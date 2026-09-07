Necrològiques del 7 de setembre de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dilluns
Mercè Arbat Prat
Ha mort als 91 anys. Era vídua de Jesús Costa Codinach. Residia a Amer. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 5.30 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria d’Amer.
Montserrat Busto Torredeflot
Ha mort als 92 anys. Era vídua d’Isidre Gelabertó Salas i tenia tres fills. Residia a Lleida. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a l’Església Parroquial de Sant Esteve de Caldes de Malavella.
Isabel Juanola Urtós
Ha mort als 84 anys. Era casada amb Julian García Llansá i tenia un fill. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà en la més estricta intimitat familiar.
Maria Pibernat Cos
Ha mort als 77 anys. Era divorciada. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Genís de Cervià de Ter.
Pierre Joseph Cano
Ha mort als 91 anys. Era casat amb Marie Josephine Amador. Residia a L’Escala. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere de L’Escala.
Lorenza Bonillo Expósito
Ha mort als 100 anys. Era vídua de Juan Ortega Robles i tenia quatre fills. Residia a Sant Miquel de Fluvià. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 2 de la tarda, a la parròquia de Sant Miquel de Fluvià.
Anna Maria Vila Massós
Ha mort als 86 anys. Era vídua de Joan Planagumà Prat i tenia dues filles. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a l’església de Sant Roc, d’Olot.
Josep Casanova Pujol
Ha mort als 92 anys. Era vidu de Teresa Pairaló Farrés i tenia un fill. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a la Capella del Cementiri d’Olot.
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