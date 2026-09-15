Necrològiques del 16 de setembre de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dimecres
ANGLÈS
Jordi Serrano Margalef
Ha mort als 84 anys. Era casat amb Mª Rosa Gubern Clapés. Residia a Anglès.
La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Miquel d’Anglès.
Lluís Bota Nualart
Ha mort als 73 anys. Era casat amb Dolors Crespo Massa. Residia a Anglès.
La cerimònia se celebrarà avui, a les 6 de la tarda, a la parròquia de Sant Miquel d’Anglès.
ARBÚCIES
Lolita Rovira Ferrer
Ha mort als 78 anys. Era casada amb Salvador Fontbona Serradell. Residia a Arbúcies.
La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Quirze i Santa Julita d’Arbúcies.
CASSÀ DE LA SELVA
Oscar Valerio Cornellà
Ha mort als 51 anys. Era solter. Residia a Cassà de la Selva.
La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 12 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
CELRÀ
Rosendo Sastre Molar
Ha mort als 78 anys. Era casat amb Maria Àngels Alofra Culubret. Residia a Celrà.
La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, al Tanatori de Girona.
FIGUERES
Antonia Carrasco García
Ha mort als 86 anys. Era casada amb Tomás Marquez Mayo i tenia cinc fills. Residia a Figueres.
La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 11 del matí, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens.
Pedro Mercader Vaño
Ha mort als 67 anys. Era casat amb Adelaida Montoya Gómez i tenia una filla. Residia a Figueres.
La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 11 del matí, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens.
GIRONA
María Jiménez Cervera
Ha mort als 83 anys. Era vídua de Francisco Jiménez Ruiz. Residia a Girona.
La cerimònia se celebrarà demà dijous, a 2/4 d’1 del migdia, al Tanatori de Salt.
LLORET DE MAR
Liliana C. Ceballos Aguilera
Ha mort als 54 anys. Era casada amb Juan José García Gaitán i tenia una filla. Residia a Lloret de Mar.
PALAFRUGELL
Pedro García Valiente
Ha mort als 97 anys. Era vidu d’Isabel Fernández Santos. Residia a Palafrugell.
La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, al Tanatori de Palafrugell.
ROSES
Fernando Santiago Ortega
Ha mort als 76 anys. Era casat amb Luisa Vicente Rey i tenia tres filles. Residia a Roses.
La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens de Figueres.
TORROELLA DE MONTGRÍ
Antonio Martínez Lozano
Ha mort als 91 anys. Era vidu d’Enriqueta García Lorente. Residia a Torroella de Montgrí.
La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Joan Baptista de Bellcaire d’Empordà.
ULLASTRET
Lluís Capellà Vidal
Ha mort als 90 anys. Era casat amb Francisca Deulofeu Pujadas. Residia a Ullastret.
La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere d’Ullastret.
VENTALLÓ
Josep Zueco Nouvilas
Ha mort als 72 anys. Era casat amb Flora Samper Pérez i tenia una filla. Residia a Ventalló.
La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens.
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