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Necrològiques del 4 de setembre de 2026

Consulta els obituaris d'aquest divendres

Necrològiques

Necrològiques / .

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Redacció

Redacció

ANGLÈS

Francisco Zamora Cordon

Ha mort als 89 anys. Era casat amb Fina Sánchez Vélez. Residia a Anglès.

La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia d’Anglès.

BLANES

Montserrat Burcet Pagès

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Josep Cuello Riera. Residia a Blanes.

La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Blanes.

GIRONA

Josep Maria Bruguer Ferrer

Ha mort als 80 anys. Era casat amb Maria Àngels Gomez Simon. Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sant Josep de Girona.

Carme Borràs Corominas

Ha mort als 79 anys. Era vídua de Ramon Bover. Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 7 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Manolo Mora Mora

Ha mort als 84 anys. Era casat amb Antonia Galán Pérez. Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

María Alarcón Ramos

Ha mort als 90 anys. Era vídua d’Anastasio Cerdán Herraiz. Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Juana Toledo García

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Juan Antonio López Tejero. Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

LA BISBAL D’EMPORDÀ

Maria Pla Pascual

Ha mort als 100 anys. Era vídua de Joan Vancells Aracil. Residia a la Bisbal d’Empordà.

La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.

OLOT

Montserrat Oliveras Calzado

Ha mort als 86 anys. Era soltera i no tenia fills. Residia a Olot.

La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 10 del matí, a la Residència de Santa Maria del Tura.

QUART

Domingo Sanchez Machin

Ha mort als 67 anys. Era casat i tenia vuit fills. Residia a Quart.

La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, a l’oratori del tanatori Àltima Girona.

SALT

Àngel Matas Angelats

Ha mort als 77 anys. Era casat amb Maria Armengol Artigas. Residia a Salt.

La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Salt.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

Baltasar Fernández González

Ha mort als 51 anys. Era solter. Residia a Sant Feliu de Guíxols.

La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, a l’oratori del tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.

SANT MATEU DE MONTNEGRE

Gerard Castelló Rovira

Ha mort als 54 anys. Residia a Sant Mateu de Montnegre.

SANTA PAU

Joan Roura Rius

Ha mort als 88 anys. Era casat amb Dolors Serrat Collell i tenia dues filles. Residia a Santa Pau.

La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 11 del matí, a l’església parroquial Santa Maria de Santa Pau.

TORROELLA DE MONTGRÍ

Maria Maso Ferrer

Ha mort als 94 anys. Era soltera. Residia a Torroella de Montgrí.

La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a 2/4 de 12 del matí, a la parròquia de Sant Julià i Santa Basilissa de Verges.

ULLÀ

Joan Grau Massó

Ha mort als 99 anys. Era vidu de Pilar Vicens Marull. Residia a Ullà.

La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Torroella de Montgrí.

VILABERTRAN

Claudina María Verissimo

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Manuel Texeira Alfonso i tenia quatre fills. Residia a Vilabertran.

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La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 11 del matí, a la parròquia de Vilabertran.

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