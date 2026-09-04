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Necrològiques del 5 de setembre de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dissabte

Necrològiques

Necrològiques / .

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Redacció

Redacció

Concepció Teixidor Font

Concepció Teixidor Font / .

Josep Castellà Alfons

Josep Castellà Alfons / .

ANGLÈS

Francisco Zamora Cordon

Ha mort als 89 anys. Era casat amb Fina Sánchez Vélez. Residia a Anglès.

La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia d’Anglès.

GIRONA

Juana Toledo García

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Juan Antonio López Tejero. Residia a Girona.

La cerimònia serà avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

L’ESCALA

Pierre Joseph Cano

Ha mort als 91 anys. Era casat amb Marie Josephine Amador. Residia a l’Escala.

La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.

Pelegrí Galcerán Artigas

Ha mort als 86 anys. Era casat amb M. Dolors Pellicer Arbisi. Residia a l’Escala.

PARETS D’EMPORDÀ

Joan Alsina Aulet

Ha mort als 86 anys. Era casat amb Maria Dolors Quer Puntil. Residia a Parets d’Empordà-Vilademuls.

La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Parets d’Empordà.

QUART

Domingo Sanchez Machin

Ha mort als 67 anys. Era casat i tenia vuit fills. Residia a Quart.

La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a l’oratori del tanatori Àltima Girona.

SALT

Àngel Matas Angelats

Ha mort als 77 anys. Era casat amb Maria Armengol Artigas. Residia a Salt.

La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Salt.

SANT MATEU DE MONTNEGRE

Gerard Castelló Rovira

Ha mort als 54 anys. Residia a Sant Mateu de Montnegre.

SANTA COLOMA DE FARNERS

Josep Boada Rovira

Ha mort als 83 anys. Era casat amb Montserrat Díaz Buch i tenia dos fills. Residia a Santa Coloma de Farners.

La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a 2/4 d’1 del migdia, a la sala de cerimònies del tanatori Mémora de Girona.

TORROELLA DE MONTGRÍ

Maria Maso Ferrer

Ha mort als 94 anys. Era soltera. Residia a Torroella de Montgrí.

La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 12 del matí, a la parròquia de Sant Julià i Santa Basilissa de Verges.

VILABERTRAN

Claudina María Verissimo

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Manuel Texeira Alfonso i tenia quatre fills. Residia a Vilabertran.

La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 11 del matí, a la parròquia de Vilabertran.

VILOBÍ D’ONYAR

Josep Castellà Alfonso

Ha mort als 76 anys. Era solter. Residia a Vilobí d’Onyar.

La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 6 de la tarda, a la parròquia de Vilobí d’Onyar.

VILAFANT

Enriqueta Bach Bosch

Ha mort als 80 anys. Era vídua de Jaime Colomer Llado i tenia un fill. Residia a Vilafant.

La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 9 del matí, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens.

VULPELLAC

Concepció Teixidor Font

Ha mort als 82 anys. Era casada amb Joan Clavaguera Juncà. Residia a Vulpellac.

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La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 9 del matí, a la parròquia de Santa Maria de la Bisbal d’Empordà.

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