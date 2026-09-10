Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Cartell de firesArsenal d'armes FigueresAgenda de la DiadaDetectiu ConanMor Cristobal ColónAmnistia Puigdemont
instagramlinkedin

Necrològiques de l'11 de setembre de 2026

Consulta els obituaris d'aquest divendres

Necrològiques

Necrològiques / .

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Redacció

Redacció

Antonio Robles Valiente

Antonio Robles Valiente / .

Cristóbal Colón Palasí

Cristóbal Colón Palasí / .

Montserrat Clavera Esteva

Montserrat Clavera Esteva / .

Núria Franch Saguer

Núria Franch Saguer / .

FIGUERES

Salvador Parra Gavira

Ha mort als 71 anys. Era casat amb Concepción Ariza Gómez i tenia dos fills.

La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens.

Amalia Ojeda Morales

Ha mort als 92 anys. Era vídua de Cristobal Suárez Pérez i tenia una filla. Residia a Figueres.

La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, a la sala de cerimònies de Funerària Empordanesa Àltima de Figueres.

GIRONA

Manel Anoro Llagostera

Ha mort als 81 anys. Era casat amb Carme Urréjola Mimó. Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

Jordi Suquet Faixó

Ha mort als 87 anys. Era vidu de Maria Àngels Grau Puig. Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

Montse Rigau Aguado

Ha mort als 67 anys. Era vídua de Josep Maria Jordà Pujolar. Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

OLOT

Montserrat Clavera Esteva

Ha mort als 98 anys. Era vídua de Lluís Verdaguer Illa i tenia dues filles. Residia a Olot.

La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a la basílica parroquial de Sant Esteve.

Rosa Bosch Serarols

Ha mort als 85 anys. Era vídua de Lluís Masmitjà Molas i tenia dos fills. Residia a Olot.

La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la capella del Cementiri Municipal d’Olot.

Josep Puigvert Desmiquels

Ha mort als 86 anys. Era casat amb Josefina Costa Suñer i tenia quatre fills. Residia a Olot.

La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, a la capella del Cementiri Municipal d’Olot.

Trifina Fernández García

Ha mort als 86 anys. Era vídua de Joaquin Moreno Chacón i no tenia fills. Residia a Olot.

La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 6 de la tarda, a la capella del Cementiri Municipal d’Olot.

PALAFRUGELL

Sole Mompel Vilalta

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Narcís Mediña Puig. Residia a Palafrugell.

La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Palafrugell.

SANT GREGORI

Antonio Robles Valiente

Ha mort als 68 anys. Era casat amb Isidora Sanchez Caballero. Residia a Sant Gregori.

SANT JULIÀ DE RAMIS

Toni Serrano Poater

Ha mort als 93 anys. Era casat amb Maria Vidal Baulida. Residia a Sant Julià de Ramis.

La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

SANTA PAU-OLOT

Cristóbal Colón Palasí

Ha mort als 77 anys. Era casat amb Carme Jordà Plujà i tenia dos fills. Residia a Santa Pau.

Notícies relacionades

La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 5 de la tarda, a la Basílica de Sant Esteve d’Olot.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents