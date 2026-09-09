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Necrològiques del 10 de setembre de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dijous

Necrològiques

Necrològiques / DdG

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Redacció

Redacció

Girona
Joaquim Pujadas

Joaquim Pujadas / .

Jordi Suquet

Jordi Suquet / .

Agullana

Rosa Oriol Casanovas «Rosita»

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Jaume Genís Quera i tenia dos fills. Residia a Agullana. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 11 del matí, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens.

Avinyonet de Puigventós

Esteve Roura Moner

Ha mort als 91 anys. Era casat amb Maria Rosa Grau Quer i tenia una filla. Residia a Avinyonet de Puigventós. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 12 del migdia, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens.

Bàscara

Miquel Reglà Planas

Ha mort als 92 anys. Era vidu de Rosa Soler Ligora. Residia a Bàscara. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 7 de la tarda, a la parròquia de Bàscara.

Castellfollit de la Roca

Rosa Badosa Devesa

Ha mort als 86 anys. Era casada amb Miquel Espigulé Bassagañas i tenia tres fills. Residia a Castellfollit de la Roca. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 11 del matí, a l'església de Sant Salvador de Castellfollit.

Colera

Pedro Villar García

Ha mort als 85 anys. Era casat amb Anita i tenia tres fills. Residia a Colera. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la Sala de Cerimònies de Funerària Àltima de Llançà.

Figueres

Miguel Rivas Moya

Ha mort als 84 anys. Era casat amb Desamparados Vázquez Rivas i tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la Sala de Cerimònies de Funerària Vicens.

Girona

Núria Franch Saguer

Ha mort als 67 anys. Era casada amb Eduard Vilanova Oriol. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Susanna del Mercadal de Girona.

Manel Anoro Llagostera

Ha mort als 81 anys. Era casat amb Carme Urréjola Mimó. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a 2/4 d'1 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

Jordi Suquet Faixó

Ha mort als 87 anys. Era vidu de Maria Àngels Grau Puig. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a 2/4 de 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

L'Escala

Joan Torres Nadal

Ha mort als 90 anys. Era casat amb Carme Tubau Subirà. Residia a l'Escala. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 12 del matí, a la parròquia de Sant Pere de l'Escala.

La Bisbal d'Empordà

Joan Teixidor Raurich

Ha mort als 79 anys. Era solter. Residia a la Bisbal d'Empordà. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de la Bisbal d'Empordà.

Palafrugell

Sole Mompel Vilalta

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Narcís Mediña Puig. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Palafrugell.

Jordi Cabanes Planas

Ha mort als 91 anys. Era vidu de Jordina Vidal Reinoso. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.

Sant Joan les Fonts

Roser Barceló Travessas

Ha mort als 68 anys. Era casada amb Lluís Duran Juanola i tenia una filla. Residia a Sant Joan les Fonts. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, a la Sala Polivalent del Cementiri Municipal d'Olot.

Sant Joan de Mollet

Conxita Muriscot Font

Ha mort als 84 anys. Era vídua de Narcís Payet Massot. Residia a Sant Joan de Mollet. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Joan de Mollet.

Sant Julià de Ramis

Toni Serrano Poater

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Ha mort als 93 anys. Era casat amb Maria Vidal Baulida. Residia a Sant Julià de Ramis. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

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