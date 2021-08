No hi ha res com passar les vacances en una de les meravelloses platges que tenim repartides per tota la costa espanyola, però si la teva destinació es troba a l’interior també tens un munt de platges fluvials que són perfectes per fer un breu descans.

Ens passem tot l’any somiant amb les vacances d’estiu, amb aquells dies de descans i desconnexió en què la nostra preocupació més gran és posar-nos protecció solar amb freqüència i triar un bon llibre per dur a la maleta. No obstant, no sempre es pot triar una destinació de costa, i si aquest és el teu cas però no vols quedar-te sense banyar-te aquest estiu, és el moment de presentar-te les millors platges d’interior d’Espanya.

1. Llac de Sanabria

El llac situat a la província de Zamora compta amb diverses platges de sorra i pedra, en les quals estan permesos tant el bany com la pesca. Les més conegudes són, Custa Llago i Viquiella (la més gran del parc), que són de sorra fina, i Los Arenales de Vigo, Los Enanos, El Pato i El Folgoso, totes de sorra i pedra on també s'hi pot trobar zones d’herba i molts arbres. També hi ha multitud de càmpings a prop del llac que donen accés a zones més accessibles amb serveis de restauració, berenadors, lloguer de barques i àrees condicionades per al bany i per disfrutar d’una gran varietat d’activitats i esports aquàtics com el busseig, la vela i el ‘windsurf’.

2. Platja d’Orellana

L’embassament d’Orellana és el més gran dels situats en el tram mitjà del riu Guadiana i es troba a Badajoz. És a la pràctica un mar interior en el qual es practiquen nombrosos esports nàutics i activitats relacionades amb l’aigua. A més, la platja d’Orellana va ser la primera de la seva tipologia a aconseguir la Bandera Blava i compta amb tota mena de comoditats i serveis, incloent-hi dutxa, berenadors i restaurants. Una curiositat és que no es tracta d’una platja de sorra, ni tan sols de pedres, ja que la zona on es pren el sol està feta de ciment, però això no treu qualitat a aquesta platja que manté la seva bandera blava durant anys.

3. Pantà de San Juan

Considerada ‘la platja de Madrid’, està situat als termes municipals de San Martín de Valdeiglesias, El Tiemblo, Cebreros i Pelayos de la Presa. És l’únic de la comunitat on està permès el bany i les activitats aquàtiques a motor. Compta amb 14 quilòmetres de platja però sens dubte la més famosa és la de la Virgen de la Nueva. Aquesta platja, va aconseguir el 2018 ser la primera de la Comunitat de Madrid a ser reconeguda amb bandera blava, i ha anat renovant guardó des d’aleshores. Compta amb servei de lloguer d’embarcacions d’oci, un càmping i diversos xiringuitos.

4. Llacunes de Ruidera

Localitzades a Castella-la Manxa, als límits de les províncies de Ciudad Real i Albacete, compta amb 15 llacunes, que al llarg de 30 quilòmetres constitueixen la vall de l’Alta Guadiana i, a la seva part més alta, neix el riu Guadiana. Les seves aigües transparents i d’intens color blau turquesa disposen d’una infinitat d’activitats aquàtiques com el busseig, el caiac, el pàdel surf, la vela, etc. Hi ha zones de bany durant l’estiu, i bons llocs per a la pesca esportiva.

5. Platges de Garaio

A Euskadi no és imprescindible acostar-se al mar per disfrutar unes bones platges, ja que a uns 15 km de Vitòria-Gasteiz hi ha l’embassament d’Ullibarri-Gamboa amb les platges interiors de Garaio Sud i Garaio Nord envoltades de zones poblades d’arbres i que disposen de servei de socorristes, dutxes i plataformes de bany per a persones amb discapacitat.

6. Platja de la Devesa

Situada a uns 5 km de la localitat de Cheles, a Badajoz, es troba aquesta platja, que també té una bandera blava. Compta amb sorra, prades d’herba, embarcador, zones d’esbarjo, berenadors, restaurant de cuina casolana i una terrassa a l’ombra. A més, ofereix para-sols, i hi ha dutxes en perfecte estat.