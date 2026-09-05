Necrològiques del 6 de setembre de 2026
Consulta els obituaris d'aquest diumenge
Figueres
Herminia Sánchez García
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Manuel Garrote González i tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, a la parròquia de la Immaculada de Figueres.
María Belmonte Hernández
Ha mort als 78 anys. Era casada amb José González González i tenia tres fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 1/4 de 3 de la tarda, a la Sala de Cerimònies de Funerària Vicens.
L’Escala
Pierre Joseph Cano
Ha mort als 91 anys. Era casat amb Marie Josephine Amador. Residia a L’Escala. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere de L’Escala.
Llers
Esteve Cortada Moret
Ha mort als 103 anys. Era vidu de Francisca Grau Martínez i tenia una filla. Residia a Llers. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 de 2 del migdia, a la Sala de Cerimònies de Funerària Vicens.
Sant Miquel de Fluvià
Lorenza Bonillo Expósito
Ha mort als 100 anys. Era vídua de Juan Ortega Robles i tenia quatre fills. Residia a Sant Miquel de Fluvià. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 2 de la tarda, a la parròquia de Sant Miquel de Fluvià.
Santa Coloma de Farners
Josep Boada Rovira
Ha mort als 83 anys. Era casat amb Montserrat Díaz Buch i tenia dos fills. Residia a Santa coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 d’1 del migdia, a la sala de cerimònies del tanatori Mémora de Girona.
Vilafant
Enriqueta Bach Bosch
Ha mort als 80 anys. Era vídua de Jaime Colomer Llado i tenia un fill. Residia a Vilafant. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 9 del matí, a la Sala de cerimònies de Funerària Vicens.
Vulpellac
Concepció Teixidor Font
Ha mort als 82 anys. Era casada amb Joan Clavaguera Juncà. Residia a Vulpellac. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 9 del matí, a la parròquia de Santa Maria de La Bisbal d’Empordà.
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