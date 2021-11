La DO Empordà representa un territori carregat de singularitats. Terra de frontera, país de la tramuntana, espai de contrast entre el mar i la muntanya i amb una gent que ha modelat el paisatge amb el seu esforç secular per a treure’n el millor rendiment.

Després d’un elaborat procés d’estudi de la seva realitat i de planificació per al futur, el Consell Regulador de la DO Empordà i els cellers que estan emparats amb el seu segell de qualitat han posat en marxa una nova estratègia per millorar la notorietat i competitivitat dels seus vins.

El nou posicionament de marca és fruit d’una llarga reflexió dels elaboradors de l’Empordà que s’ha anat concretant a través de jornades i taules de treball amb la participació dels cellerers i d’experts del sector.

El nou pla aposta decididament per elaborar vins elaborats principalment amb les varietats autòctones i tradicionals de l’Empordà, concretament la garnatxa i la carinyena, amb raïms de les moltes vinyes velles que hi ha a la zona. Aquesta estratègia vol posar en valor la qualitat i singularitat de molts dels vins que s’elaboren actualment a l’Empordà, així com l’exclusiva riquesa varietal de la denominació, que és l’única zona vinícola de Catalunya que compta amb garnatxes i carinyenes en les tres coloracions: blanca, roja i negra. «Volem lluir i compartir aquesta singularitat amb tothom, sense deixar de banda tota la resta de varietats que també aporten una gran qualitat a la nostra producció, com molt bé reflecteixen els nombrosos premis rebuts aquests darrers anys», diu el president del Consell Regulador, Xavier Albertí.

Ara mateix, l’Empordà i els seus vins ja poden mirar al món

La garnatxa o lledoner representa una tercera part de la vinya empordanesa amb 572 de les 1.768 hectàrees plantades. Destaca especialment la garnatxa negra amb 377 hectàrees, seguida de la blanca (88 ha) i la roja (61 ha). També hi ha una varietat minoritària molt singular, la garnatxa peluda, amb unes 4 ha. Les carinyenes representen el 22% de les vinyes plantades a l’Empordà en la suma de les seves tres variants.

«El caràcter d’un vent, l’esperit d’una gent» en terra de vinyes velles

Els vinyaters i cellerers de l’Empordà han sabut conservar l’herència d’anys de treball dels seus predecessors. Les noves plantacions han reforçat el creixement de la DO en qualitat i representativitat, fins a convertir-la en una de les regions vitivinícoles de referència en aquesta part de la mediterrània. Ho expressa molt bé el sommelier Pitu Roca, quan diu que «ara mateix, l’Empordà i els seus vins ja poden mirar al món».

Una de les principals singularitats de la DO és que una tercera part dels seus vinyars té més de trenta anys i hi ha un tres per cent dels ceps que superen els cent anys. El Consell regulador destaca que «les vinyes més velles van ser plantades a finals del segle XIX i produeixen raïm des de fa més de cent vint anys. Són vint-i-vuit parcel·les que ocupen una superfície de dinou hectàrees».

Aquesta experiència agrícola és també un dels vaixells insígnia del creixent enoturisme que impulsen els seus cellers des de fa anys amb la complicitat del Consell Regulador, els col·lectius gastronòmics de la demarcació i el Patronat de Turisme Girona Costa Brava. «El caràcter d’un vent, l’esperit d’una gent» és el nou eslògan que la DO Empordà ha triat per a reforçar la seva imatge i, al mateix temps, homenatjar els seus viticultors. «És cert que la tramuntana marca i que condiciona la feina. És un vent enfurismat que influeix directament en la vinya i que també incideix en el caràcter de la gent», conclou Pitu Roca.