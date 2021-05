T'imagines que fos possible que les teves sèries i pel·lícules preferides estiguessin protagonitzades per gats? La fantasia ja és una realitat! Aquesta combinació entre felins i les produccions més populars de les plataformes de streaming la pots trobar a Catflix, la web que competeix contra Netflix.

La idea original d'aquesta plataforma va sorgir per part de la companyia de menjar per a gats Champion Cat amb l'objectiu de gaudir de petits vídeos sense haver de registrar-se. Catflix ofereix una interfície molt similar a la de Netflix, ja que parodia alguns dels títols més populars de la plataforma més exitosa, amb la diferència que el seu contingut és de menor duració (d'aproximadament dos minuts) i, sobretot, que aquest està protagonitzat per gats.

Així doncs en el seu catàleg podem trobar títols com La Catsa de Papel, Catwars, Cat of Thrones o Stranger Cats.