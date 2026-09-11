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Necrològiques del 12 de setembre de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dissabte

Necrològiques

Necrològiques / .

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Redacció

Redacció

Cristóbal Colón Palasí

Cristóbal Colón Palasí / .

BLANES

Miquel Badell Baró

Ha mort als 95 anys. Era casat amb Montserrat Santeugini Tendas. Residia a Blanes.

La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a la 1 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.

CASSÀ DE LA SELVA

Antonio Alcalde Peña

Ha mort als 81 anys. Era solter. Residia a Cassà de la Selva.

La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

FIGUERES

Amalia Ojeda Morales

Ha mort als 92 anys. Era vídua de Cristobal Suárez Pérez i tenia una filla. Residia a Figueres.

La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la Sala de Cerimònies de Funerària Empordanesa Àltima de Figueres.

GIRONA

Montse Rigau Aguado

Ha mort als 67 anys. Era vídua de Josep Maria Jordà Pujolar. Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

Félix Cabrera Villamandos

Ha mort als 87 anys. Era vidu de Maria Asunción Alfonso Estevez. Residia a Girona.

Manuel Cañizares Aramuz

Ha mort als 98 anys. Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

LLERS

Pere Beya i Espigulé

Ha mort als 91 anys. Era casat amb Ana Murrolla i Pujolar i tenia un fill.

La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Llers.

LLORET DE MAR

Teresa Martell Forts

Ha mort als 71 anys. Era casada amb Àngel Fradera Clos i tenia tres fills. Residia a Lloret de Mar.

OLOT

Josep Puigvert Desmiquels

Ha mort als 86 anys. Era casat amb Josefina Costa Suñer i tenia quatre fills. Residia a Olot.

La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la capella del Cementiri Municipal d’Olot.

Maria Carmen Vives López

Ha mort als 95 anys. Era vídua de Ventura Casamitjana Pujol i tenia una filla. Residia a Olot.

La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 10 del matí, a la Basílica Parroquial de Sant Esteve.

PALAFRUGELL

Jordi Cabello Batlle

Ha mort als 40 anys. Era solter. Residia a Palafrugell.

La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.

RIUDELLOTS DE LA SELVA

Enric Paretas Pons

Ha mort als 102 anys. Era vidu de Carmen Casañas Julià. Residia a Riudellots de la Selva.

La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 3 de la tarda, a la parròquia de Sant Sadurní de l’Heura.

SANT GREGORI

Antonio Robles Valiente

Ha mort als 68 anys. Era casat amb Isidora Sanchez Caballero. Residia a Sant Gregori.

SANTA PAU-OLOT

Cristóbal Colón Palasí

Ha mort als 77 anys. Era casat amb Carme Jordà Plujà i tenia dos fills. Residia a Santa Pau.

La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 5 de la tarda, a la Basílica de Sant Esteve d’Olot.

ULLÀ

Antonia Franco Gomera

Ha mort als 88 anys. Era vídua de Brígido Parra Lara. Residia a Ullà.

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La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Torroella de Montgrí.

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