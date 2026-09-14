Necrològiques del 15 de setembre de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dimarts
CASSÀ DE LA SELVA
Oscar Valerio Cornellà
Ha mort als 51 anys. Era solter. Residia a Cassà de la Selva.
La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a 2/4 de 12 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
Josep Alberti Cateura
Ha mort als 64 anys. Residia a Cassà de la Selva.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Llagostera.
EMPURIABRAVA
German Baz Bartrina
Ha mort als 69 anys. Era casat amb Josefa Becerra Melgar i tenia cinc fills. Residia a Empuriabrava.
La cerimònia se celebrarà dilluns, a 2/4 de 5 de la tarda, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens.
GIRONA
Miquel Jornet Bes
Ha mort als 75 anys. Era vidu de Pilar Puig Reverter. Residia a Girona.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 7 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Conxita Bosch Soler
Ha mort als 80 anys. Era soltera. Residia a Salt.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
LA BISBAL D’EMPORDÀ
Antonio Moscoso Moscoso
Ha mort als 83 anys. Era casat amb Antonia Menea Mellado. Residia a la Bisbal d’Empordà.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 6 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de la Bisbal d’Empordà.
PALAMÓS
Aurora Monge Rubio
Ha mort als 77 anys. Era vídua de Joan Oller Vall-llosera. Residia a Palamós.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Eugènia de Vila-romà de Sant Joan de Palamós.
ROSES
Fernando Santiago Ortega
Ha mort als 76 anys. Era casat amb Luisa Vicente Rey i tenia tres filles. Residia a Roses.
La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 10 del matí, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens de Figueres.
SANT DALMAI-VILOBÍ D’ONYAR
Montserrat Vidal Jordà
Ha mort als 97 anys. Era vídua de Josep Juandó Seriñà i tenia dos fills. Residia a Sant Dalmai.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 10 del matí, a la parròquia de Sant Dalmai.
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