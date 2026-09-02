Necrològiques del 3 de setembre de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dijous
Girona
Carme Santaló Oliveras
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Jaume Fiol Fontdecaba. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Josep de Girona.
Montserrat Port Bordas
Era vídua de Pio Fernández Cavada. Residia a Girona.
Yolanda Italia Alvarado Alcívar
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Manuel Efraín Barcia Parrales. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Josep Maria Bruguer Ferrer
Ha mort als 80 anys. Era casat amb Maria Àngels Gómez Simon. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Josep de Girona.
Marta de Palol Tresené
Ha mort als 88 anys. Era casada amb Joan Rotllan Corominas. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
L'Escala
Serafín Costa Amoedo
Ha mort als 69 anys. Era casat amb María Concepción Garrido Alfaya. Residia a l'Escala. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere de l'Escala.
La Bisbal d'Empordà
Maria Pla Pascual
Ha mort als 100 anys. Era vídua de Joan Vancells Aracil. Residia a la Bisbal d'Empordà. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.
La Vall d'en Bas
Pere Mercader Graboleda
Ha mort als 92 anys. Era casat amb Leonor Trias Planella i tenia dues filles. Residia a Sant Privat d'en Bas. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a l'església de Sant Bartomeu del Mallol.
Llagostera
Josefina Bernal Zaragoza
Ha mort als 86 anys. Era vídua de Vicenç Roig Gregori. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 d'11 del matí, al Tanatori de Llagostera.
Llançà
Manuela Mogedas Márquez
Ha mort als 80 anys. Era soltera i tenia una filla. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a la 1 del migdia, a la Sala de Cerimònies de Funerària Vicens de Llançà.
Olot
Àngela Vilaseca Villaro
Ha mort als 67 anys. Residia a Olot.
Joan Costa Padrosa
Ha mort als 96 anys. Era vidu de Ramona Plana Vila i tenia un fill. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 12 del migdia, a la Capella del Cementiri Municipal d'Olot.
Montserrat Oliveras Calzado
Ha mort als 86 anys. Era soltera i no tenia fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a 2/4 de 10 del matí, a la Residència de Santa Maria del Tura.
Roses
Josep Abad Pérez
Ha mort als 88 anys. Era casat amb Joana Pérez Saurí. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria Assumpta de Roses.
Sant Esteve de Llémena
Josep M. Torrent Riqué
Ha mort als 83 anys. Era casat amb M. Dolors Pinsach Torrent i tenia dos fills. Residia a Sant Esteve de Llémena. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, a la Capella del Cementiri Municipal d'Olot.
Sant Gregori
Esteve Canal Güell
Ha mort als 86 anys. Era casat amb Josefa Casals Moros. Residia a Sant Gregori. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Sant Joan les Fonts
Xavier Mallen Grau
Ha mort als 58 anys. Era solter i tenia una filla. Residia a Sant Joan les Fonts. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a l'església parroquial de Sant Joan les Fonts.
Santa Pau
Joan Roura Rius
Ha mort als 88 anys. Era casat amb Dolors Serrat Collell i tenia dues filles. Residia a Santa Pau. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 11 del matí, a l'església parroquial de Santa Maria de Santa Pau.
Vidreres
Isabel Moya Rodríguez
Ha mort als 84 anys. Era vídua d'Antonio Milán Martínez i tenia quatre fills. Residia a Vidreres. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a l'església parroquial de Vidreres.
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