Necrològiques del 14 de setembre de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dilluns
ARBÚCIES
Carmen Solana Iglesias
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Ramon Roca Guardia. Residia a Arbúcies. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Quirze i Santa Julita d’Arbúcies.
CALONGE
Carmen Bach Bañeras
Ha mort als 71 anys. Era vídua de Josep Montiel Vilaseca i tenia tres filles. Residia a Calonge. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Martí de Calonge.
GIRONA
Eva Osorio Vaca
Ha mort als 85 anys. Era soltera. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Susanna del Mercadal de Girona.
Francesc Carreras Joher
Ha mort als 97 anys. Era casat amb Joaquima Serra Sala. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 7 de la tarda, al Tanatori de Girona.
LA BISBAL D'EMPORDÀ
Florenci Comas Bachesteva
Ha mort als 92 anys. Era vidu de Maria Carmen Madrenas Frigola. Residia a la Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de la Bisbal d’Empordà.
LLORET DE MAR
Nuria Moles Pomares
Ha mort als 87 anys. Era vídua d’Higinio Fernández Gómez i tenia tres fills. Residia a Lloret de Mar. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a la Capella del Cementiri de Lloret de Mar.
OLOT
Antonio Ruiz Rey
Ha mort als 79 anys. Era solter. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la capella del cementiri Municipal d’Olot.
Maria Clavaguera Ferres
Ha mort als 90 anys. Era vídua de Joan Guix Borriser i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 11 del matí, a la Basílica Parroquial de Sant Esteve.
Marcela Folcra Coromina
Ha mort als 95 anys. Era soltera. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
PALAFRUGELL
Neus Agustí Xifro
Ha mort als 96 anys. Era vídua de Jaume Palahí Parada. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 5 de la tarda, al Tanatori de Palafrugell.
PALS
Pepita Mir Barceló
Ha mort als 90 anys. Era casada amb Lluís Cornell Plaja. Residia a Pals. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 3 de la tarda, al Tanatori de Palafrugell.
PORT DE LA SELVA
Isabel Codes García
Ha mort als 90 anys. Era vídua de Salvador Sánchez i tenia dos fills. Residia al Port de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 d’1 del migdia, a l’oratori del Tanatori Àltima de Llançà.
TORROELLA DE MONTGRÍ
Angel Rafael Muñoz Torres
Ha mort als 74 anys. Era casat amb Maria Victoria Londoño Zuleta. Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 10 del matí, a la parròquia de Sant Genís de Torroella de Montgrí.
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