Necrològiques de l'11 de setembre de 2026
Consulta els obituaris d'aquest divendres
FIGUERES
Salvador Parra Gavira
Ha mort als 71 anys. Era casat amb Concepción Ariza Gómez i tenia dos fills.
La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens.
Amalia Ojeda Morales
Ha mort als 92 anys. Era vídua de Cristobal Suárez Pérez i tenia una filla. Residia a Figueres.
La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, a la sala de cerimònies de Funerària Empordanesa Àltima de Figueres.
GIRONA
Manel Anoro Llagostera
Ha mort als 81 anys. Era casat amb Carme Urréjola Mimó. Residia a Girona.
La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.
Jordi Suquet Faixó
Ha mort als 87 anys. Era vidu de Maria Àngels Grau Puig. Residia a Girona.
La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
Montse Rigau Aguado
Ha mort als 67 anys. Era vídua de Josep Maria Jordà Pujolar. Residia a Girona.
La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
OLOT
Montserrat Clavera Esteva
Ha mort als 98 anys. Era vídua de Lluís Verdaguer Illa i tenia dues filles. Residia a Olot.
La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a la basílica parroquial de Sant Esteve.
Rosa Bosch Serarols
Ha mort als 85 anys. Era vídua de Lluís Masmitjà Molas i tenia dos fills. Residia a Olot.
La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la capella del Cementiri Municipal d’Olot.
Josep Puigvert Desmiquels
Ha mort als 86 anys. Era casat amb Josefina Costa Suñer i tenia quatre fills. Residia a Olot.
La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, a la capella del Cementiri Municipal d’Olot.
Trifina Fernández García
Ha mort als 86 anys. Era vídua de Joaquin Moreno Chacón i no tenia fills. Residia a Olot.
La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 6 de la tarda, a la capella del Cementiri Municipal d’Olot.
PALAFRUGELL
Sole Mompel Vilalta
Ha mort als 90 anys. Era vídua de Narcís Mediña Puig. Residia a Palafrugell.
La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Palafrugell.
SANT GREGORI
Antonio Robles Valiente
Ha mort als 68 anys. Era casat amb Isidora Sanchez Caballero. Residia a Sant Gregori.
SANT JULIÀ DE RAMIS
Toni Serrano Poater
Ha mort als 93 anys. Era casat amb Maria Vidal Baulida. Residia a Sant Julià de Ramis.
La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
SANTA PAU-OLOT
Cristóbal Colón Palasí
Ha mort als 77 anys. Era casat amb Carme Jordà Plujà i tenia dos fills. Residia a Santa Pau.
La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 5 de la tarda, a la Basílica de Sant Esteve d’Olot.
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