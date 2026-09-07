Necrològiques del 8 de setembre de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dimarts
Banyoles
Mercè Guardiola Feliu
Ha mort als 84 anys. Era vídua de Joan Pagès Boix. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Banyoles.
Bescanó
Joan Lluís Bartolí Font
Ha mort als 69 anys. Era casat amb Carme Albó Rubirola. Residia a Bescanó. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.
Borgonyà - Cornellà del Terri
Jesús Maria (Josep) Roca Font
Ha mort als 70 anys. Era casat amb Lourdes Nadal Rubirola. Residia a Borgonyà - Cornellà del Terri. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Julià de Llor.
Figueres
Marta Plana Larrousse
Era vídua de Jordi Canet Gratacós i tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens.
L'Escala
Joan Torres Nadal
Ha mort als 90 anys. Era casat amb Carme Tubau Subirà. Residia a l'Escala. La cerimònia se celebrarà dijous, a 2/4 de 12 del matí, a la parròquia de Sant Pere de l'Escala.
Les Planes d'Hostoles
Lluís Font Pagès
Ha mort als 85 anys. Residia a les Planes d'Hostoles. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Cristòfol de les Planes d'Hostoles.
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