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Necrològiques del 9 de setembre de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dimecres

Necrològiques

Necrològiques / DdG

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Redacció

Redacció

Girona

Banyoles

Mercè Guardiola Feliu

Ha mort als 84 anys. Era vídua de Joan Pagès Boix. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Banyoles.

Borgonyà - Cornellà del Terri

Jesús Maria (Josep) Roca Font

Ha mort als 70 anys. Era casat amb Lourdes Nadal Rubirola. Residia a Borgonyà - Cornellà del Terri. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Julià de Llor.

Cassà de la Selva

Carmen Isern Torrent

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Lluís Rigau Solé. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Cassà de la Selva.

Figueres

Miguel Rivas Moya

Ha mort als 84 anys. Era casat amb Desamparados Vázquez Rivas i tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 4 de la tarda, a la Sala de Cerimònies de Funerària Vicens.

Girona

Manuel Anoro Llagostera

Ha mort als 81 anys. Era casat amb Carme Urréjola Mimó. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà divendres, a 2/4 d'1 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

Núria Franch Saguer

Ha mort als 67 anys. Era casada amb Eduard Vilanova Oriol. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Susanna del Mercadal de Girona.

L'Escala

Joan Torres Nadal

Ha mort als 90 anys. Era casat amb Carme Tubau Subirà. Residia a l'Escala. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a 2/4 de 12 del matí, a la parròquia de Sant Pere de l'Escala.

Pelegrí Galcerán Artigas

Ha mort als 86 anys. Era casat amb M. Dolors Pellicer Arbisi. Residia a l'Escala.

La Bisbal d'Empordà

Emilia Rodríguez Mir

Ha mort als 93 anys. Era vídua de José de la Fuente Gallardo. Residia a la Bisbal d'Empordà. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de la Bisbal d'Empordà.

Les Planes d'Hostoles

Lluís Font Pagès

Ha mort als 85 anys. Residia a les Planes d'Hostoles. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Cristòfol de les Planes d'Hostoles.

Mont-ras

Saturno Peña Esteban

Ha mort als 89 anys. Era casat amb Maria Martínez López. Residia a Mont-ras. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Esteve de Mont-ras.

Santa Coloma de Farners

Isabel Felisart Morales

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Ha mort als 68 anys. Era vídua de Prudenci Janer Betriu i tenia tres fills. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 6.30 de la tarda, a la sala de cerimònies del Tanatori Mémora de Girona.

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