Necrològiques del 13 de setembre de 2026
Consulta els obituaris d'aquest diumenge
ARBÚCIES
Carmen Solana Iglesias
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Ramon Roca Guardia. Residia a Arbúcies. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Quirze i Santa Julita d’Arbúcies.
BLANES
Miquel Badell Baró
Ha mort als 95 anys. Era casat amb Montserrat Santeugini Tendas. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a la 1 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.
BREDA
Maria Teresa Llorens Samitier
Ha mort als 76 anys. Era vídua de Miquel. Residia a Breda. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 d’1 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de Breda.
FIGUERES
Ana Cabrera Gómez
Ha mort als 77 anys. Era vídua de Francisco Rodríguez Martínez i tenia cinc fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 12 del migdia, a la sala de cerimònia de Funerària Vicens.
Josefa Martínez Moreno
Ha mort als 86 anys. Era casada amb José Jiménez Méndez i tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 1/4 de 2 del migdia, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens.
Miquel Giralt Pérez
Ha mort als 66 anys. Era casat amb Assumpta Ruiz i tenia un fill. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 12 del migdia, a la sala de cerimònies de Funerària Empordanesa-Àltima de Figueres.
GIRONA
Manuel Cañizares Adamuz
Ha mort als 98 anys. Tenia com a cònjuge Maria Pérez Rodríguez. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, al Tanatori de Girona.
Gloria Bascuñana Saez
Ha mort als 81 anys. Era casada amb Juan Manuel Padilla Cantero. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a la 1 del migdia, al Tanatori de Girona.
OLOT
Maria Carmen Vives López
Ha mort als 95 anys. Era vídua de Ventura Casamitjana Pujol i tenia una filla. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, a la Basílica Parroquial de Sant Esteve.
José Coma Nogué
Ha mort als 91 anys. Era solter i no tenia fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 9 del matí, a la Capella del Cementiri Municipal d’Olot.
Maria Carmen Vives López
Ha mort als 95 anys. Era vídua de Ventura Casamitjana Pujol i tenia una filla. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, a la Basílica Parroquial de Sant Esteve.
PALOL DE REVARDIT
Montserrat Dalmau Jordà
Ha mort als 90 anys. Era vídua de Pere Melció Grabulosa. Residia a Palol de Revardit. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, al Tanatori de Banyoles.
PORT DE LA SELVA
Isabel Codes García
Ha mort als 90 anys. Era vídua de Salvador Sánchez i tenia dos fills. Residia al Port de la Selva. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a 2/4 d’1 del migdia, a l’oratori del Tanatori Àltima de Llançà.
TORROELLA DE MONTGRÍ
Angel Rafael Muñoz Torres
Ha mort als 74 anys. Era casat amb Maria Victoria Londoño Zuleta. Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a 2/4 de 10 del matí, a la parròquia de Sant Genís de Torroella de Montgrí.
ULLÀ
Antonia Franco Gomera
Ha mort als 88 anys. Era vídua de Brígido Parra Lara. Residia a Ullà. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Torroella de Montgrí.
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