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Necrològiques del 16 de setembre de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dimecres

Necrològiques

Necrològiques / .

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Redacció

Redacció

Joan Sabater i Tobella

Joan Sabater i Tobella / .

ANGLÈS

Jordi Serrano Margalef

Ha mort als 84 anys. Era casat amb Mª Rosa Gubern Clapés. Residia a Anglès.

La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Miquel d’Anglès.

Lluís Bota Nualart

Ha mort als 73 anys. Era casat amb Dolors Crespo Massa. Residia a Anglès.

La cerimònia se celebrarà avui, a les 6 de la tarda, a la parròquia de Sant Miquel d’Anglès.

ARBÚCIES

Lolita Rovira Ferrer

Ha mort als 78 anys. Era casada amb Salvador Fontbona Serradell. Residia a Arbúcies.

La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Quirze i Santa Julita d’Arbúcies.

CASSÀ DE LA SELVA

Oscar Valerio Cornellà

Ha mort als 51 anys. Era solter. Residia a Cassà de la Selva.

La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 12 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

CELRÀ

Rosendo Sastre Molar

Ha mort als 78 anys. Era casat amb Maria Àngels Alofra Culubret. Residia a Celrà.

La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, al Tanatori de Girona.

FIGUERES

Antonia Carrasco García

Ha mort als 86 anys. Era casada amb Tomás Marquez Mayo i tenia cinc fills. Residia a Figueres.

La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 11 del matí, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens.

Pedro Mercader Vaño

Ha mort als 67 anys. Era casat amb Adelaida Montoya Gómez i tenia una filla. Residia a Figueres.

La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 11 del matí, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens.

GIRONA

María Jiménez Cervera

Ha mort als 83 anys. Era vídua de Francisco Jiménez Ruiz. Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà demà dijous, a 2/4 d’1 del migdia, al Tanatori de Salt.

LLORET DE MAR

Liliana C. Ceballos Aguilera

Ha mort als 54 anys. Era casada amb Juan José García Gaitán i tenia una filla. Residia a Lloret de Mar.

PALAFRUGELL

Pedro García Valiente

Ha mort als 97 anys. Era vidu d’Isabel Fernández Santos. Residia a Palafrugell.

La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, al Tanatori de Palafrugell.

ROSES

Fernando Santiago Ortega

Ha mort als 76 anys. Era casat amb Luisa Vicente Rey i tenia tres filles. Residia a Roses.

La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens de Figueres.

TORROELLA DE MONTGRÍ

Antonio Martínez Lozano

Ha mort als 91 anys. Era vidu d’Enriqueta García Lorente. Residia a Torroella de Montgrí.

La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Joan Baptista de Bellcaire d’Empordà.

ULLASTRET

Lluís Capellà Vidal

Ha mort als 90 anys. Era casat amb Francisca Deulofeu Pujadas. Residia a Ullastret.

La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere d’Ullastret.

VENTALLÓ

Josep Zueco Nouvilas

Ha mort als 72 anys. Era casat amb Flora Samper Pérez i tenia una filla. Residia a Ventalló.

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La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens.

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