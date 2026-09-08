Necrològiques del 9 de setembre de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dimecres
Banyoles
Mercè Guardiola Feliu
Ha mort als 84 anys. Era vídua de Joan Pagès Boix. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Banyoles.
Borgonyà - Cornellà del Terri
Jesús Maria (Josep) Roca Font
Ha mort als 70 anys. Era casat amb Lourdes Nadal Rubirola. Residia a Borgonyà - Cornellà del Terri. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Julià de Llor.
Cassà de la Selva
Carmen Isern Torrent
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Lluís Rigau Solé. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Cassà de la Selva.
Figueres
Miguel Rivas Moya
Ha mort als 84 anys. Era casat amb Desamparados Vázquez Rivas i tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 4 de la tarda, a la Sala de Cerimònies de Funerària Vicens.
Girona
Manuel Anoro Llagostera
Ha mort als 81 anys. Era casat amb Carme Urréjola Mimó. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà divendres, a 2/4 d'1 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.
Núria Franch Saguer
Ha mort als 67 anys. Era casada amb Eduard Vilanova Oriol. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Susanna del Mercadal de Girona.
L'Escala
Joan Torres Nadal
Ha mort als 90 anys. Era casat amb Carme Tubau Subirà. Residia a l'Escala. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a 2/4 de 12 del matí, a la parròquia de Sant Pere de l'Escala.
Pelegrí Galcerán Artigas
Ha mort als 86 anys. Era casat amb M. Dolors Pellicer Arbisi. Residia a l'Escala.
La Bisbal d'Empordà
Emilia Rodríguez Mir
Ha mort als 93 anys. Era vídua de José de la Fuente Gallardo. Residia a la Bisbal d'Empordà. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de la Bisbal d'Empordà.
Les Planes d'Hostoles
Lluís Font Pagès
Ha mort als 85 anys. Residia a les Planes d'Hostoles. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Cristòfol de les Planes d'Hostoles.
Mont-ras
Saturno Peña Esteban
Ha mort als 89 anys. Era casat amb Maria Martínez López. Residia a Mont-ras. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Esteve de Mont-ras.
Santa Coloma de Farners
Isabel Felisart Morales
Ha mort als 68 anys. Era vídua de Prudenci Janer Betriu i tenia tres fills. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 6.30 de la tarda, a la sala de cerimònies del Tanatori Mémora de Girona.
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