Amb les anades i vingudes d'una possible 5a onada del coronavirus al nostre país i en altres parts del món, se'ns oblida que la vacuna està fent el seu efecte protector i que cada dia que passa és un menys per a superar la pandèmia originada per la COVID-19. Això sí, cal continuar cuidant-nos, però ja podem recuperar a poc a poc la nostra vida fent el que més ens agrada: viatjar pel nostre país i pel món.

Els Estats Units ha avançat molt pel que fa a la vacunació i ha fet passos molt rellevants pel que fa a la desescalada, aconseguint tornar a poc a poc a una certa normalitat. Sense cap mena de dubte, un gran esdeveniment serà quan torni a obrir-se al món i a rebre turistes que han hagut de reprimir les ganes de viatjar durant massa temps.

Els Estats Units, un país que ho ofereix tot

Davant d'altres destins amb infraestructures sanitàries de dubtós nivell i baixa qualitat, els Estats Units és la seu dels millors hospitals del món, tot i que cal no oblidar-se de contractar una assegurança de salut abans del viatge perquè el cost dels serveis sanitaris pot ser astronòmic.

Una altra dels avantatges dels Estats Units és que no requereix visat per a visitar-lo, encara que sí que es necessita aconseguir l'autorització ESTA, que es pot obtenir en línia en pocs dies i que permet visitar el país diverses vegades durant un període de dos anys. Pots trobar una guia sobre l'ESTA aquí.

A l'ésser un país modern, es pot pagar pràcticament tot amb targeta, així que que treguis dòlars d'un caixer una sola vegada és més que suficient per a fer front a les despeses menors del viatge que requereixen efectiu.

Els Estats Units, un escenari de cinema

Però deixem-nos de coses pràctiques i tornem a somiar, perquè quan els Estats Units tornin a obrir les seves fronteres, els turistes podrem tornar a gaudir d'escenaris de pel·lícula com Nova York, Las Vegas o la famosa Ruta 66, que ha estat gairebé una altra protagonista en pel·lícules clàssiques com “El Raïm de la Ira”, “Easy Rider” (Buscant el meu destí), “Bagdad Cafè” o la inoblidable “Thelma i Louise”.

Amb tota seguretat, en recórrer els gairebé 4.000 quilòmetres pels quals s'estén la Ruta 66 es viurà una sensació de llibertat que hem vist limitada en els últims temps.

Això és justament el que oferirà els Estats Units quan torni a obrir les seves fronteres a tots els viatgers: escenaris de cinema en un ambient de llibertat per a mirar cap endavant després d'aquests mesos infaustos. Viatgem!