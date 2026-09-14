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Necrològiques del 15 de setembre de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dimarts

Necrològiques

Necrològiques / .

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Redacció

Redacció

Joaquim Moner Ferrer

Joaquim Moner Ferrer / .

Marina Vilalta i Fajula

Marina Vilalta i Fajula / .

Montserrat Vidal Jordà

Montserrat Vidal Jordà / .

Nuria Elson Brualla

Nuria Elson Brualla / .

CASSÀ DE LA SELVA

Oscar Valerio Cornellà

Ha mort als 51 anys. Era solter. Residia a Cassà de la Selva.

La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a 2/4 de 12 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

Josep Alberti Cateura

Ha mort als 64 anys. Residia a Cassà de la Selva.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Llagostera.

EMPURIABRAVA

German Baz Bartrina

Ha mort als 69 anys. Era casat amb Josefa Becerra Melgar i tenia cinc fills. Residia a Empuriabrava.

La cerimònia se celebrarà dilluns, a 2/4 de 5 de la tarda, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens.

GIRONA

Miquel Jornet Bes

Ha mort als 75 anys. Era vidu de Pilar Puig Reverter. Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 7 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Conxita Bosch Soler

Ha mort als 80 anys. Era soltera. Residia a Salt.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

LA BISBAL D’EMPORDÀ

Antonio Moscoso Moscoso

Ha mort als 83 anys. Era casat amb Antonia Menea Mellado. Residia a la Bisbal d’Empordà.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 6 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de la Bisbal d’Empordà.

PALAMÓS

Aurora Monge Rubio

Ha mort als 77 anys. Era vídua de Joan Oller Vall-llosera. Residia a Palamós.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Eugènia de Vila-romà de Sant Joan de Palamós.

ROSES

Fernando Santiago Ortega

Ha mort als 76 anys. Era casat amb Luisa Vicente Rey i tenia tres filles. Residia a Roses.

La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 10 del matí, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens de Figueres.

SANT DALMAI-VILOBÍ D’ONYAR

Montserrat Vidal Jordà

Ha mort als 97 anys. Era vídua de Josep Juandó Seriñà i tenia dos fills. Residia a Sant Dalmai.

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La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 10 del matí, a la parròquia de Sant Dalmai.

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