L'emotiu missatge d'un jove amb discapacitat física a 'Got Talent': «No hi ha res que no puguis aconseguir»

'Got Talent' va viure aquesta setmana una de les gales més emotives de l'actual edició. David Gómez, un jove amb una discapacitat física que li impedeix moure's amb normalitat, va deixar sense paraules als espectadors del programa per un emotiu al·legat en la seva actuació.



Aquest madrileny de 23 anys va néixer amb una síndrome de regressió perquè la seva medul·la s'acaba en la D12 i els nervis que haurien de connectar amb les cames i amb la resta del cos a partir de la meitat de l'esquena no connecten com deurien. La mare del noi va explicar l'origen d'aquesta discapacitat: "Quan va néixer em van dir que havíem d'amputar-li les cames, jo els vaig dir que de cap manera. Amb un nen petit cal intentar-ho tot".





No tenemos palabras para describir lo que ha hecho David Gómez sobre el escenario de #GotTalent8. BRAVÍSIMO ?? https://t.co/fenrUL3cxH pic.twitter.com/QIKTJtNksJ — Got Talent España (@GotTalentES) March 5, 2021

El jove va emocionar a l'audiència amb l'exemple que va fer en el seu pas pel programa de Telecinco: "Si realment li posem ganes i treball, poques coses són impossibles", va expressar abans de sorprendre els espectadors deixant les crosses i realitzant un espectacular número gràcies a la força dels seus braços pujant-se en diferents obstacles amb el qual va demostrar el seu talent i capacitat de superació.David es va guanyar una gran ovació del públic present en el teatre del programa. També el jurat del talent va fer costat al participant i li van voler agrair el missatge tan necessari que estava transmetent per a tota Espanya. Una vegada va arribar el moment de les valoracions el seu número va valer el 'sí' de Dani Martínez i d'Edurne, però no va aconseguir captivar a Risto Mejide que no li va donar la seva aprovació.