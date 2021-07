Dijous passat va passar el que molts dels fidels teleespectadors de 'Pasalapabra' volien que passés: Pablo Díaz es va portar el milionari pot del programa, de gairebé 2.000.000 d'euros (1.828.000 per ser exactes), dels quals percebrà una quantitat irrisòria tenint en compte la magnitud de el premi.

Amb el seu esforç, tarannà i dedicació el jove illenc es va emportar el premi després de més d'un any concursant en el programa, on també va conèixer la seva actual parella i amb la qual té en comú, per exemple, que els dos són amants de la música clàssica, i més tard a el Hormiguero, Pablo va sorprendre a tots els presents i telespectadors tocant el violí.

Una de les qüestions que més vénen a la ment quan una persona guanya un premi tan voluminós com el de Pablo és quants diners es quedarà l'Agència Tributària espanyola, i ara passem a detallar les variables amb les que hauran de lluitar els assessors del concursant de 'Pasapalabra' per fer els seus càlculs sobre quant pagarà Pablo Díaz. L'estat imposa una retenció del 19% per a premis d'aquest tipus, considerats com a guany patrimonial.

En superar els 60.000 euros, i de bon tros, en la renda de l'any que ve s'aplicarà el gravamen estatal del 22,5% i el pic de cada comunitat autònoma, i com és de les Illes Canàries se li aplica una retenció del 24 %, de manera que el que haurà d'ingressar Pablo Díaz a l'Agència Tributària és el 46,5% de total del seu premi: 850.020 euros. Però com ha residit més de 183 anys a la comunitat de Madrid, el percentatge de la comunitat es reduiria al 21%, ​​havent de pagar finalment el 43,5% de el pot: 795.180 euros, de manera que el seu premi de 1.828.000 es queda reduït en 1.032.820 euros. Pablo Díaz passa així de guanyar gairebé dos milions d'euros a només un per la mà d'Hisenda.