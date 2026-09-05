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Necrològiques del 6 de setembre de 2026

Consulta els obituaris d'aquest diumenge

Necrològiques

Necrològiques / .

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Redacció

Redacció

Figueres

Herminia Sánchez García

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Manuel Garrote González i tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, a la parròquia de la Immaculada de Figueres.

María Belmonte Hernández

Ha mort als 78 anys. Era casada amb José González González i tenia tres fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 1/4 de 3 de la tarda, a la Sala de Cerimònies de Funerària Vicens.

L’Escala

Pierre Joseph Cano

Ha mort als 91 anys. Era casat amb Marie Josephine Amador. Residia a L’Escala. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere de L’Escala.

Llers

Esteve Cortada Moret

Ha mort als 103 anys. Era vidu de Francisca Grau Martínez i tenia una filla. Residia a Llers. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 de 2 del migdia, a la Sala de Cerimònies de Funerària Vicens.

Sant Miquel de Fluvià

Lorenza Bonillo Expósito

Ha mort als 100 anys. Era vídua de Juan Ortega Robles i tenia quatre fills. Residia a Sant Miquel de Fluvià. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 2 de la tarda, a la parròquia de Sant Miquel de Fluvià.

Santa Coloma de Farners

Josep Boada Rovira

Ha mort als 83 anys. Era casat amb Montserrat Díaz Buch i tenia dos fills. Residia a Santa coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 d’1 del migdia, a la sala de cerimònies del tanatori Mémora de Girona.

Vilafant

Enriqueta Bach Bosch

Ha mort als 80 anys. Era vídua de Jaime Colomer Llado i tenia un fill. Residia a Vilafant. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 9 del matí, a la Sala de cerimònies de Funerària Vicens.

Vulpellac

Concepció Teixidor Font

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Ha mort als 82 anys. Era casada amb Joan Clavaguera Juncà. Residia a Vulpellac. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 9 del matí, a la parròquia de Santa Maria de La Bisbal d’Empordà.

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