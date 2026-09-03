Necrològiques del 4 de setembre de 2026
Consulta els obituaris d'aquest divendres
ANGLÈS
Francisco Zamora Cordon
Ha mort als 89 anys. Era casat amb Fina Sánchez Vélez. Residia a Anglès.
La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia d’Anglès.
BLANES
Montserrat Burcet Pagès
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Josep Cuello Riera. Residia a Blanes.
La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Blanes.
GIRONA
Josep Maria Bruguer Ferrer
Ha mort als 80 anys. Era casat amb Maria Àngels Gomez Simon. Residia a Girona.
La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sant Josep de Girona.
Carme Borràs Corominas
Ha mort als 79 anys. Era vídua de Ramon Bover. Residia a Girona.
La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 7 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Manolo Mora Mora
Ha mort als 84 anys. Era casat amb Antonia Galán Pérez. Residia a Girona.
La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.
María Alarcón Ramos
Ha mort als 90 anys. Era vídua d’Anastasio Cerdán Herraiz. Residia a Girona.
La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Juana Toledo García
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Juan Antonio López Tejero. Residia a Girona.
La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.
LA BISBAL D’EMPORDÀ
Maria Pla Pascual
Ha mort als 100 anys. Era vídua de Joan Vancells Aracil. Residia a la Bisbal d’Empordà.
La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.
OLOT
Montserrat Oliveras Calzado
Ha mort als 86 anys. Era soltera i no tenia fills. Residia a Olot.
La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 10 del matí, a la Residència de Santa Maria del Tura.
QUART
Domingo Sanchez Machin
Ha mort als 67 anys. Era casat i tenia vuit fills. Residia a Quart.
La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, a l’oratori del tanatori Àltima Girona.
SALT
Àngel Matas Angelats
Ha mort als 77 anys. Era casat amb Maria Armengol Artigas. Residia a Salt.
La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Salt.
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Baltasar Fernández González
Ha mort als 51 anys. Era solter. Residia a Sant Feliu de Guíxols.
La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, a l’oratori del tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.
SANT MATEU DE MONTNEGRE
Gerard Castelló Rovira
Ha mort als 54 anys. Residia a Sant Mateu de Montnegre.
SANTA PAU
Joan Roura Rius
Ha mort als 88 anys. Era casat amb Dolors Serrat Collell i tenia dues filles. Residia a Santa Pau.
La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 11 del matí, a l’església parroquial Santa Maria de Santa Pau.
TORROELLA DE MONTGRÍ
Maria Maso Ferrer
Ha mort als 94 anys. Era soltera. Residia a Torroella de Montgrí.
La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a 2/4 de 12 del matí, a la parròquia de Sant Julià i Santa Basilissa de Verges.
ULLÀ
Joan Grau Massó
Ha mort als 99 anys. Era vidu de Pilar Vicens Marull. Residia a Ullà.
La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Torroella de Montgrí.
VILABERTRAN
Claudina María Verissimo
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Manuel Texeira Alfonso i tenia quatre fills. Residia a Vilabertran.
La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 11 del matí, a la parròquia de Vilabertran.
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