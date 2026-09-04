Necrològiques del 5 de setembre de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dissabte
ANGLÈS
Francisco Zamora Cordon
Ha mort als 89 anys. Era casat amb Fina Sánchez Vélez. Residia a Anglès.
La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia d’Anglès.
GIRONA
Juana Toledo García
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Juan Antonio López Tejero. Residia a Girona.
La cerimònia serà avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.
L’ESCALA
Pierre Joseph Cano
Ha mort als 91 anys. Era casat amb Marie Josephine Amador. Residia a l’Escala.
La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.
Pelegrí Galcerán Artigas
Ha mort als 86 anys. Era casat amb M. Dolors Pellicer Arbisi. Residia a l’Escala.
PARETS D’EMPORDÀ
Joan Alsina Aulet
Ha mort als 86 anys. Era casat amb Maria Dolors Quer Puntil. Residia a Parets d’Empordà-Vilademuls.
La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Parets d’Empordà.
QUART
Domingo Sanchez Machin
Ha mort als 67 anys. Era casat i tenia vuit fills. Residia a Quart.
La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a l’oratori del tanatori Àltima Girona.
SALT
Àngel Matas Angelats
Ha mort als 77 anys. Era casat amb Maria Armengol Artigas. Residia a Salt.
La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Salt.
SANT MATEU DE MONTNEGRE
Gerard Castelló Rovira
Ha mort als 54 anys. Residia a Sant Mateu de Montnegre.
SANTA COLOMA DE FARNERS
Josep Boada Rovira
Ha mort als 83 anys. Era casat amb Montserrat Díaz Buch i tenia dos fills. Residia a Santa Coloma de Farners.
La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a 2/4 d’1 del migdia, a la sala de cerimònies del tanatori Mémora de Girona.
TORROELLA DE MONTGRÍ
Maria Maso Ferrer
Ha mort als 94 anys. Era soltera. Residia a Torroella de Montgrí.
La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 12 del matí, a la parròquia de Sant Julià i Santa Basilissa de Verges.
VILABERTRAN
Claudina María Verissimo
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Manuel Texeira Alfonso i tenia quatre fills. Residia a Vilabertran.
La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 11 del matí, a la parròquia de Vilabertran.
VILOBÍ D’ONYAR
Josep Castellà Alfonso
Ha mort als 76 anys. Era solter. Residia a Vilobí d’Onyar.
La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 6 de la tarda, a la parròquia de Vilobí d’Onyar.
VILAFANT
Enriqueta Bach Bosch
Ha mort als 80 anys. Era vídua de Jaime Colomer Llado i tenia un fill. Residia a Vilafant.
La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 9 del matí, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens.
VULPELLAC
Concepció Teixidor Font
Ha mort als 82 anys. Era casada amb Joan Clavaguera Juncà. Residia a Vulpellac.
La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 9 del matí, a la parròquia de Santa Maria de la Bisbal d’Empordà.
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