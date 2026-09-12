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Necrològiques del 13 de setembre de 2026

Consulta els obituaris d'aquest diumenge

Necrològiques

Necrològiques / DdG

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Redacció

Redacció

Carles Solà i Ferrando

Carles Solà i Ferrando / .

ARBÚCIES

Carmen Solana Iglesias

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Ramon Roca Guardia. Residia a Arbúcies. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Quirze i Santa Julita d’Arbúcies.

BLANES

Miquel Badell Baró

Ha mort als 95 anys. Era casat amb Montserrat Santeugini Tendas. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a la 1 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.

BREDA

Maria Teresa Llorens Samitier

Ha mort als 76 anys. Era vídua de Miquel. Residia a Breda. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 d’1 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de Breda.

FIGUERES

Ana Cabrera Gómez

Ha mort als 77 anys. Era vídua de Francisco Rodríguez Martínez i tenia cinc fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 12 del migdia, a la sala de cerimònia de Funerària Vicens.

Josefa Martínez Moreno

Ha mort als 86 anys. Era casada amb José Jiménez Méndez i tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 1/4 de 2 del migdia, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens.

Miquel Giralt Pérez

Ha mort als 66 anys. Era casat amb Assumpta Ruiz i tenia un fill. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 12 del migdia, a la sala de cerimònies de Funerària Empordanesa-Àltima de Figueres.

GIRONA

Manuel Cañizares Adamuz

Ha mort als 98 anys. Tenia com a cònjuge Maria Pérez Rodríguez. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, al Tanatori de Girona.

Gloria Bascuñana Saez

Ha mort als 81 anys. Era casada amb Juan Manuel Padilla Cantero. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a la 1 del migdia, al Tanatori de Girona.

OLOT

Maria Carmen Vives López

Ha mort als 95 anys. Era vídua de Ventura Casamitjana Pujol i tenia una filla. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, a la Basílica Parroquial de Sant Esteve.

José Coma Nogué

Ha mort als 91 anys. Era solter i no tenia fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 9 del matí, a la Capella del Cementiri Municipal d’Olot.

Maria Carmen Vives López

Ha mort als 95 anys. Era vídua de Ventura Casamitjana Pujol i tenia una filla. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, a la Basílica Parroquial de Sant Esteve.

PALOL DE REVARDIT

Montserrat Dalmau Jordà

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Pere Melció Grabulosa. Residia a Palol de Revardit. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, al Tanatori de Banyoles.

PORT DE LA SELVA

Isabel Codes García

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Salvador Sánchez i tenia dos fills. Residia al Port de la Selva. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a 2/4 d’1 del migdia, a l’oratori del Tanatori Àltima de Llançà.

TORROELLA DE MONTGRÍ

Angel Rafael Muñoz Torres

Ha mort als 74 anys. Era casat amb Maria Victoria Londoño Zuleta. Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a 2/4 de 10 del matí, a la parròquia de Sant Genís de Torroella de Montgrí.

ULLÀ

Antonia Franco Gomera

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Ha mort als 88 anys. Era vídua de Brígido Parra Lara. Residia a Ullà. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Torroella de Montgrí.

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