Dolors Serrat Collell i tenia dues filles. Residia a Santa Pau. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 11 del matí, a l'església parroquial de Santa Maria de Santa Pau.

Vidreres

Isabel Moya Rodríguez

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Ha mort als 84 anys. Era vídua d'Antonio Milán Martínez i tenia quatre fills. Residia a Vidreres. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a l'església parroquial de Vidreres.

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