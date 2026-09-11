Necrològiques del 12 de setembre de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dissabte
BLANES
Miquel Badell Baró
Ha mort als 95 anys. Era casat amb Montserrat Santeugini Tendas. Residia a Blanes.
La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a la 1 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.
CASSÀ DE LA SELVA
Antonio Alcalde Peña
Ha mort als 81 anys. Era solter. Residia a Cassà de la Selva.
La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
FIGUERES
Amalia Ojeda Morales
Ha mort als 92 anys. Era vídua de Cristobal Suárez Pérez i tenia una filla. Residia a Figueres.
La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la Sala de Cerimònies de Funerària Empordanesa Àltima de Figueres.
GIRONA
Montse Rigau Aguado
Ha mort als 67 anys. Era vídua de Josep Maria Jordà Pujolar. Residia a Girona.
La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
Félix Cabrera Villamandos
Ha mort als 87 anys. Era vidu de Maria Asunción Alfonso Estevez. Residia a Girona.
Manuel Cañizares Aramuz
Ha mort als 98 anys. Residia a Girona.
La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
LLERS
Pere Beya i Espigulé
Ha mort als 91 anys. Era casat amb Ana Murrolla i Pujolar i tenia un fill.
La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Llers.
LLORET DE MAR
Teresa Martell Forts
Ha mort als 71 anys. Era casada amb Àngel Fradera Clos i tenia tres fills. Residia a Lloret de Mar.
OLOT
Josep Puigvert Desmiquels
Ha mort als 86 anys. Era casat amb Josefina Costa Suñer i tenia quatre fills. Residia a Olot.
La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la capella del Cementiri Municipal d’Olot.
Maria Carmen Vives López
Ha mort als 95 anys. Era vídua de Ventura Casamitjana Pujol i tenia una filla. Residia a Olot.
La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 10 del matí, a la Basílica Parroquial de Sant Esteve.
PALAFRUGELL
Jordi Cabello Batlle
Ha mort als 40 anys. Era solter. Residia a Palafrugell.
La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.
RIUDELLOTS DE LA SELVA
Enric Paretas Pons
Ha mort als 102 anys. Era vidu de Carmen Casañas Julià. Residia a Riudellots de la Selva.
La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 3 de la tarda, a la parròquia de Sant Sadurní de l’Heura.
SANT GREGORI
Antonio Robles Valiente
Ha mort als 68 anys. Era casat amb Isidora Sanchez Caballero. Residia a Sant Gregori.
SANTA PAU-OLOT
Cristóbal Colón Palasí
Ha mort als 77 anys. Era casat amb Carme Jordà Plujà i tenia dos fills. Residia a Santa Pau.
La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 5 de la tarda, a la Basílica de Sant Esteve d’Olot.
ULLÀ
Antonia Franco Gomera
Ha mort als 88 anys. Era vídua de Brígido Parra Lara. Residia a Ullà.
La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Torroella de Montgrí.
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