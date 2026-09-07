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Necrològiques del 8 de setembre de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dimarts

Necrològiques

Necrològiques / DdG

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Redacció

Redacció

Girona
Marta Plana

Marta Plana / .

Joan Lluís Bartolí

Joan Lluís Bartolí / -

Jesús Maria (Josep) Roca

Jesús Maria (Josep) Roca / .

Banyoles

Mercè Guardiola Feliu

Ha mort als 84 anys. Era vídua de Joan Pagès Boix. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Banyoles.

Bescanó

Joan Lluís Bartolí Font

Ha mort als 69 anys. Era casat amb Carme Albó Rubirola. Residia a Bescanó. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.

Borgonyà - Cornellà del Terri

Jesús Maria (Josep) Roca Font

Ha mort als 70 anys. Era casat amb Lourdes Nadal Rubirola. Residia a Borgonyà - Cornellà del Terri. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Julià de Llor.

Figueres

Marta Plana Larrousse

Era vídua de Jordi Canet Gratacós i tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens.

L'Escala

Joan Torres Nadal

Ha mort als 90 anys. Era casat amb Carme Tubau Subirà. Residia a l'Escala. La cerimònia se celebrarà dijous, a 2/4 de 12 del matí, a la parròquia de Sant Pere de l'Escala.

Les Planes d'Hostoles

Lluís Font Pagès

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Ha mort als 85 anys. Residia a les Planes d'Hostoles. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Cristòfol de les Planes d'Hostoles.

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